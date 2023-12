Ulaştırma ve Altyapı ile Tarım ve Orman bakanlıklarının 2024 yılı bütçeleri TBMM Genel Kurulunda

Saadet Partisi milletvekilleri, TBMM Genel Kurulunda, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığının 2024 yılı bütçeleri üzerinde söz aldı.

Saadet Partisi İzmir Milletvekili Mustafa Bilici, Türkiye'deki ekonomik kriz ve buna paralel olarak ortaya çıkan enflasyonun tüm vatandaşların belini büktüğünü ileri sürdü.

Gıda enflasyonun 37 aydır kesintisiz yükseliş gösterdiğini, bu süreçte gıda enflasyonunun genel enflasyonun üzerinde seyir izlediğini belirten Bilici, "Bereketli tarım arazilerine sahip ülkemizde gıda enflasyonunun önünü alamamak iktidarın eseridir." dedi.

Hükümetin gerçek enflasyonun uzağında ürün alım rakamları açıklayarak üreticiyi küstürdüğünü iddia eden Bilici, şöyle konuştu:

"İktidar, buğdaydan mısıra, ayçiçeğinden kiraza, pamuğa kadar çiftçilerimizin alın terini hiçe saydı. Bu enflasyonist ortamda elinizdeki ürün geçen senenin ürününden daha ucuza gidiyor. Bu durumun akılla, vicdanla bağdaşır hiçbir yanı yoktur. İktidar alenen üreticiye 'Üretmeyin' demektedir. Geçtiğimiz 20 yılda şeker pancarı eken çiftçi sayımız 492 binden 86 bine geriledi. Ülkemiz ilk kez 2022 yılında Rusya'dan şeker ithal edecek duruma düştü. Şeker pancarı üreticimizin seslenişini, yakarışını duyan, umursayan maalesef yine olmadı. Fındık üreticimiz yıllardır adaletsiz fiyatlar ile mücadele ediyor. Kiraz üreticimiz, ürünü dalında bırakıyor, kayısı üreticimiz ürünü yerlere döküyor, eylem yapıyor. Markette 25 lira olan limonu 3 liraya satmak zorunda kalan üretici ağaçlarını kesiyor. Bu durumu bilen yok, duyan yok, umursayan yok."

Saadet Partisi Antalya Milletvekili Şerafettin Kılıç, yaşamını yitiren partisinin Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'e Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve tüm milli görüş camiasına sabır ve başsağlığı dileklerini iletti.

Bitmez'in ömrünü yaşanabilir bir Türkiye ve yeni bir dünyanın kurulması adına milli görüş davasına adadığını vurgulayan Kılıç, "Şüphesiz ki Allah'tan geldik ve yine ona döneceğiz. Bütün çabamız şerefli bir ölüm içindir. Hasan Bitmez kardeşim son nefesine kadar hakikati haykırmış ve 54 yıllık hayatı şerefli bir ölümle taçlanmıştır. Ne mutlu ona ki hepimizin imrendiği bir sonla ruhunu teslim etmiştir. Onu ve ifade ettiği hakikatleri hiçbir zaman unutmayacak ve unutturmayacağız." dedi.

Kılıç, üreticilerin, nasırlı elleriyle toprağına bağlı, ülkesine olan sevdasıyla her daim azmini ortaya koyarak her türlü takdiri hak ettiğini söyledi.

2024 yılı bütçe giderinin 11 trilyon 89 milyar lira olduğunu, bütçeden 1 trilyon 254 milyar liranın ise faize ayrıldığını belirten Kılıç, "Tarım ve Orman Bakanlığının 2024 yılı bütçesi ise 283 milyar lira olarak belirlenmiştir. Bütçeden Tarım ve Orman Bakanlığının tamamına ayırdığımız pay, faize ayırdığımız payın beşte biridir. Bütçe sunumu yapan bakanların bu kürsüde çizdikleri toz pembe tablolara şaşırmamak elde değil. Burada gerçek olan vahim tabloları konuşmuyorlar. Son 20 yıldır yapılan bütçelerde olduğu gibi bu bütçede de tarım ve hayvancılık yok sayılmıştır." diye konuştu.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in dün akşamki sözleri tartışma yarattı

Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Demir, dün akşam Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinin görüşmelerinde Bakan Yusuf Tekin'in, tarikat ve cemaatlerle protokol yaptıklarını ifade ederek utanılacak kelimeler sarf ettiğini söyledi.

Bakan Tekin'in "çocukların dağa gitmemesi için böyle bir önlem alındığını" belirttiğini dile getiren Demir, "15 Temmuz'da buraları kim bombaladı? Türkiye Cumhuriyeti, kendi vatandaşını, çocuklarını koruyamıyorsa, bu korumayı tarikat ve cemaat eliyle sağlıyorsa vay halimize bizim." dedi.

Saadet Partisi Grubu'nun konuşmalarının ardından söz isteyen AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in sözlerinin çarpıtılarak kamuoyuna yansıtıldığını kaydetti. Akbaşoğlu, şöyle devam etti:

"Milli Eğitim Bakanı'mızın söyledikleri ortada, 'Sizin cemaat dediğiniz ama bizim STK olarak bildiğimiz 500'ün üzerinde STK ile işbirliklerimiz var. Kızılay, Yeşilay, İlim Yayma Cemiyeti, Anadolu Gençlik Derneği gibi dernekler, TEMA gibi vakıflarla işbirlikleri var. Dağa kaçırılan, camı penceresi kırılan, onları teşvik edenlerle değil, gençlerimize hizmet eden STK'lerle protokollere devam edeceğiz.' dedi. Bunun neresi eleştirilecek bir şeydir. Sonuç itibarıyla bu olay çarpıtılmamalı. Hakikate herkes saygılı olmalı." ifadelerini kullandı.

Akbaşoğlu, bir başka konuşmacının ise "Millet uzaya gidiyor, biz nelerle uğraşıyoruz." dediğini anımsatarak, "Siz nelerle uğraşıyorsunuz o sizin meseleniz ama biz hakikaten uzaya gidiyoruz. 9 Ocak 2024'te ay yıldızlı bayrağımızı uzayda temsil edeceğiz. Dolayısıyla bu konuda herkesi hakikate saygılı olmaya davet ediyorum." diye konuştu.

Saadet Partisi Grup Başkanvekili Bülent Kaya ise Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin AK Parti üyeleri tarafından anlaşılmadığını öne sürerek, şöyle konuştu:

"Burada iktidar ya da muhalefet partileri diye bir ayrım yok. Arkadaşlarımızın partisi bu seçimde yüzde 35 oy aldı. Yüzde 35 ile iktidar olunmaz, Her ne kadar kendileri de bu orandan rahatsız olsalar da iktidar olabilmek için 50 +1 gerekli. Yürütme gelir ve cevabını verir. Sayın Akbaşoğlu, AK Parti'ye bir sataşma olursa elbette cevap verme hakkına sahiptir ama ne Milli Eğitim Bakanı'mızın komiseridir ne de diğer bakanlarımızın komiseridir. O açıdan AK Parti'li arkadaşlar kendilerini hükümetin savunucusu olarak görmesinler. Elbette iktidarın politikalarını övebilirler ama kendilerini hükümetin komiseri olarak görmekten vazgeçsinler. Çarpıtma iddiası ise inkar edemedikleri hakikatleri 'Bu bağlamından koparılmış ya da çarpıtılmış' gibi sözlerle ifade etmeye çalışıyorlar. Biz hakikati ortaya koyarız onlar da bu belgeler ya da iddialar yalansa ortaya koymuş olurlar. Biz kimlerin Beyaz Saray'da hangi dönemde ağırlandığını, hangi büyükelçilerle, Soros ile hangi masalarda oturulduğunu çok iyi bilen bir siyasi gelenekten geliyoruz."

Bunun üzerine yeniden söz isteyen Akbaşoğlu, "Hakikat çarpıtılınca ve yalan söylenince buna hepimizin duyarlı olması gerekiyor. Yürütme de bu yasamanın denetimi altında. Biz AK Parti Grubu'yuz ve hükümetimiz de AK Parti'nin hükümeti. Yalan, yanlış, hakikat dışı her türlü eleştiriye grup başkanvekili olarak hepimiz adına sorumluluğum söz konusu. Biz her türlü soruya cevabı verdik. Bu konuda hiçbir tehdide, şantaja ne içeriden birtakım ulusal vesayetin odakları namına ne de uluslararası vesayet odaklarına boyun eğmedik. Hepsine gereken cevabı her daim verdik, vermeye devam edeceğiz. Bu konuda kimsenin tehdidi, şantajı bizi ilgilendirmez. Biz hakikatler nazarında meselelerimizi değerlendirmek ve bütün halkımızın esenliği noktasında hizmet ve eser siyaseti için buradayız." diye konuştu.