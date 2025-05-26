Yargı Paketi Meclis\'ten Geçmeli!

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, "10'uncu Yargı Paketi mutlaka bayramdan önce Meclis'ten geçmeli. Bunu muhataplarımıza da ilettik. Tüm siyasi partilerle görüşmelerimizde bu konuda bir mutabakat olduğunu görüyoruz" dedi.

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Koçyiğit, 10'uncu Yargı Paketi ile ilgili değerlendirmelerde bulunarak, "Ceza da adalet, infazda eşitlik temel yaklaşımımızdır ve bunun temel bir ilke olarak tüm hukuk mevzuatına uygulanması gerekiyor. İyi halli olup olmama meselesi, cezaevlerinde şartlı tahliye olup çıkanların işledikleri suçlar ile ilgili haberleri her gün okuyoruz. Soruyoruz; bunlara nasıl iyi hal veriliyor, gerçekten merak ediyoruz. Niye biliyor musunuz? Çünkü bizim gördüğümüz; siyasi mahpusların hiçbir şekilde iyi hal uygulamasından faydalanmadıkları ve idari gözlem kurullarının tam bir 'düşman ceza hukuku' pratiğini hayata geçirdikleridir. Bu anlamıyla burada da büyük bir hukuka aykırılık var. Mektup yazdığı için, slogan attığı için, temel hak ve özgürlüklerini savunduğu için, insan onuruna yaraşır bir cezaevi sistemi istediği için siyasi mahpusların şartlı tahliyeleri yakılıyor ama diğer taraftan kadın katilleri, çocuk tecavüzcüleri pekala bu uygulamadan hızlı bir şekilde faydalanabiliyorlar" ifadelerini kullandı.

'TOPLUMSAL BEKLENTİYİ KARŞILAMALI'

Ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Koçyiğit, siyasi parti turuna ilişkin soru üzerine yarın MHP ile görüşeceklerini, AK Parti'den ise randevu talebine dönüş beklediklerini aktardı.

Koçyiğit, 10'uncu Yargı Paketi'nden beklentileri üzerine de "10'uncu Yargı Paketi mutlaka bayramdan önce Meclis'ten geçmeli. Bunu muhataplarımıza da ilettik. Tüm siyasi partilerle görüşmelerimizde bu konuda bir mutabakat olduğunu görüyoruz. Bu hafta Meclis'in önünde iki tane torba yasa var, onları görüşecek. Ancak bu hafta komisyona gelirse ki bugün veya yarın imzaya açılmasını bekliyoruz. Muhtemelen yarına yetişecek, bugün kendi içlerinde son halini istişare edecekler. Yarın imzaya açılır, perşembe günü komisyona gelirse haftaya da Genel Kurul gündemine gelir ve hızlı bir şekilde bayramdan önce yasalaşır. Tabii biz taleplerimizi ilettik, açıkçası pakette bu talepleri ne kadar içereceğini biz de bilmiyoruz. Halihazırda paket imzaya açıldığında hep beraber görme şansımız olacak. Ancak bu paketin, cezaevlerindeki ve toplumsal beklentiyi karşılayabilecek ve sürece katkı koyabilecek maddeler olması gerektiğini çok açık ve net; hem kamuoyu önünde hem de görüşmelerde ifade ettik. Yani hiçbir şey koymadan bu paketi getirip geçirirseniz bu aslında pratik anlamıyla sürece başka bir yaklaşım gösterdiğinizi gösterir" değerlendirmesinde bulundu.