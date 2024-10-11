Vali Zorluoğlu'ndan Lübnan İddialarına Yanıt

Politika

Vali Zorluoğlu, Lübnan'dan tahliye edilen Türklerin Diyarbakır'a getirileceğini iddialarını yanıtladı: "Şu an böyle bir talimat almadık ve böyle bir talimat beklemiyoruz"

DİYARBAKIR - Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, "İhtiyaç duyduğumuzda konteyner kentimizde tamir bakımını yaptığımız için belki bu yüzden Lübnan'dakilerin buraya geldiği-yakıştırması yapılmış olabilir. Şu an böyle bir talimat almadık ve böyle bir talimat beklemiyoruz" dedi.

Vali Murat Zorluoğlu, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca yarın kentte düzenlenecek festivalin tanıtımına ilişkin kentteki gazetecilerle Diyarbakır Öğretmenevi'nde basın toplantısı düzenledi.

İsrail'in saldırıları nedeniyle Lübnan'dan tahliye edilen ve dün gece Mersin'e getirilen Türklerin Diyarbakır'daki konteyner kentte yerleştirileceği iddialarına ilişkin açıklama yapan Vali Zorluoğlu, İsrail'in katliamlarını bir kez daha kınadığını, elbette ki her savaşın insani bir dramı olduğun söyledi.

Gazze'de yaşandığını, şimdi Lübnan'da yaşandığını belirten Zorluoğlu, "Türkiye Cumhuriyeti devleti, başta vatandaşları olmak üzere özellikle gönül bağı hissettiği yerlerdeki mağdurlara her zaman el uzatmıştır. Yine gereğini mutlaka yapacaktır. Bu manada çalışmalar Dışişleri Bakanlığımızın koordinasyonunda devam ediyor. Lübnan'daki Türk vatandaşları başta olmak üzere insanları güvenli şekilde ülkemize getirilme çalışmaları devam ediyor" dedi.

Diyarbakır ile ilgili şu ana kadar resmi olarak bir talimat almadıklarını ifade eden Zorluoğlu, "Lübnan'dan veya başka bir yerden Diyarbakır'a gelecek, ikametlerin sağlanması şeklinde bir talimat almadık. Ama biz her zaman Diyarbakır'da böyle bir kapasite tutuyoruz. Eskiyen, kırılan konteynerlerin bakımlarını yapıyoruz. Bu hazırlıktır. Aldığımız bir talimat söz konusu değil. Allah muhafaza yurt içinde de başka sıkıntılar olabilir. İhtiyaç duyduğumuzda konteyner kentimizde tamir bakımını yaptığımız için belki bu yüzden -Lübnan'dakilerin buraya geldiği yakıştırması yapılmış olabilir. Şu an böyle bir talimat almadık ve böyle bir talimat beklemiyoruz" şeklinde konuştu.