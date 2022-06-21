Ümit Özdağ'dan bomba iddia: Sıra Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'taymış

Ülkedeki sığınmacılara yönelik çıkışları ile bilinen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, çok konuşulacak bir iddia ortaya attı. Sosyal medya hesabından video paylaşan Özdağ'ın hedefinde bu kez CHP lideri Kılıçdaroğlu vardı.

"CHP'DE KİM 'SURİYELİ' DERSE GİDİYOR"

4 dakikalık video yayınlayan Özdağ, paylaşımına "CHP'nin Tanju Özcan'ı ihraç etmesi, etkin muhalefeti bastırma ve AKP'nin önünü temizleme eylemidir. Şimdi sıra Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş'taymış. CHP'de kim 'Suriyeli' derse gidiyor. Asıl muhalefete muhalefet budur." notunu düştü.

"KILIÇDAROĞLU MUHALEFETE MUHALEFET EDİYOR"

Özdağ şu ifadeleri kullandı: "Bir süre önce CHP'nin Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi. Görüyoruz ki her ne kadar Kemal Kılıçdaroğlu sığınmacıları göndereceğiz ifadelerini kullansa da, CHP'de Suriyelilere dokunan yanıyor. Şimdi CHP'nin Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfi Savaş'ın ihracından bahsedilmeye başlandığını duyduk. Kılıçdaroğlu esas muhalefete, muhalefet edendir. Kılıçdaroğlu CHP'nin içinde sığınmacıları gündeme getirmeyi başaran politikacıları, Erdoğan'ın polisliğini yaparak tasfiye etmeye çalışıyor."

"ATATÜRK YAŞASAYDI ZAFER PARTİSİ'Nİ DESTEKLERDİ"

CHP'li vatandaşlara seslenen Özdağ "Sizleri, Atatürk'ün yaşasaydı destekleyeceği parti Zafer Partisi'ne davet ediyorum. Gelin ikiz yasaları kabul edip uygulayacağını söyleyen yeni CHP'ye değil 'Ne mutlu Türk'üm diyene' diyenlerin kurduğu Zafer Partisi'ne katılın." dedi.

LÜTFİ SAVAŞ NE DEMİŞTİ?

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfi Savaş, "Hatay'ın nüfusu 1 milyon 670 bin. Resmi verilere göre 500 bin civarında Suriyeli var. Ama gayri resmi sayı 800 binin üzerinde. Yaklaşık her 2 kişiden biri Suriyeli. Hatay'daki doğumların yüzde 75'ini Suriyeli kadınlar yapıyor. Yeni doğan her 4 çocuktan 3'ü Suriyeli. Savaş psikolojisi hormonları bozmuş. 11 ayda doğum yapan, 6 yılda 6 çocuk yapan Suriyeli kadınlar var. Çoğunun 3-4 eşi var ve hepsi de çok çocuk yapıyor. Demografik yapı bizim aleyhimize gelişiyor. 12 yıl sonra belediye başkanının Suriyeli olması hiçbirimizin hoşuna gitmez." demişti.

TANJU ÖZCAN'IN NEDEN İHRACI İSTENİYOR?

Tanju Özcan, 16 Mayıs'ta gerçekleştirilen belediye meclis toplantısı sırasında AK Parti sıralarında oturan meclis üyesi Hacer Çınar'a, "Bana niye el sallıyorsunuz, ben evli barklı adamım ayıp oluyor" demişti. Başkan Özcan sosyal medya hesabından, söz konusu konuşmayı paylaşıp, "Görüyorsunuz ben orada sadece iffetimi korumaya çalışıyorum" diye açıklama yaptı. Başkan Özcan'ın bu paylaşımı tepki çekmişti. Yaşananların ardından CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında alınan kararları yazılı açıklama ile duyurmuştu. Torun açıklamasında, 16 Mayıs 2022 tarihinde gerçekleştirilen Bolu Belediye Meclisi toplantısında Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın "bir kadın belediye meclis üyesi ile girdiği diyalog, cinsiyetçi yorum ve sözlerinin" MYK toplantısında kapsamlı olarak değerlendirildiğini belirtmişti. Torun, "Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın parti sorumluluğu ile bağdaşmayan tutum ve davranışları nedeniyle, 'kesin ihraç' istemiyle 'tedbirli' olarak Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmesine oy birliği ile karar verildi" açıklamasını yapmıştı.