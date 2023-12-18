Ulaştırma ve Altyapı ile Tarım ve Orman bakanlıklarının 2024 yılı bütçeleri TBMM Genel Kurulunda

MHP Antalya Milletvekili Hilmi Durgun, su ve su yönetiminin stratejik öneme sahip olduğunu belirterek, "Türkiye su zengini bir ülke değildir. Su varlığının rasyonel kullanımı, sınır aşan suların milli hedefler doğrultusunda yönetilmesi, suyun korunması gerekmektedir." dedi.

TBMM Genel Kurulunda MHP milletvekilleri, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığının 2024 yılı bütçeleri üzerinde söz aldı.

MHP Elazığ Milletvekili Semih Işıkver, ulaşımın insan hayatının temel ihtiyaçlarından, ekonomilerin de temel yapı taşlarından biri olduğunu söyledi.

İyi bir ulaştırma altyapısının iş dünyası için verimliliği artırdığını ve ticaretin genişlemesine olanak tanıdığını, toplumları da birbirine bağladığını belirten Işıkver, Türkiye'nin konumu nedeniyle stratejik öneme sahip olduğunu ifade etti.

Işıkver, Türkiye'nin uluslararası kara yolu koridorunun geliştirilmesi için önemli rol üstlendiğini dile getirerek, "Tarihi İpek Yolu'nun yeniden ihya edilmesi projesinin ülkemize birçok faydası olacağı aşikardır. Bu proje, ticaretin artması, lojistik avantajlar, ekonomik işbirliği, enerji güvenliği ve kültürel etkileşim gibi etkilerinin yanı sıra Türk Devletleri Teşkilatı üyesi ülkeler arasında da ekonomik ve siyasi ilişkilerin gelişmesine destek olacaktır." dedi.

Ulaştırma altyapısının ileri teknolojiyi kullanması, çevreye duyarlı olması, rekabeti tesis etmesi ve sanayiyi iyi yönlendirmesi gerektiğini ifade eden Işıkver, "Yollar, demir yolları, limanlar ve havaalanları güvenlik standartlarına uygun olarak tasarlanmalı, düzenli bakım ile kontrol edilmeli, toplumun farklı kesimlerine erişebilir olmalıdır." diye konuştu.

MHP Giresun Milletvekili Ertuğrul Gazi Konal, ulaştırmanın bir ülkenin siyasi, sosyal, kültürel özellikle iktisadi hayatına büyük etki ettiğini anlatarak, bir ülkenin kaynaklarının iyi işletilmesinin, iç ve dış ticaretinin gelişmesinin ancak gelişmiş bir ulaşım ağına sahip olmasıyla mümkün olduğunu söyledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının stratejisinin Türkiye için büyük önem arz ettiğini belirten Konal, "Son yıllarda Bakanlığımızca gerçekleştirilen pek çok önemli proje ülkemizin hızla gelişen ve ilerleyen kara yolları altyapısına dahil edilmiştir. Onlarca tünel projeleri ile 675 kilometre uzunluğunda 405 adet tünel yapılarak yol ağımızdaki tünellerin sayısı 488'e, toplam uzunlukları 725 kilometreye ulaşmıştır." dedi.

Konal, hava yollarında ise iç hat uçuş nokta sayısının 26'dan 57'ye, hava ulaştırma anlaşması bulunan ülke sayısının da 81'den 173'e yükseldiğini kaydetti.

Havacılık sektörü

MHP Mersin Milletvekili Levent Uysal, dünyada uçuş noktası sayısının her geçen gün arttığına işaret ederek, havacılık sektöründeki büyümenin Türkiye'ye de olumlu yansımalarının olduğunu söyledi.

2003 yılında Türk havacılık sektörünün rekabete açılmasıyla birlikte sektörün firma sayısını ve hizmet kalitesini artırdığını anlatan Uysal, son yıllarda havacılık sektöründeki şirketlerin kalite, emniyet ve altyapı çalışmalarına verdiği desteğin kendilerini de gururlandırdığını söyledi.

Uysal, "Türk sivil havacılık sektörü 2022 yılında 230 havacılık işletmesindeki 1800 hava aracıyla 57 iç hat ve 340 dış hat uçuş noktasına 2 milyon adet sefer yapmıştır. Bunun sonucunda 180 milyon yolcuya hizmet vererek Avrupa'da 3'ncü, dünyada 6'ncı sıraya yerleşmiştir. İstanbul Havalimanı lokasyonu, büyüklüğü, pist genişliği ve uçuş sayısı ile ülkemizi bir transfer noktası haline getirmiştir." ifadelerini kullandı.

İstanbul Havalimanının kurulduğu tarihten bu yana 180 milyon insana hizmet vererek yolcu trafiğinde Avrupa'da 1'nci, dünyada 7'nci olduğunu ve Türkiye ekonomisine 24 milyar dolar katma değer sağladığını vurgulayan Uysal, "Havacılık sektörü gelecek nesillere sürdürülebilir bir dünya bırakmak amacıyla yeşil havacılık faaliyetleriyle ilgili önemli çalışmalar yapmaktadır. Bu kapsamda başlatılan karbonsuz havalimanı projesiyle 50 havalimanımız yeşil sertifika almış, ülkemiz yeşil havacılık alanında dünyada ikinci en çok sertifikası olan ülke konumuna gelmiştir." diye konuştu.

"Tarımsal üretimde tasarrufa gidilmeli"

MHP Antalya Milletvekili Hilmi Durgun, tarım sektörünün stratejik bir öneme sahip olduğunu belirterek, "Türkiye'nin stratejik ve mukayese üstünlüğü tarımdır. Tarım, cumhuriyetimizin kuruluşundan bu yana ülkemizin ekonomik ve sosyal gelişiminde önemli bir rol oynamıştır. Tarım, milli gelire, istihdama ve ihracata doğrudan ve dolaylı yoldan katkı sağlaması sebebiyle ekonomimiz için vazgeçilmez bir sektördür." dedi.

Durgun, Türkiye'de tarım ve gıda ürünleri ihracatının 2022'de 30 milyar dolara ulaştığını, ithalatın ise 23,2 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiğini dile getirerek, 6,8 milyar dolar dış ticaret fazlası verildiğini aktardı.

Dünya genelindeki nüfus artışı, küresel ısınma ve iklim değişikliği gibi sebeplerin Türkiye'yi de yakından ilgilendirdiğini söyleyen Durgun, "İklim değişikliğinin tarımsal faaliyetler üzerindeki etkileri üretim ve beslenme ilişkisi nedeniyle ayrı bir öneme sahip. Tarım ve Orman Bakanlığının tarım sektörünün iklim değişikliğinden daha az etkilenmesi bakımından iklim değişikliğinin olumsuz etkilerine karşı gerekli önlemleri almakta, çiftçilerimizde de farkındalığı artırmak amacıyla çalışmalar yapmaktadır." diye konuştu.

Su ve su yönetiminin stratejik önemine işaret eden Durgun, "Türkiye su zengini bir ülke değildir. Su varlığının rasyonel kullanımı, sınır aşan suların milli hedefler doğrultusunda yönetilmesi, suyun korunması gerekmektedir. Stratejik öneme sahip su kullanımında özellikle tarımsal sulamada tasarrufa gidilmeli, Konya Ovası, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu Projesi gibi projeler bir an önce tamamlanmalı." değerlendirmesinde bulundu.

MHP Adana Milletvekili Muharrem Varlı, üretimin desteklenmesi bakımından Tarım ve Orman Bakanlığının çiftçiye vereceği desteklerin önemli olduğunu belirterek, "Çiftçi, ürettiği zaman hem ülkemizi doyuracak hem de yapacağımız ihracatla dünyadaki insanları doyuracak. Soframıza gelen her şey çiftçinin üretimidir. Pandemi sürecini de dikkate alırsak tarımı ve üreticiyi mutlaka desteklememiz lazım." dedi.

Bu yıl mısır, buğday ve pamuk fiyatlarında bir miktar gerileme olduğuna dikkati çeken Varlı, "Çiftçimizin üretim yapabilmesi için tarımsal prim desteklerinin daha da artırılması lazım. Mısır, birçok alanda işlem gören bir bitki. Mısır'ın ekilmesini ve üretilmesini temin etmemiz lazım." ifadesini kullandı.

MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu ise 6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında kırsal alan ve köylerde de büyük hasarlar meydana geldiğini belirterek, üreticilerin ve çiftçilerin evlerinin, ahırlarının ve tesislerinin depremden etkilendiğini ve yıkıldığını söyledi.

Ağır hasarlı olan yapıların da yıkılacağını dile getiren Fendoğlu, çiftçilerin, soğuk kış ayları öncesinde acilen 50 veya 70 metrekarelik ahır çadırlar dağıtılmasını talep ettiklerini aktardı.