Yerel Seçimlerde 11 İlde Kadın Belediye Başkanı Seçildi

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde resmi olmayan sonuçlara göre, 81 ilden 11'i kadınlar tarafından yönetilecek.
Yerel seçimlerde 81 ilin sadece 11'inde kadın belediye başkanı seçildi. İstanbul'da üç ilçede kadın belediye başkanı kazandı, başkentte ise bir kadın belediye başkanı kazandı. Resmi olmayan sonuçlara göre Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığına yeniden AK Partili Fatma Şahin seçildi. CHP'li aday Candan Yüceer Tekirdağ'da, Edirne'de Filiz Gencan Akın, Aydın'da CHP'li Özlem Çerçioğlu, Afyonkarahisar'da Burcu Köksal, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı CHP'li Ayşe Ünlüce, Bilecik'te Melek Mızrak Subaşı yarışı önde bitiren isim oldu. DEM Parti'den Diyarbakır'da Ayşe Serra Bucak Küçük, Siirt'te Sofya Alağaş, Batman'da Gülüstan Sönük, Ağrı'da ise Hazal Aras rakiplerinin önünde yer alıyor.
2019'daki yerel seçimlerde kadın aday oranı yüzde 7,89 olarak gerçekleşmişti. O yıl seçimlerin sonunda 81 ilin 4'ünde kadın belediye başkanı seçildi. Son seçimde ise bu sayıda artış oldu. - ANKARA
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Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 110 kişi yakalandı. Yakalanan şahıslardan 58'i tutuklandı. Uygulamalar sırasında uyuşturucu madde, silah ve diğer suç unsurları ele geçirildi. Ayrıca trafik ekipleri tarafından trafik güvenliğini tehlikeye atan araçlara işlem yapıldı.
31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre CHP'nin adayı Yakup Odabaşı, Gölbaşı'nın yeni belediye başkanı seçildi. Odabaşı, oyların yüzde 44,33'ünü alarak birinci oldu.
Uşak'ta yapılan 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin resmi olmayan ilk sonuçlarına göre, CHP 6, AK Parti 3 ve Bağımsız 2 seçim merkezinde seçimi önde tamamladı. Uşak Belediye Başkanlığı ise CHP adayı Özkan Yalım'ın kazandığı belirtildi.
CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, Demokrasi ve Atılım Partisi ve Gelecek Partisi tarafından kurulan Millet İttifakı, 31 Mart Yerel Seçimleri'nde beklediği sonuçları alamayarak toplamda yüzde 5,46 oy oranında kaldı. Yeniden Refah Partisi ise yüzde 6,19 oy ile 5 partiyi geride bıraktı.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Camii Kebir'de kıldığı öğle namazının ardından Melik Mehmet Gazi Türbesi'ni ziyaret edip, esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadı.
Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, seçim sonuçlarını değerlendirerek tüm hemşehrilerine teşekkür etti ve Aksaray'ın kazandığını belirtti.
Bilecik'te 31 Mart 2024 Mahalli İdarelere Yerel Seçimleri sona ererken, İsmetpaşa Muhtarı İlhami Çınar 5. dönemde yeniden muhtar seçildi. Bilecik'te 13 mahallede yapılan seçimlerde 6 mahallede değişim yaşanırken, İlhami Çınar teşekkürlerini iletti. Ayrıca, diğer mahallelerde de yeni muhtarlar belirlendi.
MHP temsilcileri, Ürgüp ilçesindeki seçim sonuçlarına itiraz etmek için İlçe Seçim Kuruluna başvurdu. İtiraz edilen 27 sandıkta 8 bin 952 seçmen kayıtlı. İlçe Seçim Kurulu, parti temsilcilerinin itirazını değerlendirecek. Ürgüp Belediye Başkanlığı seçimlerinde kesin olmayan sonuçlara göre CHP adayı Ali Ertuğrul Bul kazanmıştı. Açılan sandıkların yüzde 100'ünde Ali Ertuğrul Bul 5 bin 170 oy alırken, MHP adayı Mustafa Öz 5 bin 134 oy almıştı.
31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre AK Parti'nin Büyükşehir Belediyeleri arasında en yüksek oy oranına sahip olduğu il Trabzon oldu. Trabzon, AK Parti'nin adeta kalesi haline gelmiştir. AK Parti Trabzon İl Başkanı ve seçilen Büyükşehir Belediye Başkanı, sonuçları değerlendirerek teşekkürlerini iletti. AK Parti Trabzon Milletvekilleri ise sonuçları değerlendirerek gelecek adımları planladıklarını belirtti.
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