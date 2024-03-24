Yeniden Büyük İstanbul Mitinginde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu kadim şehir bu CHP zulmünden 31 Mart'ta kurtarmamız gerekiyor. İstanbul yeniden sahiplerine kavuşsun" dedi. - İSTANBUL
Son Dakika › Politika › Yeniden Büyük İstanbul Mitinginde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Bu kadim şehir bu CHP zulmünden 31 Mart'ta kurtarmamız gerekiyor. - Son Dakika
Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz, Sakarya Bakkallar ve Bayiler Esnaf Odası Başkanı Ahmet Akdardağan'ı ziyaret etti. Ziyaret sırasında Vali Karadeniz, bakkal esnafının genel durumu hakkında bilgi aldı ve şehir esnafını her zaman öncelikli gördüklerini belirtti. Başkan Akdardağan ise birliktelikle önemli çalışmalar yapacaklarına inandıklarını ifade ederek Vali Karadeniz'e teşekkür etti. Ziyarette Sakarya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Hasan Alişan da yer aldı.
Palandöken Belediyesi tarafından her yıl ramazan ayında düzenlenen "Ramazan Sevinci Çocuk Şenliği" bu yıl da renkli görüntülere sahne oldu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sıkılmadan, utanmadan 'metro yaptım' diyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kendini İstanbul'un sahibi zanneden, ne bu şehri, ne bu şehrin insanlarını hiç anlamamış olanlarla bir yere varılmaz."
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İnşallah 31 Mart'ta İstanbul'u Muradına kavuşturarak hedefimize ulaşacağız. Yeni bir dönemi başlatacağız."
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İstanbul'un 5 senelik fetret devrine son vererek şehrimizde hizmet devrini tekrar başlatacağız."
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 8 ilde gerçekleştirilen 'Bozdoğan-16' operasyonlarında DEAŞ terör örgütüne mensup 40 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Yerlikaya, operasyonların başarısında emniyet güçlerinin koordinasyonunu ve çalışmalarını takdir ettiğini belirtti. Ayrıca, 2023 yılından bu yana DEAŞ'a yönelik bin 316 operasyon düzenlendiği ve 2 bin 733 şüphelinin yakalandığı bilgisini paylaştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Murat Kurum'la İstanbul'da yeni bir dönemi başlatacağız. Bunun için bir hafta çok çalışacağız."
Denizli mitinginde konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti ile yapılan ittifaka değinerek, seçmenlerden destek istedi. Özel, ittifakın önemine vurgu yaparak, eski ittifak ortaklarının CHP'ye oy vermesi durumunda partinin kesin kazanacağını belirtti.
Sizin düşünceleriniz neler ?