Yapay Zeka Komisyonu Toplandı - Son Dakika
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Politika

Yapay Zeka Komisyonu Toplandı

Yapay Zeka Komisyonu Toplandı

TBMM Yapay Zeka Araştırma Komisyonu, projeleri ve yeni teknolojileri görüşmek üzere toplandı.

01.05.2025 00:39
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TBMM Yapay Zeka Araştırma Komisyonu, AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez başkanlığında toplandı.

AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez başkanlığında toplanan TBMM Yapay Zeka Araştırma Komisyonunda İletişim Başkanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Buğra Ayan, sunum yaptı. Ayan, yapay zeka ile ilgili Başkanlığın herhangi bir yerden destek almadan 14 projeden bahsedeceğini belirterek, şöyle konuştu:

"CİMER'de şöyle bir şey yaptık: CİMER'de bizim okuyucularımız var ve cevapları onlar veriyor. Bir CİMER eğitim asistanı oluşturduk. Arka planda bu asistan yapay zekayla CİMER başvuruları oluşturuyor. Sentetik bir ortam tamamen, normal sistemden bağımsız, orada okuyucu bu CİMER başvurusuna nasıl cevap verebileceğini yazıyor, daha sonra yapay zeka bu cevabı CİMER kuralları açısından değerlendiriyor ve belli bir puana ulaşınca gerçek vatandaşla bu kişinin diyalog kurmasını istiyoruz. Burada yapay zekayı çok efektif kullandığımızı düşünüyoruz çünkü sentetik veriyle biz o CİMER okuyucusunun eğitiminde kullanıyoruz. Önümüzdeki hafta Sentetik Medya Paneli'nde test edeceğimiz bazı araçlardan bahsetmek isterim. Oraya gelen misafirlerimize yapay zeka deneyim alanları sunacağız ve bu deneyim alanlarında farklı yapay zeka araçlarını test edecek misafirlerimiz. Burada kullanacağımız şeylerden biri sentetik gazete küpürü oluşturma aracı olacak. Katılımcılardan herhangi bir kısa bilgi bile alsa yapay zeka hem haber metnini yazıp ham gazete kupürünü tasarlayıp hem de görselini çiziyor. Bu aracı gerçekleştirdik."

'ÇOKLU YAPAY ZEKA AJANI TEKNOLOJİSİNİ KULLANDIK'

Ayan, Haber Takip Sistemi'ni geliştirdiklerini kaydederek, "Şunu yapıyor Haber Takip Sistemi: Yurt dışında mesela dediniz ki 'Mesela Endonezya'da 24 saatte şu konuda şu anahtar kelimelerde neler var, bakmak istiyorum.' Burada çoklu yapay zeka ajanı teknolojisini kullandık. Ajanlar gidiyor, o haber sitelerinde son yirmi dört saatte çıkan haberleri alıyor, ondan sonra kendi aralarında konuşmaya başlıyorlar. 'Sende hangi haber var, bende hangi haber var?' Daha sonra bu duplikasyonlardan kaçınarak ve bir anlam örüntüsü çıkararak bir bilgi notu hazırlıyor ajanlar ve Türkçe olarak size sunuyor, bunu birkaç dakika içerisinde yapıyor. Yine kurum içinde çalıştığımız yazılımlardan biri. Bunu müşavirliklere açmak için şu anda çalışmalara başladık. Rusça'da tamamladık, 5 dile geçiriyoruz, 5 dil testi de geçince bütün müşavirliklere açmayı düşünüyoruz. Ayrıca yurt içinde de yaklaşık 1300 - 1400 yerel haber sitesini bu şekilde takip eden bir yazılım yaptık" diye konuştu. Ayan, 23 Nisan'da bütün çocuklara özel yapay zeka kitapları oluşturduklarını da kaydetti.

'BAŞKANLIKTA BÜTÜN NOKTALARDA BİR DÖNÜŞÜM YAPIYORUZ'

Manşet uygulamasını Başkanlık içerisinde aktif ettiklerini söyleyen Ayan, "Burada da aslında dünyadaki birçok gazetenin 'Cover' dediğimiz kapağını resim olarak alıyor, kupürlerine ayrıştırıyor, daha sonra bunları Türkçeye çeviriyor. Örneğin bunu Sayın Fatih Dönmez kullanıyorsa diyor ki, 'Fatih Dönmez Bey'in 'background'u şu şekilde, dolayısıyla şu haber onun radarına girmeli.' Örneğin Singapur'da şu gazetede çıkan şu haberin kritiklik seviyesi 9/10, size onu sunuyor. Bu şekilde, şu anda dünyadaki yani farklı ülkelerdeki gazeteleri de taramaya başladık. Yine, önemsediğimiz bir şey, yurt dışında yaşayan personelimizin çocuklarının Türkçe öğrenme noktalarında bir aksaklık yaşamamaları için yapay zeka destekli bir platform tasarladık ve bu platformda kişiselleşmiş eğitim var. Çocuğun geri dönüşlerine göre platform Türkçe öğretiyor ona. Bu tarafı da boş bırakmamaya çalışıyoruz. Yine yaptığımız şeylerden biri, kurumdaki yemekhaneye de yapay zekayı ekleyelim dedik. Bütün personele sorduk, 'Hangi yemeği ne kadar seviyorsunuz?' diye intranette bir destek anket koyarak ve örüntüyü çıkarttıktan sonra veriyi anonimleştirerek yeni çıkacak bir yemeği personel ne kadar beğenir, bunu yapay zekayla tahminlemeye başladık. Biz kurumda uçtan uca bütün noktalarda bir dönüşüm yapıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

'SON KONTROLLERİ HALA DMM UZMANLARI YAPIYOR'

Ayan, dezenformasyonla ilgili geliştirdikleri sisteme ilişkin ise şunları söyledi:

"Dezenformasyonla mücadelede kullandığımız asistan bir soru sorulduğunda dezenformasyon bültenlerini tarayarak cevap veriyor. Diğer tarafta, bir de sosyal medyada yayılan içerik var yani akış şekli şu anda önce sosyal medyadaki içerik değerlendiriliyor DMM tarafından, daha sonra bunun verisi bize aktarılıyor, biz de bunu yapay zeka destekli bir asistana entegre ediyoruz. Doğrudan yapay zekayı ilk adımla kullandığımız yani DMM'de içeride kullanılan yapay zeka. Yine, şunu biliyoruz ki yani yapay zekayla ilgili yani bu yapay zekanın bir şeyleri doğru şekilde bilme ihtimali yüzde 100 değil, hala değil, bütün araçlar için aynı ama DMM yüze 99 risk alabilen bir yer değil. O yüzden bir karar destek sistemi olarak içeride kullanılıyor, yine son kontrolü DMM uzmanları yapıyor."

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika Yapay Zeka Komisyonu Toplandı - Son Dakika

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