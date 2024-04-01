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Yerel Seçimlerde 11 İlde Kadın Belediye Başkanı Seçildi - Son Dakika
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Politika

Yerel Seçimlerde 11 İlde Kadın Belediye Başkanı Seçildi

Yerel Seçimlerde 11 İlde Kadın Belediye Başkanı Seçildi

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde resmi olmayan sonuçlara göre, 81 ilden 11'i kadınlar tarafından yönetilecek. Yerel seçimlerde 81 ilin sadece 11'inde kadın belediye başkanı seçildi.

01.04.2024 13:49  Güncelleme: 13:52
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31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde resmi olmayan sonuçlara göre, 81 ilden 11'i kadınlar tarafından yönetilecek.

Yerel seçimlerde 81 ilin sadece 11'inde kadın belediye başkanı seçildi. İstanbul'da üç ilçede kadın belediye başkanı kazandı, başkentte ise bir kadın belediye başkanı kazandı. Resmi olmayan sonuçlara göre Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığına yeniden AK Partili Fatma Şahin seçildi. CHP'li aday Candan Yüceer Tekirdağ'da, Edirne'de Filiz Gencan Akın, Aydın'da CHP'li Özlem Çerçioğlu, Afyonkarahisar'da Burcu Köksal, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı CHP'li Ayşe Ünlüce, Bilecik'te Melek Mızrak Subaşı yarışı önde bitiren isim oldu. DEM Parti'den Diyarbakır'da Ayşe Serra Bucak Küçük, Siirt'te Sofya Alağaş, Batman'da Gülüstan Sönük, Ağrı'da ise Hazal Aras rakiplerinin önünde yer alıyor.

2019'daki yerel seçimlerde kadın aday oranı yüzde 7,89 olarak gerçekleşmişti. O yıl seçimlerin sonunda 81 ilin 4'ünde kadın belediye başkanı seçildi. Son seçimde ise bu sayıda artış oldu. - ANKARA

Kaynak: İHA

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