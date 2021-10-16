Veda ziyareti için Türkiye'ye gelen Merkel'e Cumhurbaşkanı Erdoğan, Huber Köşkü balkonundan İstanbul'u anlattı - Son Dakika

Almanya Başbakanı Angela Merkel, ülkesinde son gerçekleştirilen genel seçimde başbakanlığa aday olmayarak, görevine veda etti. Merkel, veda ziyaretleri kapsamında Türkiye'ye de geldi.

İSTANBUL HAKKINDA BİLGİ VERDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Almanya Başbakanı Angela Merkel Huber Köşkü'nde buluştu. Erdoğan ve Merkel, görüşme öncesinde köşkün terasına çıkarak boğazı izledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Merkel'e İstanbul Boğazı ile ilgili bilgiler verdiği görüldü.

GAZETECİLERE EL SALLADILAR

Gazetecilere ve sahildeki vatandaşlara el sallayan Erdoğan ve Merkel, samimi bir sohbetin ardından tekrar köşke girdi. Merkel, Türkiye'deki temaslarının ardından ziyaret programına devam edecek.

İşte Erdoğan- Merkel görüşmesinden kareler: