Ümit Özdağ, Mansur Yavaş diyor başka bir şey demiyor: Gerekirse biz teklif götürürüz! - Son Dakika
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Ümit Özdağ, Mansur Yavaş diyor başka bir şey demiyor: Gerekirse biz teklif götürürüz!

25.04.2022 12:58

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, geçtiğimiz günlerde Mansur Yavaş'ın cumhurbaşkanı adayları olduğunu açıklamıştı. Özdağ yeniden bir açıklama yaparak "6'lı ittifak Mansur Bey'i değişik nedenlerle aday göstermezse Sayın Yavaş'a Zafer Partisi olarak teklif götüreceğiz" sözleriyle, Yavaş konusunda kararlı olduklarını vurguladı. Mansur Yavaş adaylık iddialarına ilişkin "Ben kamu görevlisiyim" yanıtı vermişti.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında konuştu. Cumhurbaşkanı adayı olarak Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı göreve çağırmalarının kamuoyunun gündemini etkilediğini belirten Özdağ, anketlerde Yavaş'ın toplumun bütün kesimlerinden destek aldığının ortaya çıktığını söyledi.

"KAZANABİLECEK TEK ADAY MANSUR YAVAŞ"

Özdağ, partisinin Yavaş'ın aday olması teklifiyle ilgili birçok spekülasyon yapıldığını belirterek, şunları kaydetti: "Zafer Partisinin Mansur Yavaş'ı aday gösterme, adaylığa davet etme kararı arkasında hiçbir komplo aramaya, başka bir amaç aramaya gerek yoktur. Bir tek gerekçemiz vardır bu davette, Mansur Bey'in kazanabilecek tek aday olmasına rağmen, altını çizerek söylüyorum, CHP Genel Merkezinin Mansur Yavaş'ı adayı yapmama kararı almış olması bu çağrıyı yapma nedenimizdir."

"CHP, YAVAŞ HAKKINDA İDDİALARA TEPKİ GÖSTERMEDİ"

Yavaş ve ekibine yönelik iddialara ilişkin CHP'nin tepki göstermediğini savunan Özdağ, "Türkiye bu kadar ağır bir görevle karşı karşıyayken, hiçbir sorumlu siyasetçinin, genel başkanın, 'Mansur Bey, Ankara'nın sokaklarını temizlemeye devam etsin, ondan başka bir şey istemiyoruz.' deme hakkı yoktur." ifadesini kullandı.

Özdağ, kendisinin eğitimden sorumlu başdanışmanı Zahide İmer'in, ABB tarafından partiyi temsilen Yaşam Boyu Öğrenme ve Mesleki Eğitim Çalıştayı'na davet edildiğini belirtti.

"AKYAKA SINIR KAPISI'NIN ADI DEĞİŞTİRİLSİN" ÖNERİSİ

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sözde Ermeni soykırımının tanınmasını içeren kanun teklifini TBMM'ye sunan HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'a, pek çok siyasi partinin tepki gösterdiğini de hatırlatarak, Türkiye- Ermenistan arasındaki Akyaka Sınır Kapısı'nın adının "Talat Paşa" olarak değiştirilmesini de önerdi.

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Ümit Özdağ, bir soru üzerine, Yavaş'la temas kurmadıklarını belirterek, "6'lı ittifak Mansur Bey'i değişik nedenlerle aday göstermezse Sayın Yavaş'a Zafer Partisi olarak teklif götüreceğiz." dedi.

Özdağ, partilerine katılan ilahiyat profesörü Şahin Filiz'e rozetini taktı.

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Cumhurbaşkanı adayı, Mansur Yavaş, Ümit Özdağ, Ankara, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

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