 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Yeniden Refah, 1 büyükşehir ve 4 ilçede AK Parti'den adaylarını geri çekmesini istiyor - Son Dakika
Üye Girişi

Yeniden Refah, 1 büyükşehir ve 4 ilçede AK Parti'den adaylarını geri çekmesini istiyor

Yerel seçimler için geri sayım devam ederken AK Parti ile Yeniden Refah Partisi'nin ittifak yapıp yapmayacağı merak konusu... Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, AK Parti'den Ankara ve İstanbul'da bazı ilçeleri istediklerini doğrulayarak "İstanbul'da Arnavutköy, Sultangazi, Sultanbeyli; Ankara'da Pursaklar... Malatya'da çok güçlüyüz mesela, orayı alma durumumuz söz konusu, oradan da çekebilir adayını AK Parti." dedi.

26.01.2024 - 10:16,  Güncelleme: 11:01
Abone Ol

Yerel seçim çalışmalarını devam ederken AK Parti ile Yeniden Refah Partisi heyetlerinin pazartesi günü gerçekleştirdiği görüşmenin detayları ortaya çıktı. Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, "İstanbul'da Arnavutköy, Sultangazi, Sultanbeyli; Ankara'da Pursaklar... Malatya'da çok güçlüyüz mesela, orayı alma durumumuz söz konusu, oradan da çekebilir adayını AK Parti." dedi.

İTTİFAK GÖRÜŞMELERİNDEN HALEN BİR SONUÇ ÇIKMADI

31 Mart yerel seçimlerine az bir süre kaldı... Siyasi partiler de seçim beyannamelerini ve adaylarını tek tek açıklarken, AK Parti ve Yeniden Refah Partisi arasında ittifak görüşmeleri halen sürüyor. İstanbul ve Ankara'da Cumhur İttifakı'nın adaylarına destek vermek için bazı şartlar öne süren Yeniden Refah henüz bir sonuca ulaşamadı.

Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, "Türkiye genelinde oy oranlarının yüzde 5'in üzerinde olduğunu ve AK Parti'nin de bu destek olmadan bazı illerde kaybedeceğinin farkında olduğunu" söyledi.

AK PARTİ 10 BÜYÜKŞEHİRDE DESTEK İSTEMİŞ

Bekin, "Son görüşmede AK Parti'nin Ankara, İstanbul başta olmak üzere 10 büyükşehirde destek verilmesi teklifini ilettiğini" belirterek, şunları söyledi: " 'Her şey tek taraflı olmaz' dedik. Biz kendilerini tek taraflı desteklersek bunu teşkilatlarımıza anlatmamız mümkün değil. Somut teklifleri ilettik, 'zaman daralıyor' dedik. Sayın Cumhurbaşkanı ile müzakere edip karar alacaklar."

"HİÇBİR PARTİNİN ARKA BAHÇESİ OLMAK İSTEMİYORUZ"

Bekin, AK Parti'nin "belediye meclis üyelikleri, grup başkanlığı, başkanvekilliği gibi pozisyonlarda işbirliği teklifinde bulunduğunu" kaydederek, "Genel seçime başka bir partinin listelerinden girmedik, belediye seçimlerinde başka partinin listelerinden girmek etik değil. Biz hiçbir partinin arka bahçesi olmak istemiyoruz" diye konuştu.

"İSTANBUL'DA 3, ANKARA'DA 1 İLÇE, MALATYA..."

AK Parti'nin 2019'da MHP için bazı yerlerde adaylarını geri çektiğini kaydeden Bekin, Yeniden Refah'ın talebini şöyle açıkladı: "Büyükşehirlerden istediğimiz ilçeler var; İstanbul, Ankara'da. İstanbul'da Arnavutköy, Sultangazi, Sultanbeyli; Ankara'da Pursaklar... Oy potansiyelimizin çarpanlı olduğu yerler. Malatya'da çok güçlüyüz mesela, orayı alma durumumuz söz konusu, oradan da çekebilir adayını AK Parti. Konya söz konusu olmadı. Sürpriz aday açıklamalarımız olabilir."

Yeniden Refah, 1 büyükşehir ve 4 ilçede AK Parti\'den adaylarını geri çekmesini istiyor
YORUMLAR (8)
  • Necati Kaya: Bir Malatyalı olarak Malatya'ya şaşırıyorum. . Bir zamanların sosyal demokrat kalesiydi. Şimdi ortacağ karanlığına doludizgin gidip bezirganların peşinde bir afganistan şehri olma yolundalar. Yanıtla 83 40
  • MAHKEME-İ KüBRA: Türkiye'nin kurtuluş reçetesini yeninden Refah partisine verdik ve vatandaşlar bu çağrıya kulak verip ülkeyi bu fahiş ve faiz bataklıgindan kurtarmak için Erbakan a destek vermelerini istiyoruz! Manevî destekli bir hükümet kurulursa kurtulacak ülke ve necip ülke halkı! Yanıtla 54 41
  • Beşiktaş 1903: Rabbim inşallah hiç birinize fırsat vermez. Ülkeyi batirdiniz Yanıtla 37 44
  • ayhan ünlü: kişinin haddini bilmemesi çok kötü bir erdem. Yanıtla 21 53
  • Serkan Basar: tası tarağı toplayıp gitmeniz bizler ve sizler için en hayırlısı gözüküyor şuan Yanıtla 15 29
  • Beşiktaş 1903: Mahkeme sanki iktidardan farksız siniz he ülkenin kurtuluşu. Ülkenin kurtuluşu sosyal hizmetten geçer 16 17
  • Whatisup Up: Yrp ilkin oyumuz % dedi , sonra , şimdi de %5. Döviz kuru gibiler. Hem akp ile ittifak görüşmeleri yapıp hemde kimsenin arka bahçesi olmayacağız diyorsunuz! akp chp büyük yalancı, fakat hiçbiri yrp kadar hızlı çark etmiyorlar Yanıtla 2 9
  • Fatih Solmaz: faiz ve bataklık demişsin 2023 yılında el ele kol kola seçim için takılan siz değilmiydiniz. bunlarda sizinde vebaliniz var kira ev araba vs artışlarda öbür tarafta geçinemeyen insanlar size hesabını soracak .Asla hakımız helal değil asla 3 7

Yeniden Refah Partisi, Fatih Erbakan, AK Parti, İstanbul, Ankara, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Yeniden Refah, 1 büyükşehir ve 4 ilçede AK Parti'den adaylarını geri çekmesini istiyor - Son Dakika


12:40
Ticari araç sürücülerinde yaş şartı 1 yıl daha uzatıldı Ticari araç sürücülerinde yaş şartı 1 yıl daha uzatıldı
11:36
Muharrem İnce partisinin yerel seçim kararını duyurdu Muharrem İnce partisinin yerel seçim kararını duyurdu
11:35
Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan için sürpriz karar Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan için sürpriz karar
11:34
10 ünlü tavuk markasına soruşturma 10 ünlü tavuk markasına soruşturma
11:16
Trafikte eşiyle tartışan adamı bulup tetikçiye kurşunlattı Trafikte eşiyle tartışan adamı bulup tetikçiye kurşunlattı
11:16
Emekli memurların zam farkı ödemesi bugün başlıyor Emekli memurların zam farkı ödemesi bugün başlıyor
11:14
AKOM tarih verdi! İstanbul'a pazar günü kar yağışı geliyor AKOM tarih verdi! İstanbul'a pazar günü kar yağışı geliyor
11:13
Malatya'yı sallayan 5.2'lik depreme canlı yayında yakalandılar Malatya'yı sallayan 5.2'lik depreme canlı yayında yakalandılar

Son Dakika
12:40 Ticari araç sürücülerinde yaş şartı 1 yıl daha uzatıldı
11:36 Muharrem İnce partisinin yerel seçim kararını duyurdu
11:35 Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan için sürpriz karar
11:34 10 ünlü tavuk markasına soruşturma
11:16 Trafikte eşiyle tartışan adamı bulup tetikçiye kurşunlattı
11:16 Emekli memurların zam farkı ödemesi bugün başlıyor
11:13 Malatya'yı sallayan 5.2'lik depreme canlı yayında yakalandılar
11:14 AKOM tarih verdi! İstanbul'a pazar günü kar yağışı geliyor
11:10 Şarkıcı Taylor Swift'in yapay zeka tarafından oluşturulan müstehcen fotoğrafları yayınlandı
10:59 Hukuki süreç başladı! İnci Taneleri dizisi yayından kalkabilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2024 12:54:50. #1.12#
SON DAKİKA: Yeniden Refah, 1 büyükşehir ve 4 ilçede AK Parti'den adaylarını geri çekmesini istiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement