Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca için veda töreni düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca için veda töreni düzenlendi

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca için veda töreni düzenlendi

Ankara'da, önceki dönem Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca için Yargıtay Konferans Salonu'nda veda töreni düzenlendi. Akarca, törende yaptığı konuşmada adaletin gerçekleşmesinde katkı sağlamış olmanın mutluluğunu dile getirdi.

03.06.2024 18:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ANKARA'da, önceki dönem Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca için Yargıtay Konferans Salonu'nda veda töreni düzenlendi. Törende konuşan Akarca, "Önemli olan gök kubbede hoş bir seda bırakabilmek. Eğer bu şekilde hoş bir seda bırakabilmişsem, adaletin gerçekleşmesinde, yargının çalışmasında bir nebze de olsa katkımız olmuşsa kendimizi bahtiyar addetmiş olurum" dedi.

Ankara'da, 2020-2024 yılları arasında Yargıtay Başkanı olarak görev yapan ve geçen ay başkanlık seçimini kaybettikten sonra emekliye ayrılan Mehmet Akarca için Yargıtay Konferans Salonu'nda veda töreni düzenlendi. Törende Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez, Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, Danıştay Başkanı Zeki Yiğit, Sayıştay Başkanı Metin Yener, eski TBMM Başkanları Mustafa Şentop ile Mehmet Ali Şahin, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkanvekilleri Halil Koç ile Mehmet Akif Ekinci, Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, Yargıtay üyeleri ve yargı mensupları yer aldı.

KERKEZ: ADİL OLMAK GERÇEK BİR HUKUKÇULUĞU GEREKTİRİR

Tören, Akarca'nın öz geçmişinin okunması ve hayatından kesitlere yer verilen video gösterimiyle başladı. Törende konuşan Yargıtay Başkanı Kerkez, Akarca'nın hizmetleri nedeniyle teşekkürlerini ileterek, Akarca'dan devraldığı bayrağı ileri taşıma gayreti içinde olacağını ifade etti. Adaletin haklıyla haksızı ayırmak olduğunu söyleyen Kerkez, "Güçlü bir adalet, toplumların önemli direğidir. Eğer adalet güçlü olmazsa bir acziyet doğar. Adil olmak için tek başına hakim, savcı, avukat olmak yetmez. Bunun yanında adil olmayı, adaletli davranmayı, başta hakim savcılarımız olmak üzere herkesin içselleştirmesi gerekir. Adil olmak gerçek bir hukukçuluğu gerektirir" dedi.

'İLAHİ ADALET ZAMAN AŞIMINA UĞRAMAZ'

Gerçek hukukçuların hukukun üstünlüğüne inanması gerektiğini dile getiren Kerkez, "Hukukun üstünlüğü korumak sadece hakim ve savcıların, Yargıtay'ın, Danıştay'ın değil bütün vatandaşların özellikle üzerinde durması gereken bir konudur. Hukukun üstünlüğünün olmadığı bir toplumda demokrasinin varlığından ve devamlılığından çok söz edilemez" diye konuştu.

Ardından İsrail'in Gazze'de yönelik saldırılara değinen Kerkez, " Filistin'de, Filistin halkına, bu zulmü yapanlara bile yapılamayacak kadar büyük bir zulüm yapılıyor. Emin olunuz ki cezasız kalmayacaklar. Çünkü ilahi adalet zaman aşımına uğramaz" ifadelerini kullandı.

AKARCA: İNSAN HAKLARININ OLMAZSA OLMAZ KOŞULU TARAFSIZ YARGIDIR

Törende konuşan Mehmet Akarca ise Yargıtay'ın 'Türkiye'nin yüz akı kurumlarından' olduğunu ifade ederek, "Bu kurumun gelenekleri var. Geleneklerin yaşatılmasında elimden gelen gayreti gösterdim. Bundan sonra da benden bayrağı devralan kıymetli başkanımız ve onun da ardından gelecek olan başkanlarımızın aynı gelenekleri sürdüreceğine yürekten inanıyorum" dedi.

Adalet hizmetinin ulvi bir hizmet olduğunu aktaran Akarca, "Yargının bağımsız olmadığı yerde insan haklarından, demokrasiden, hukukun üstünlüğünden ve hukuk devletinden bahsetmek mümkün değildir. İnsan haklarının, insanlık onurunun, hukuk devletinin, demokrasinin, refahın, özgürlüğün en temel olmazsa olmaz koşulu bağımsız ve tarafsız bir yargıdır" ifadelerini kullandı.

Akarca, "Önemli olan gök kubbede hoş bir seda bırakabilmek. Eğer bu şekilde hoş bir seda bırakabilmişsem, adaletin gerçekleşmesinde, yargının çalışmasında bir nebze de olsa katkımız olmuşsa kendimizi bahtiyar addetmiş olurum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Akarca'ya onur belgesi ve hediye takdim edildi.

Kaynak: DHA

Mehmet Akarca, Konferans, Yargıtay, Ankara, Yargı, Hukuk, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca için veda töreni düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:39 Bakan Koca’dan kapatılan diyaliz merkezine ilişkin açıklama: Entübe durumda olan hastamız kalmamıştır Bakan Koca'dan kapatılan diyaliz merkezine ilişkin açıklama: Entübe durumda olan hastamız kalmamıştır
18:13 Suriye’yi sarsan iddia: Beşar Esad’ın eşi Esma Esad hayatını kaybetti Suriye'yi sarsan iddia: Beşar Esad'ın eşi Esma Esad hayatını kaybetti
17:20 Lise öğrencisinin korkunç sonu Evlerine 400 metre mesafedeki otoparkta ölü olarak bulundu Lise öğrencisinin korkunç sonu! Evlerine 400 metre mesafedeki otoparkta ölü olarak bulundu
16:46 Kabine yarın toplanıyor Masada, Kurban Bayramı tatili dahil 3 kritik konu var Kabine yarın toplanıyor! Masada, Kurban Bayramı tatili dahil 3 kritik konu var
15:30 Yerine kayyum atanan Hakkari Belediye Başkanı yüklü miktarda para ile yakalanmış Yerine kayyum atanan Hakkari Belediye Başkanı yüklü miktarda para ile yakalanmış
18:00 Adım adım Real Madrid’e Mbappe’nin maaşı servet değerinde Adım adım Real Madrid'e! Mbappe'nin maaşı servet değerinde
17:26 2 ayda ne değişti Acun Ilıcalı’nın daha önce Mourinho sorusuna verdiği cevap yeniden viral oldu 2 ayda ne değişti? Acun Ilıcalı'nın daha önce Mourinho sorusuna verdiği cevap yeniden viral oldu
16:51 Daha ilk toplantısında yaşananlara bakın Mourinho, sorulan sorulara isyan etti Daha ilk toplantısında yaşananlara bakın! Mourinho, sorulan sorulara isyan etti
16:49 2 genci çarparak öldüren sürücü tahliye olmuştu Tekrar gözaltına alındı 2 genci çarparak öldüren sürücü tahliye olmuştu! Tekrar gözaltına alındı
16:36 Bakan Şimşek cevapladı: Kirada zam sınırı kalkıyor mu Bakan Şimşek cevapladı: Kirada zam sınırı kalkıyor mu?
16:09 Bakan Şimşek: Tarihte eşi benzeri görülmemiş bir kaynak girişi var Bakan Şimşek: Tarihte eşi benzeri görülmemiş bir kaynak girişi var
15:43 Dybala ve Lukaku’yu getirecek mi Fenerbahçe’den Mourinho’ya transfer için açık çek Dybala ve Lukaku'yu getirecek mi? Fenerbahçe'den Mourinho'ya transfer için açık çek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2024 19:13:31. #1.13#
SON DAKİKA: Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca için veda töreni düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement