Erbakan'dan idam cezası çağrısı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Erbakan'dan idam cezası çağrısı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Narin Güran cinayeti sonrasında bu gibi cinayet vakalarının önüne geçilebilmesi için idam cezasının da caydırıcı bir ceza olarak mutlaka Türkiye Büyük Millet Meclisinin gündemine alınması gerekiyor.

05.10.2024 14:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Narin Güran cinayeti sonrasında bu gibi cinayet vakalarının önüne geçilebilmesi için idam cezasının da caydırıcı bir ceza olarak mutlaka Türkiye Büyük Millet Meclisinin gündemine alınması gerekiyor." dedi.

Erbakan, parti genel merkezinde gerçekleştirilen İl Başkanları Toplantısı öncesinde, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Türkiye'de gündemin oldukça yoğun olduğunu, bölgede de İsrail'in Lübnan'a saldırması ve adım adım Türkiye'ye yaklaşması gibi konuların önem arz ettiğini söyleyen Erbakan, ateş çemberinin Türkiye'nin etrafını sardığını ve adım adım yaklaştığını ifade etti.

Fatih Erbakan, "Büyük İsrail, arzımevut projesi, asıl olarak hedefinde Türkiye olan bir projedir. Bunu merhum Erbakan Hocamız 50 sene önce söyledi. Şimdi Lübnan, Ürdün, Suriye derken İran'ın ve Türkiye'nin de çökertilmesi ve Nevşehir'den Kayseri'den başlayıp Medine-i Münevvere'ye kadar ve Dicle-Fırat arasındaki bölüm kadar toprağın İsrail'e katılması, büyük İsrail'in kurulması. Böyle bir tablo karşısında mevcut iktidar ne yapıyor? Mevcut iktidar üzülerek ifade ediyorum, mikrofon mücahitliği yapıyor." diye konuştu.

Hükümetin ekonomi politikalarını da eleştiren ve erken seçim çağrısında bulunan Erbakan, "Türkiye'nin 2028'e kadar beklemeye tahammülü kalmamış, bunu milletimizin feryadından görüyoruz." değerlendirmesini yaptı.

"Ceza ve infaz sistemi suçluyu yakalayıp sonra da salıveren bir hale dönüşmüş"

Bir kişinin İstanbul'da 2 kadını öldürüp Fatih'te surlardan atlayarak intihar etmesi, polis memuru Şeyda Yılmaz'ın şehit edilmesi ve Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesinin ardından ceza ve infaz sisteminin yeniden sorgulanması gerektiğini dile getiren Erbakan, "Ceza ve infaz sistemi suçluyu yakalayıp sonra da salıveren bir hale dönüşmüş." ifadesini kullandı.

Erbakan, infaz sisteminin suçluyu yakalayınca kaydeden ve tekrar salıveren bir mekanizmaya dönüştürüldüğü eleştirisinde bulunarak şunları kaydetti:

"Bu konuda tüm siyasi partilerin bir araya gelerek bir ceza infaz sistemi reformunu hayata geçirmesi ve milletimizin adalete güvenini yeniden tesis etmesi son derece önemli. Ayrıca milletimizin vicdanında yine derin yaralar açan, Narin Güran cinayeti sonrasında bu gibi cinayet vakalarının önüne geçilebilmesi için idam cezasının da caydırıcı bir ceza olarak mutlaka Türkiye Büyük Millet Meclisinin gündemine alınması gerekiyor. Adalet, zalime hak ettiği cezayı vermedikçe ülkemiz huzur bulamaz. Mağdurların adalet mekanizmasının veremediği adaleti kendi başlarına sağlamaya çalışması da ülkede teröre ve anarşiye yol açar."

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Fatih Erbakan, Narin Güran, Güvenlik, Politika, Türkiye, Cinayet, Ekonomi, Refah, Son Dakika

Son Dakika Politika Erbakan'dan idam cezası çağrısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:56 2 kadını katleden Semih Çelik’in videosu ortaya çıktı Anlattıkları tüyler ürpertiyor 2 kadını katleden Semih Çelik'in videosu ortaya çıktı! Anlattıkları tüyler ürpertiyor
14:36 Beyoğlu sapığından pes dedirten savunma: Cebine para sıkıştırdım Beyoğlu sapığından pes dedirten savunma: Cebine para sıkıştırdım
14:20 DEM Partililerle neden tokalaştı Bahçeli’den ezber bozan sözler DEM Partililerle neden tokalaştı? Bahçeli'den ezber bozan sözler
13:14 İki kadını vahşice katleden ’sur canisi’nin babası konuştu: Biri sevgilisi, diğeri arkadaşıydı İki kadını vahşice katleden 'sur canisi'nin babası konuştu: Biri sevgilisi, diğeri arkadaşıydı
12:40 Vatandaşa neler yedirmişler neler İşte gıdada yapılan oyunların illere göre dağılımı Vatandaşa neler yedirmişler neler! İşte gıdada yapılan oyunların illere göre dağılımı
18:50 Bu kız isteme töreni bildiklerinizden değil, görenlerin ağzı açık kaldı Bu kız isteme töreni bildiklerinizden değil, görenlerin ağzı açık kaldı
18:29 12 araca çarpıp 3 kişiyi yaralayan sürücü, cipi galeriden çalmış 12 araca çarpıp 3 kişiyi yaralayan sürücü, cipi galeriden çalmış
18:14 Kocasına sinirlendi, kendini 6. kattan attı Kocasına sinirlendi, kendini 6. kattan attı
18:12 Hollandalı eski futbolcu Khalid Boulahrouz, Türk futbolunu yerden yere vurdu Hollandalı eski futbolcu Khalid Boulahrouz, Türk futbolunu yerden yere vurdu
17:51 Videoyu izlemeniz lazım Kullandığı penaltı maçın önüne geçti Videoyu izlemeniz lazım! Kullandığı penaltı maçın önüne geçti
17:43 Prof. Dr. Zafer Cantürk, dünyanın en etkili bilim insanları listesinde yer aldı Prof. Dr. Zafer Cantürk, dünyanın en etkili bilim insanları listesinde yer aldı
17:36 Şahan Gökbakar ve kardeşine 10 yıla kadar hapis istemi Şahan Gökbakar ve kardeşine 10 yıla kadar hapis istemi
17:24 Aç gözlülükte son nokta Bu ev için istenen kirayı duyunca “Yok artık“ diyeceksiniz Aç gözlülükte son nokta! Bu ev için istenen kirayı duyunca "Yok artık" diyeceksiniz
17:20 Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Merih Demiral’ın heykelini diktirdi Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Merih Demiral'ın heykelini diktirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2024 15:15:02. #1.13#
SON DAKİKA: Erbakan'dan idam cezası çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement