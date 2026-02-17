Yenişehirlioğlu'ndan Dijital Güvenlik Vurgusu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yenişehirlioğlu'ndan Dijital Güvenlik Vurgusu

17.02.2026 18:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Grup Başkanvekili Yenişehirlioğlu, sosyal medya düzenlemesinin amaçlarını açıkladı.

AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, "Hazırlanan sosyal medya düzenlemesi yasakçı anlayışın ürünü değildir. Koruyucu, önleyici, biçimlendirici kamu politikasıdır. Amaç çocuklarımız için güvenli dijital iklim oluşturmaktır." dedi.

TBMM Genel Kurulunda, siyasi partilerin grup başkanvekilleri yerlerinden söz alarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, İzmir İktisat Kongresi'nin 103. yılını kutladı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in "Alo Adalet" hattı kurulacağını açıkladığını anımsatan Özdağ, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) ve Anayasa Mahkemesi kararlarının uygulanmadığını söyledi.

Özdağ, uzun tutukluluk sürelerinin cezaya dönüştürüldüğünü ileri sürerek, "Adalet, çağrı merkezi hizmeti değildir. Adalet, siyasi kariyer basamağı hiç değildir." sözlerini sarf etti.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Uğur Poyraz, Zonguldak'ın Kilimli ilçesindeki maden ocağında meydana gelen göçükte yaşamını yitiren iki madenciye Allah'tan rahmet diledi.

Geçen yıl selde bazı vatandaşların hayatını kaybettiğini anımsatan Poyraz, sel ve maden kazalarıyla ilgili tedbirler alınması gerektiğini vurguladı.

Poyraz, "Türkiye'de 21. yüzyılda insanlar selde ölüyor. Bununla ilgili bütün kamu kurumlarının şapkalarını önüne alıp düşünmesi lazım." ifadelerini kullandı.

Bakan Gürlek'in avukatlarla ilgili açıklamalarını eleştiren Poyraz, avukatların gece saatlerinde cezaevine gitmesinin kolay olmadığını ve açıklamayı kabul etmediklerini söyledi.

Poyraz, Türkiye'nin etnik değil, vatandaşlık temeli üzerine kurulu olduğuna işaret ederek, "Türkiye'nin geleceği terör örgütlerinin söylemleriyle değil, Türk milletinin ortak iradesiyle şekillenecektir. Bu Meclis'te hiç kimse terörle arasına mesafe koymadan demokrasi iddiasında bulunamaz." diye konuştu.

"Anadolu'nun dört bir yanında gönül köprüleri kuruyoruz"

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, partisinin 57. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Kardeşlik hukukunun fitne ateşini söndüreceğinin altını çizen Akçay, partilerinin çözüm ürettiğini ifade etti.

Akçay, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin himayelerinde kurulan vakıf ve enstitülerin çalışmalarını anlattı.

Siyaset ve Liderlik Okulu ile gençleri siyasete hazırladıklarını aktaran Akçay, Türkiye Cumhuriyeti'ne ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e sarsılmaz iradeyle bağlılıklarını ifade ettiklerini kaydetti.

Erkan Akçay, "Alevi Bektaşi canlarımızla olan bağımız siyasi manevra değil, kadim kardeşlik bağıdır. 'Cemevi de saz da söz de bizim' derken hamaset yapmıyoruz. Anadolu'nun dört bir yanında gönül köprüleri kuruyoruz. MHP budur. Bu medeniyet tasavvuru, milletimizin birliğini, dirliğini güçlendirecektir." şeklinde konuştu.

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, Suriye'deki gelişmelerle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Suriye'de yürüyen sürecin geliştirilmesi gerektiğini dile getiren Koçyiğit, savaşı değil, müzakereyi esas alan politikalara ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

"Milletin ve memleketin hakkını savunmaya devam edeceğiz"

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, İzmir İktisat Kongresi'nin 103. yılını kutladı.

Cumhuriyet'in, tarımı ayağa kaldırdığını, sanayi atılımları yaptığını anlatan Günaydın, İzmir İktisat Kongresi'nin devamının sözlerle değil, icraatla gerçekleşeceğini ifade etti.

Zonguldak'ın Kilimli ilçesindeki maden ocağındaki göçükte iki madencinin hayatını kaybettiğini hatırlatan Günaydın, yaşamını yitiren işçilerden birisinin 60 yaşında olduğunu söyledi.

Günaydın, "Emekli aylığı ile geçinmesi gerekenler geçinemedikleri için maden işçiliği yapıyor." dedi.

Bütçe gerçekleşmesi oranlarını aktaran Günaydın, vergilerle yoksul kesimlere yüklenildiğini söyledi.

Günaydın, 2013-2024 arasında yaklaşık 8 milyar lira vergi borcunun silindiğini de öne sürdü.

Çorum'daki bir esnaf hakkında, eleştirilerinden dolayı dava açıldığını savunan Günaydın, bu esnafın 15 Nisan'daki duruşması için Çorum'a gideceğini bildirdi.

Günaydın, hakkında dokunulmazlığının kaldırılması istemiyle hazırlanan bir fezlekenin TBMM Başkanlığına gönderildiğini belirterek, "Fezleke göndererek bizi korkutabileceğinizi mi sanıyorsunuz? Ağa babalarınız gelse, memleketin ve milletin hakkını savunmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"Çocuklarımızın zihinsel ve duygusal gelişimini teminat altına alma kararlılığındayız"

AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, Zonguldak'ın Kilimli ilçesindeki maden ocağında meydana gelen göçükte yaşamını yitiren işçilere Allah'tan rahmet diledi.

İsrail hükümetinin işgal altındaki Batı Şeria'da tek taraflı "arazi kayıt süreci" başlatmasına tepki gösteren Yenişehirlioğlu, bunun uluslararası insancıl hukuk başta olmak üzere Birleşmiş Milletler (BM) kararlarına aykırı olduğunu ifade etti.

Hukukun askıya alındığı yerde adaletten bahsedilemeyeceğini dile getiren Yenişehirlioğlu, 1967 sınırları temelinde egemen ve bağımsız Filistin Devleti'nin, çözümün merkezi olduğunu vurguladı.

Yenişehirlioğlu, mazlumların onurunu korumaya devam edeceklerini belirtti.

Dijital çağın bazı riskler de ürettiğinin altını çizen Yenişehirlioğlu, çocukların dikkat sürecinin azaldığını söyledi.

Yenişehirlioğlu, ilerleyen günlerde TBMM'ye sunulması planlanan sosyal medyaya yönelik kanun teklifine ilişkin şunları kaydetti:

"Hazırlanan sosyal medya düzenlemesi yasakçı anlayışın ürünü değildir. Koruyucu, önleyici, biçimlendirici kamu politikasıdır. Amaç çocuklarımız için güvenli dijital iklim oluşturmaktır. Konu aynı zamanda siber güvenlik meselesi haline gelmiştir. Türkiye olarak özgürlükleri korurken çocuklarımızın zihinsel ve duygusal gelişimini teminat altına alma kararlılığındayız."

Türkiye'nin enerji vizyonunda tarihi bir eşiğe geçtiğini ifade eden Yenişehirlioğlu, derin deniz sondaj gemisi Çağrı Bey'in, ilk görev yeri Somali'ye uğurlandığını anımsattı.

Yenişehirlioğlu, yapılacak sondaj çalışmalarının Türkiye-Somali arasındaki stratejik ortaklığı da geliştireceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Bahadır Yenişehirlioğlu, Tbmm Genel Kurulu, Sosyal Medya, AK Parti, Politika, Enerji, Medya, Son Dakika

Son Dakika Politika Yenişehirlioğlu'ndan Dijital Güvenlik Vurgusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rusya’nın yeni hamlesi Avrupa’yı alarma geçirdi İki ülkeden ortak mektup Rusya'nın yeni hamlesi Avrupa'yı alarma geçirdi! İki ülkeden ortak mektup
Apartmanda büyü paniği: Karanlıkta gelip idrar ve toz döktüler Apartmanda büyü paniği: Karanlıkta gelip idrar ve toz döktüler
Gazeteci Barış Yarkadaş: Ekrem İmamoğlu’na yasak gelirse CHP’nin adayı Abdullah Gül olabilir Gazeteci Barış Yarkadaş: Ekrem İmamoğlu'na yasak gelirse CHP'nin adayı Abdullah Gül olabilir
Sarsıcı iddia: Icardi anlaşmaya vardı, Dursun Özbek karşı çıktı Sarsıcı iddia: Icardi anlaşmaya vardı, Dursun Özbek karşı çıktı
Destici’den umut hakkı tartışmalarına tepki: Bu millet izin vermez Destici'den umut hakkı tartışmalarına tepki: Bu millet izin vermez
Maden işçisinin acı kaderi: Çizmeleriyle morga kaldırıldı Maden işçisinin acı kaderi: Çizmeleriyle morga kaldırıldı
Emre Belözoğlu’ndan Fenerbahçe’ye gözdağı Emre Belözoğlu'ndan Fenerbahçe'ye gözdağı
Devletin önemli isimlerinden Bakan Çiftçi’ye tebrik ziyareti Devletin önemli isimlerinden Bakan Çiftçi'ye tebrik ziyareti
Babasına kurduğu tuzak pes dedirtti: Yemeden içmeden kesildi Babasına kurduğu tuzak pes dedirtti: Yemeden içmeden kesildi
Giresun’da görev yapan polis memuru beylik tabancası ile intihar etti Giresun'da görev yapan polis memuru beylik tabancası ile intihar etti
Futbolcular bayram edecek Galatasaray’dan Juventus maçına özel dev prim Futbolcular bayram edecek! Galatasaray'dan Juventus maçına özel dev prim
Takipçisi Çelik’ten en ucuzu 1.6 milyon Lira olan araba istedi Takipçisi Çelik'ten en ucuzu 1.6 milyon Lira olan araba istedi
Feci kaza kameralarda Lüks otomobil otobüse böyle çarptı Feci kaza kameralarda! Lüks otomobil otobüse böyle çarptı
Motosiklet otomobille kafa kafaya çarpıştı Bilanço ağır Motosiklet otomobille kafa kafaya çarpıştı! Bilanço ağır
Şehit edilen oğlunun benzeri ile buluşan Ayşe Bülbül’ün sözleri yürekleri dağladı Şehit edilen oğlunun benzeri ile buluşan Ayşe Bülbül'ün sözleri yürekleri dağladı
Önce çarptı sonra devrildi 11 kişi yaralandı Önce çarptı sonra devrildi! 11 kişi yaralandı

19:38
Şeyma Subaşı ile Brezilyalı sevgilisi bir kez daha ayrıldı
Şeyma Subaşı ile Brezilyalı sevgilisi bir kez daha ayrıldı
19:38
Galatasaray-Juventus mücadelesinin ilk 11’leri belli oldu
Galatasaray-Juventus mücadelesinin ilk 11'leri belli oldu
19:31
Anderson Talisca: Hedefimiz bu, gizlemiyoruz
Anderson Talisca: Hedefimiz bu, gizlemiyoruz
19:29
Erdoğan Etiyopya’da Karşılama dansı da çalan müzik de dikkat çekici
Erdoğan Etiyopya'da! Karşılama dansı da çalan müzik de dikkat çekici
19:18
Juventus’un korkulu rüyaları: Icardi ve Osimhen
Juventus'un korkulu rüyaları: Icardi ve Osimhen
19:03
Andre Onana Trabzonspor’da kriz çıkardı
Andre Onana Trabzonspor'da kriz çıkardı
18:55
Mahsun J dizisi sona erdi
Mahsun J dizisi sona erdi
18:51
Asensio, eski hocasını pişman etti
Asensio, eski hocasını pişman etti
18:13
Fenerbahçe’den Guirassy hamlesi
Fenerbahçe'den Guirassy hamlesi
17:23
ABD ile İran anlaştı, altın sert düştü
ABD ile İran anlaştı, altın sert düştü
17:01
İzmit’te Sokakta Darbedilen Adamın Çağrısı
İzmit'te Sokakta Darbedilen Adamın Çağrısı
16:57
ABD görüşmesi sonrası İran’dan ilk açıklama: Temel ilkeler konusunda anlaştık
ABD görüşmesi sonrası İran'dan ilk açıklama: Temel ilkeler konusunda anlaştık
16:41
Haaretz: İsrailli firmalar, “araba istihbaratı“ teknolojisini geliştirerek araçları casus haline getiriyor
Haaretz: İsrailli firmalar, "araba istihbaratı" teknolojisini geliştirerek araçları casus haline getiriyor
16:39
Kadın polisi kayda alıp hakaret eden otobüs şoförü gözaltına alındı
Kadın polisi kayda alıp hakaret eden otobüs şoförü gözaltına alındı
16:34
Türkiye’nin gıda devinde üretim durdu, fabrika satışa çıkarıldı
Türkiye'nin gıda devinde üretim durdu, fabrika satışa çıkarıldı
15:34
Şarkıcı Edis hakkında yakalama kararı
Şarkıcı Edis hakkında yakalama kararı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2026 20:02:22. #7.11#
SON DAKİKA: Yenişehirlioğlu'ndan Dijital Güvenlik Vurgusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.