Almanya Başbakanı Angela Merkel, ülkesinde son gerçekleştirilen genel seçimde başbakanlığa aday olmayarak, görevine veda etti. Merkel, veda ziyaretleri kapsamında Türkiye'ye de geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Almanya Başbakanı Angela Merkel Huber Köşkü'nde buluştu. Erdoğan ve Merkel, görüşme öncesinde köşkün terasına çıkarak boğazı izledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Merkel'e İstanbul Boğazı ile ilgili bilgiler verdiği görüldü.
Gazetecilere ve sahildeki vatandaşlara el sallayan Erdoğan ve Merkel, samimi bir sohbetin ardından tekrar köşke girdi. Merkel, Türkiye'deki temaslarının ardından ziyaret programına devam edecek.
İşte Erdoğan- Merkel görüşmesinden kareler:
Kaynak: İHA
Son Dakika › Politika › Veda ziyareti için Türkiye'ye gelen Merkel'e Cumhurbaşkanı Erdoğan, Huber Köşkü balkonundan İstanbul'u anlattı - Son Dakika