Varank\'tan \'Yılın Kareleri\' Oylamasına Katılım

Politika

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı, AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katılarak oyunu kullandı.

Varank, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2024 yılı boyunca çektiği, " Roketsan, Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "Kutlamalar", "Haber" kategorisinde Tayfun Coşkun'un "Uzaya uğurlarken" başlıklı fotoğrafını tercih eden Varank, "Spor" kategorisinde Oğuz Yeter'in "Gol sevinci", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Lokman İlhan'ın "Derin tehdit", "Günlük Hayat" kategorisinde İsa Terli'nin "7 tepe, 5 minare, 1 kule" fotoğrafına oy verdi.

AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına her yıl katıldığını belirten Mustafa Varank, bu yıl "Özgür Suriye" kategorisinin eklendiğini hatırlattı.

Suriye'deki gelişmelerin sadece Türkiye açısından değil, dünya açısından da çok önemli olduğunu dile getiren Varank, "Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "Kutlamalar" fotoğrafını seçti.

Varank, "61 yıllık Baas rejiminin, bir zulüm, ölüm iktidarının yıkılmasını kutlayan Suriyelilerin bu fotoğrafı çok güzel, meydanda oluşan görüntü aslında bir ampülü andırıyor. Biliyorsunuz ampul, AK Parti'nin simgesi. Biz de 23 yıl önce 'Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.' diye yola çıkmıştık. Belki buradan mülhem, Suriyeliler de inşallah bu kutlamalardan sonra farklı bir Suriye'yi, daha müreffeh bir Suriye'yi birlik, beraberlik içerisinde, tıpkı bu kutlamada olduğu gibi inşa edecekler." değerlendirmelerinde bulundu.

"Yerel yönetimler gerekli tedbirleri almazlarsa İzmir Körfezi'ni kaybedebiliriz"

Mustafa Varank, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde yer alan Lokman İlhan'ın "Derin tehdit" fotoğrafının adeta bir film sahnesinden çıkmış gibi olduğunu, fotoğrafta hava ve denizdeki kirliliğin görülebildiğini söyledi.

Varank, "İzmir Körfezi uzunca bir süredir, çevre tehditleriyle yaşıyor. Bu durumun düzeltilmesi için özellikle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının büyük bir gayreti var. Bu fotoğrafın tüm Türkiye'ye bir uyarı olması lazım. Özellikle yerel yönetimler gerekli tedbirleri almazlarsa İzmir Körfezi'ni kaybedebiliriz." diye konuştu.

"Haber" kategorisinde Tayfun Coşkun'un "Uzaya uğurlarken" fotoğrafını değerlendiren Varank, fotoğrafta yer alan Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın Uluslararası Uzay İstasyonu'na doğru yola çıkmadan önce ailesiyle selamlaştığı anın, Türkiye açısından bir gururu yansıttığını söyledi.

Varank, "İlk kez bir Türk'ü bilimsel çalışmalar yapmak üzere Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderdiğimiz o anlar, uzun yıllar hem gençlerimize ilham olacak hem de Türkiye'nin gündeminde kalmaya devam edecek." dedi.

"Günlük Hayat" kategorisindeki fotoğrafları inceleyen Varank, foto muhabirlerinin muhteşem görüntü yakaladıklarını söyledi.

Bu kategoride yer alan İsa Terli'nin "7 tepe, 5 minare, 1 kule" fotoğrafını değerlendiren Varank, İstanbul'da bundan 10 yıl önce Büyük Çamlıca Camiisi gibi bir eserin olmadığını belirterek, "Artık İstanbul'un ve Türkiye'nin dört bir tarafından ziyaretçilerin ve Türkiye'yi ziyaret eden yabancıların gittiği İstanbul'un yeni bir mekanı var aynı zamanda İstanbul'a kattığı güzelliği de gösterdiği için bu fotoğrafı oyluyorum." ifadesini kullandı.

( Merih Demiral'ın) O gün giydiği forma şu an benim evimde"

Komisyon Başkanı Varank, "Spor" kategorisinde birkaç fotoğraf arasında kaldığını belirterek, oyunu, Oğuz Yeter'in "Gol sevinci" fotoğrafına kullandığını söyledi.

Milli futbolcu Merih Demiral'ın, Almanya'da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Türkiye ile Avusturya karşılaşmasına bir gol atarak Türkiye'ye gurur ve büyük bir sevinç yaşattığını anımsatan Varank, "Türk geleneklerinde olan bir hareketi yaptığı için dünya kamuoyunda tartışıldı. Merih Demiral'ı sosyal medyada ilk tebrik eden ben oldum. Aynı zamanda o gün giydiği formayı da Futbol Federasyonu'ndaki arkadaşlarımızdan özellikle rica etmiştim. O gün giydiği forma şu an benim evimde. O yüzden bu gol sevinci fotoğrafına oy veriyorum." diye konuştu.

Anadolu Ajansının uluslararası arenada etkinliği olan bir haber ajansı ve Türkiye'nin gururu olduğunu vurgulayan Varank, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu yarışma da artık Anadolu Ajansının bir markası, her yıl bir heyecanla vatandaşlarımız bu oylamalara katılıyor. Biz de oylamalara her sene katıldık. İnşallah bu yıl seçtiğimiz fotoğraflar en çok beğenilen fotoğraflar olur. Bu yarışma aslında fotoğrafı çekenler arasında bir yarışma olsa da fotoğrafı beğenenler arasında da bir yarıştan bahsedebiliriz. En çok beğenilen fotoğrafı seçmek de bence güzel bir duygu. Anadolu Ajansı, haberleri hızlı ve güvenilir bir şekilde tüm dünyaya ulaştırmanın yanında Gazze'de yaşadığımız ölüm ve katliam hadiselerinde gördük ki dünya tarihinde etki edebilecek işlere de imza atıyor.

İsrail'in yaptığı zulümlerin belgelendirilmesi, bunlarla ilgili açılacak uluslararası davalarda delillerin toplanması anlamında da Anadolu Ajansı gerçekten kendi muhabirlerinin canı pahasına çok önemli işler yaptı. Ortaya koyduğu eserler ve mahkemede delil olarak kullanılan çalışmaları, Türkiye'nin bu alandaki etkinliğini artıran, bu adalet davasında Türkiye'nin elini güçlendiren, aynı zamanda Filistin davasında çok önemli bir aşama olarak karşımıza çıktı. Özellikler Filistin'de yaşananlar, İsrail'in katliamları noktasında Anadolu Ajansının duruşu ve ortaya koyduğu çalışmalar için arkadaşlarınıza müteşekkirim."