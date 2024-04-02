Van\'da başkanlık DEM\'den AK Parti\'ye geçti, sokaklar savaş alanına döndü

Midyat'ta muhtarlık kurası ile belirlendi

Mardin'in Midyat ilçesinde, muhtarlık yarışında adaylar eşit oy alınca muhtar kura ile belirlendi. Yemişli Mahallesi'nde yapılan seçimde Lokman Acar ve Resul Küçükaslan 74'er oy aldı. Seçim görevlileri tarafından yapılan kura çekiminde muhtarlığı Resul Küçükaslan kazandı. Her iki aday da birbirlerini tebrik ederek, hizmet için gayret göstereceklerini ifade etti.