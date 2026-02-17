Yenişehirlioğlu'ndan Dijital Güvenlik Vurgusu

AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, "Hazırlanan sosyal medya düzenlemesi yasakçı anlayışın ürünü değildir. Koruyucu, önleyici, biçimlendirici kamu politikasıdır. Amaç çocuklarımız için güvenli dijital iklim oluşturmaktır." dedi.

TBMM Genel Kurulunda, siyasi partilerin grup başkanvekilleri yerlerinden söz alarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, İzmir İktisat Kongresi'nin 103. yılını kutladı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in "Alo Adalet" hattı kurulacağını açıkladığını anımsatan Özdağ, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) ve Anayasa Mahkemesi kararlarının uygulanmadığını söyledi.

Özdağ, uzun tutukluluk sürelerinin cezaya dönüştürüldüğünü ileri sürerek, "Adalet, çağrı merkezi hizmeti değildir. Adalet, siyasi kariyer basamağı hiç değildir." sözlerini sarf etti.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Uğur Poyraz, Zonguldak'ın Kilimli ilçesindeki maden ocağında meydana gelen göçükte yaşamını yitiren iki madenciye Allah'tan rahmet diledi.

Geçen yıl selde bazı vatandaşların hayatını kaybettiğini anımsatan Poyraz, sel ve maden kazalarıyla ilgili tedbirler alınması gerektiğini vurguladı.

Poyraz, "Türkiye'de 21. yüzyılda insanlar selde ölüyor. Bununla ilgili bütün kamu kurumlarının şapkalarını önüne alıp düşünmesi lazım." ifadelerini kullandı.

Bakan Gürlek'in avukatlarla ilgili açıklamalarını eleştiren Poyraz, avukatların gece saatlerinde cezaevine gitmesinin kolay olmadığını ve açıklamayı kabul etmediklerini söyledi.

Poyraz, Türkiye'nin etnik değil, vatandaşlık temeli üzerine kurulu olduğuna işaret ederek, "Türkiye'nin geleceği terör örgütlerinin söylemleriyle değil, Türk milletinin ortak iradesiyle şekillenecektir. Bu Meclis'te hiç kimse terörle arasına mesafe koymadan demokrasi iddiasında bulunamaz." diye konuştu.

"Anadolu'nun dört bir yanında gönül köprüleri kuruyoruz"

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, partisinin 57. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Kardeşlik hukukunun fitne ateşini söndüreceğinin altını çizen Akçay, partilerinin çözüm ürettiğini ifade etti.

Akçay, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin himayelerinde kurulan vakıf ve enstitülerin çalışmalarını anlattı.

Siyaset ve Liderlik Okulu ile gençleri siyasete hazırladıklarını aktaran Akçay, Türkiye Cumhuriyeti'ne ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e sarsılmaz iradeyle bağlılıklarını ifade ettiklerini kaydetti.

Erkan Akçay, "Alevi Bektaşi canlarımızla olan bağımız siyasi manevra değil, kadim kardeşlik bağıdır. 'Cemevi de saz da söz de bizim' derken hamaset yapmıyoruz. Anadolu'nun dört bir yanında gönül köprüleri kuruyoruz. MHP budur. Bu medeniyet tasavvuru, milletimizin birliğini, dirliğini güçlendirecektir." şeklinde konuştu.

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, Suriye'deki gelişmelerle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Suriye'de yürüyen sürecin geliştirilmesi gerektiğini dile getiren Koçyiğit, savaşı değil, müzakereyi esas alan politikalara ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

"Milletin ve memleketin hakkını savunmaya devam edeceğiz"

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, İzmir İktisat Kongresi'nin 103. yılını kutladı.

Cumhuriyet'in, tarımı ayağa kaldırdığını, sanayi atılımları yaptığını anlatan Günaydın, İzmir İktisat Kongresi'nin devamının sözlerle değil, icraatla gerçekleşeceğini ifade etti.

Zonguldak'ın Kilimli ilçesindeki maden ocağındaki göçükte iki madencinin hayatını kaybettiğini hatırlatan Günaydın, yaşamını yitiren işçilerden birisinin 60 yaşında olduğunu söyledi.

Günaydın, "Emekli aylığı ile geçinmesi gerekenler geçinemedikleri için maden işçiliği yapıyor." dedi.

Bütçe gerçekleşmesi oranlarını aktaran Günaydın, vergilerle yoksul kesimlere yüklenildiğini söyledi.

Günaydın, 2013-2024 arasında yaklaşık 8 milyar lira vergi borcunun silindiğini de öne sürdü.

Çorum'daki bir esnaf hakkında, eleştirilerinden dolayı dava açıldığını savunan Günaydın, bu esnafın 15 Nisan'daki duruşması için Çorum'a gideceğini bildirdi.

Günaydın, hakkında dokunulmazlığının kaldırılması istemiyle hazırlanan bir fezlekenin TBMM Başkanlığına gönderildiğini belirterek, "Fezleke göndererek bizi korkutabileceğinizi mi sanıyorsunuz? Ağa babalarınız gelse, memleketin ve milletin hakkını savunmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"Çocuklarımızın zihinsel ve duygusal gelişimini teminat altına alma kararlılığındayız"

AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, Zonguldak'ın Kilimli ilçesindeki maden ocağında meydana gelen göçükte yaşamını yitiren işçilere Allah'tan rahmet diledi.

İsrail hükümetinin işgal altındaki Batı Şeria'da tek taraflı "arazi kayıt süreci" başlatmasına tepki gösteren Yenişehirlioğlu, bunun uluslararası insancıl hukuk başta olmak üzere Birleşmiş Milletler (BM) kararlarına aykırı olduğunu ifade etti.

Hukukun askıya alındığı yerde adaletten bahsedilemeyeceğini dile getiren Yenişehirlioğlu, 1967 sınırları temelinde egemen ve bağımsız Filistin Devleti'nin, çözümün merkezi olduğunu vurguladı.

Yenişehirlioğlu, mazlumların onurunu korumaya devam edeceklerini belirtti.

Dijital çağın bazı riskler de ürettiğinin altını çizen Yenişehirlioğlu, çocukların dikkat sürecinin azaldığını söyledi.

Yenişehirlioğlu, ilerleyen günlerde TBMM'ye sunulması planlanan sosyal medyaya yönelik kanun teklifine ilişkin şunları kaydetti:

"Hazırlanan sosyal medya düzenlemesi yasakçı anlayışın ürünü değildir. Koruyucu, önleyici, biçimlendirici kamu politikasıdır. Amaç çocuklarımız için güvenli dijital iklim oluşturmaktır. Konu aynı zamanda siber güvenlik meselesi haline gelmiştir. Türkiye olarak özgürlükleri korurken çocuklarımızın zihinsel ve duygusal gelişimini teminat altına alma kararlılığındayız."

Türkiye'nin enerji vizyonunda tarihi bir eşiğe geçtiğini ifade eden Yenişehirlioğlu, derin deniz sondaj gemisi Çağrı Bey'in, ilk görev yeri Somali'ye uğurlandığını anımsattı.

Yenişehirlioğlu, yapılacak sondaj çalışmalarının Türkiye-Somali arasındaki stratejik ortaklığı da geliştireceğini sözlerine ekledi.