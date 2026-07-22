Yeni Parti İçin Başvuru Yapılıyor - Son Dakika
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Yeni Parti İçin Başvuru Yapılıyor

Yeni Parti İçin Başvuru Yapılıyor
22.07.2026 17:55
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CHP'li Zeynel Emre, yeni parti için İçişleri Bakanlığı'na başvuru yapacaklarını açıkladı.

CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, yeni parti ile ilgili, "Önümüzdeki birkaç gün içerisinde İçişleri Bakanlığı'na başvuru yapıyoruz" dedi.

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Ankara'da eski CHP Parti Meclisi ve Merkez Yönetim Kurulu üyeleri ile bir araya geldi. Toplantıda, yeni parti hazırlıkları ve bundan sonraki sürecin ele alındığı belirtildi. CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, toplantı devam ederken gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'de çok partili siyasi yaşamın ve demokratik seçimlerin mimarının CHP olduğunu söyledi. Emre, yeni parti hazırlıklarının tamamlanmak üzere olduğunu belirterek, "Önümüzdeki birkaç gün içerisinde İçişleri Bakanlığı'na başvuru yapıyoruz. Bizim dünkü tarihi grup toplantımıza 84 milletvekili arkadaşımız katılmıştı. Grup kurarken milletvekillerinden kurucular kurulu oluşturmaya karar verdik. Başvurumuzda dünkü sayının daha da üzerinde bir sayıyla başvuru yaptığımızı göreceksiniz. 6 oka sıkı sıkıya bağlıyız, Atatürk'ün bize bıraktığı mirasa ve verdiği ödeve sıkı sıkıya bağlıyız. Yolumuza bu anlayışla devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.

Yeni partinin ismi ve logosunun başvuru günü açıklanacağını belirten Emre, "Partimizin ismini dahi verdiğimiz gün duyacaksınız resmi olarak. Çünkü biz devlet organlarını ele geçirmiş ve iktidarda kalmak için her türlü kötülüğü yapmayı göze almış bir organizasyon ve maalesef içimizdeki iş birlikçilerle karşı karşıyayız. O nedenle kuruluş aşamasında her adımı planlayarak ilerliyoruz" dedi.

'KURULUŞLA BİRLİKTE RESMİ ADRESİ GÖNDERECEĞİZ'

Emre, yeni partinin finansmanına ilişkin soru üzerine, bina için ön anlaşma yaptıklarını belirterek, "Partimizin kuruluşuyla birlikte resmi olarak adres göstereceğiz. İlk ödemeyi, aylık kira ödemesini ekim ayında başlatacak şekilde anlaştık. Bu süre zarfına kadar da parti kurulmuş, bağış almış olacak ve o şekilde karşılayacağız. Biliyorsunuz burada yasal olarak bir sınır var yıllık. Bir kişinin bağışlayabileceği en yüksek miktar bu yıl için 648 bin lira" diye konuştu.

Bağışların tamamen yasal zeminde yürütüleceğini ifade eden Emre, "İlk aşama kurulduktan sonra hemen bağışlar almaya üyelerle birlikte devam edeceğiz. Milletvekili arkadaşlarımız da ilk dönemin kira ödemesi bakımından bağış yapacak. Çünkü bunun Türkiye'de şeffaf bir şekilde yapılması lazım. Siz eğer sosyal demokrasiye inanıyorsanız, şeffaflığa inanıyorsanız, mevcut iktidarı değiştirme iradeniz varsa aynı yöntemlerle ilerleyemezsiniz. Dünyada da sosyal demokrat partilerin gizli şekilde iş insanlarından para alarak siyaset yaptığı görülmemiştir. Çok sayıda insan destek vermek istedi. Ama hepsine 'Bekleyin, partimizi kuralım, hesap numarasını açıklayalım, her şey yasal zeminde yürüsün' dedik" ifadelerini kullandı.

'HAZIRLIĞIMIZ MİLLETVEKİLLERİYLE YÜRÜTÜLÜYOR'

İstifalar ve parti meclisinin yapısına ilişkin soruyu da yanıtlayan Emre, butlan kararının kaldırılması ihtimaline karşı hazırlık yaptıklarını belirterek, "Şu an butlan yönetiminin Parti Meclisi tüzük gereği düşmüş durumda. Ama onlar saraydan aldığı güçle ne Anayasa tanıyorlar ne kanun tanıyorlar ne tüzük tanıyorlar. Böyle bir durumda butlan kararı tedbiri kalktığı zaman eski yönetim göreve geleceğinden, orada eski yönetimin en az 3'te 2'si görevde olacak şekilde arkadaşlarımızın hazırda bulunmasında fayda var. Herhangi bir geri dönüş durumunda parti meclisi üyeleri orada göreve iade edilecek. O süreci yönetecek sayı orada bulunmuş olacak. O nedenle açıklamaları ve katılımları peyderpey yapacağız. Hazırlığımız milletvekilleriyle birlikte yürütülüyor. Başvurumuz birkaç günlük süreç içerisinde İçişleri Bakanlığı'na yapılacak. Ardından parti de resmi olarak kurulmuş olacak" ifadelerini kullandı.

Yeni partinin genel merkezine ilişkin soru üzerine Emre, "Genel merkez konusunda görevlendirilen arkadaşlar bir çalışma yaptı. Elverişli bir yer konusunda ön anlaşma yapıldı. Ama yeri ben de daha görmüş değilim" açıklamasında bulundu.

Kaynak: DHA

Cumhuriyet Halk Partisi, İçişleri Bakanlığı, Milletvekili, Zeynel Emre, İstanbul, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Yeni Parti İçin Başvuru Yapılıyor - Son Dakika

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