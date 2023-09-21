İçinde gece kulübü bile var! Venezuela hükümeti, yıllardır çete kontrolündeki hapishaneyi geri aldı - Son Dakika

İçinde gece kulübü bile var! Venezuela hükümeti, yıllardır çete kontrolündeki hapishaneyi geri aldı

Son Güncelleme: 21.09.2023 11:46

Venezuela hükümeti, yıllardır çete kontrolünde bulunan Tocoron Hapishanesi'ni 11 bin askerle müdahale ederek geri aldı. İçinde havuz ve gece kulübü de bulunan ve mahkumların istediği gibi hareket ettikleri hapishanedeki 6 bin mahkumun, diğer cezaevlerine gönderileceği belirtildi.

Venezuela'da hükümet, ülkenin en büyük cezaevini kontrol altına alabilmek için büyük bir operasyon düzenledi. Yıllardır Tren de Aragua adlı suç şebekesi tarafından yönetilen cezaevi, turistik bir tesise dönüşmüştü. Operasyon sonucunda 6 bin tutuklu ve hükümlü başka cezaevlerine nakledilecek.

11 BİN ASKER BÖLGEYE SEVK EDİLDİ

Venezuela basınındaki haberlere göre, ülkedeki en büyük hapishanelerden biri olan Tocoron Hapishanesi için hükümet harekete geçti. Yıllardır ülkedeki en büyük çetelerden "Tren de Aragua" isimli çetenin kontrolünde bulunan hapishanenin geri alınması için 11 bin asker bölgeye sevk edildi. Yetkililer, kontrolü geri alınan hapishanedeki 6 bin mahkumun diğer hapishanelere gönderileceğini belirtti.

İçinde gece kulübü bile vardı! Venezuela hükümeti, yıllardır çete kontrolündeki hapishaneyi geri aldı

YETKİLİLER TEBRİK ALDI

Venezuela İçişleri Bakanlığının resmi X hesabından yapılan açıklamada, hapishanenin kontrolünün tekrar alınmasında rol oynayan herkes tebrik edildi.

İçinde gece kulübü bile vardı! Venezuela hükümeti, yıllardır çete kontrolündeki hapishaneyi geri aldı

HAVUZ, GECE KULÜBÜ, MİNİ HAYVANAT BAHÇESİ

Tren de Aragua çetesinin elebaşı Hector Guerrero Flores, hapishanede 17 yıllık cezasını çekiyordu. Tocoron Hapishanesi'ndeki mahkumları yıllardır bina içindeki bölümlerde özgürce dolaşabiliyor, yasa dışı olarak yaptırdıkları havuz, gece kulübü, mini hayvanat bahçesi gibi alanlarda vakit geçiriyorlardı.

İçinde gece kulübü bile vardı! Venezuela hükümeti, yıllardır çete kontrolündeki hapishaneyi geri aldı
İçinde gece kulübü bile vardı! Venezuela hükümeti, yıllardır çete kontrolündeki hapishaneyi geri aldı
İçinde gece kulübü bile vardı! Venezuela hükümeti, yıllardır çete kontrolündeki hapishaneyi geri aldı
Kaynak: AA

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Son Dakika Politika İçinde gece kulübü bile var! Venezuela hükümeti, yıllardır çete kontrolündeki hapishaneyi geri aldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İçinde gece kulübü bile var! Venezuela hükümeti, yıllardır çete kontrolündeki hapishaneyi geri aldı - Son Dakika
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