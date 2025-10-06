Ünlü yazar Ayşe Kulin, CHP'ye üye oldu! Özel kendi rozetini taktı - Son Dakika
Ünlü yazar Ayşe Kulin, CHP'ye üye oldu! Özel kendi rozetini taktı

06.10.2025 14:21
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, gazeteci ve yazar Ayşe Kulin'i makamında kabul etti. Özel, CHP'ye üye olan Kulin'e kendi rozetini taktı ve üyelik formunu imzaladı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, gazeteci ve yazar Ayşe Kulin'i partisinin genel merkezindeki makamında kabul etti.

CHP'ye üye olan Kulin'e kendi rozetini takan ve üyelik formunu imzalayan CHP lideri Özel'e, önceki SHP Genel Başkanlarından Murat Karayalçın ile Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka eşlik etti.

AYŞE KULİN KİMDİR?

Arnavutköy Amerikan Kız koleji Edebiyat Bölümü'nden mezun oldu. Cumhuriyet, Güneş ve Dünya gazetelerinde muhabirlik, çeşitli dergilerde yazarlık ve yazı işleri müdürlüğü yaptı. Uzun yıllar halkla ilişkiler uzmanı, televizyon, reklam ve sinema filmlerinde sahne yapımcısı, sanat yönetmeni ve senarist olarak çalıştı.

1984'te yayımlanan Güneşe Dön Yüzünü adlı ilk öykü kitabındaki Gülizar öyküsü, kendi tarafından senaryolaştırılarak Kırık Bebek adıyla film yapıldı ve Kültür Bakanlığüı Ödülü'ne değer bulundu. 1989 yılında Ayaşlı ile Kiracıları adlı dizideki çalışmasıyla Tiyatro ve Televizyon Yazarları Derneği'nin En İyi Sanat Yönetmeni Ödülü'nü kazandı. Foto Sabah Resimleri adlı öyküsü 1996 yılının Haldun Taner Öykü Ödülü'nü, bu öykünün adını verdiği kitabı ise 1997 yılında Sait Faik Hikâye Armağanı'nı kazandı.

Çeşitli kurumların, İletişim Fakültelerinin, Tempo, Nokta gibi dergilerin anketlerinde en iyi roman seçien, Bir Tatlı Huzur, Adı: Aylin ve Füreya adını taşıyan üç biyografisi, Sevdalinka, Köprü, Nefes Nefese adlı gerçek olaylara dayanan belgesel nitelikli üç romanı, Gece Sesleri adlı bir kurgu romanı, Güneşe Dön Yüzünü, Foto Sabah Resimleri, Geniş Zamanlar adlı üç öykü kitabı, İçimde Kızıl Bir Gül Gibi adlı bir anı ve Babama adlı bir şiir kitabı vardır. 2004'te, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği ve Kardelenler adlı çalışmasının telif gelirlerini Çağdaş Türkiye'nin Çağdaş Kızları projesine bağışlamıştır.

Kaynak: ANKA

