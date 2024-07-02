Van'da 5 kaymakam ve 2 vali yardımcısının görev yeri değişti - Son Dakika
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Politika

Van'da 5 kaymakam ve 2 vali yardımcısının görev yeri değişti

Resmi Gazete'de yayımlanan Mülki İdare Amirler Atama Kararnamesiyle Van'da görev yapan 5 kaymakam ve 2 vali yardımcısının görev yeri değişti. Kararnameyle birlikte Van'da görevli kaymakamların yerine yeni kaymakamlar atanırken, vali yardımcıları da farklı illere atandı.

02.07.2024 05:05
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Resmi Gazete'de yayımlanan Mülki İdare Amirler Atama Kararnamesiyle Van'da görev yapan 5 kaymakam ve iki vali yardımcısının görev yeri değişti.

Resmi Gazete'de yayımlanan Mülki İdare Amirler Atama Kararnamesiyle 302 mülki idare hizmetleri sınıfında görev yapan vali yardımcısı ve kaymakamların atamaları yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararına göre, Van'ın Tuşba, Çaldıran, Bahçesaray, Başkale ve Çatak kaymakamlarının görev yerleri değişti.

Karara göre; Van'da görevli Tuşba Kaymakamı Furkan Duman Çorum Osmancık Kaymakamı olarak, Çaldıran Kaymakamı Hasan Hüsnü Türker Elazığ Baskil Kaymakamı olarak, Bahçesaray Kaymakamı Onur Alimoğlu İzmir Kınık Kaymakamı olarak, Van Başkale Kaymakamı Mustafa Çelik Erzurum Oltu Kaymakamı olarak ve son olarak Van Çatak Kaymakamı Sercan Sakarya Manisa Gördes Kaymakamlığına atandı.

Görev yeri değişen kaymakamların yerine ise Adıyaman Samsat Kaymakamı Süleyman Bakan Çaldıran Kaymakamı olarak, Çanakkale Yenice Kaymakamı Musa Göktaş Tuşba Kaymakamı olarak, Balıkesir Kepsut Kaymakamı Harun Arslanargun Bahçesaray Kaymakamı olarak, Erzurum Çat Kaymakamı Muhammet Serdar Erdoğan Başkale Kaymakamı olarak ve son olarak Kars Akyaka Kaymakamı Kadir Kılıç Çatak Kaymakamı olarak Van'a atandı.

Kararnameyle birlikte Van Vali Yardımcısı Adem Balkanlıoğlu Şanlıurfa Suruç Kaymakamı olarak ve Van Vali Yardımcısı Yavuz Arslan ise Manisa Demirci Kaymakamı olarak atanırken, yerlerine Konya Sarayönü Kaymakamı Lütfullah Göktaş, Şanlıurfa Harran Kaymakamı İbrahim Gültekin ve Şanlıurfa Viranşehir Kaymakamı Önder Koç atandı. - VAN

Kaynak: İHA

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