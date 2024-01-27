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Partilerin oy pusuladaki yerleri belli oldu - Son Dakika
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Partilerin oy pusuladaki yerleri belli oldu

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde kullanılacak birleşik oy pusulasında partilerin yeri kurayla belirlendi. Pusulada AK Parti 1. sırada, İYİ Parti 2. sırada, CHP 18. sırada, MHP 31. sırada olacak.

27.01.2024 - 14:06,  Güncelleme: 15:02
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Yüksek Seçim Kurulu'nda 31 Mart Mahalli İdareler ve Yerel Yönetimler seçimleri için partilerin oy pusulasındaki yerlerini belirleyen kura çekimi yapıldı. Seçime katılacak partileri tek tek açıklayan YSK Başkanı Ahmet Yener, "Kura çekimine 35 parti katılacaktır" dedi.

SEÇİME KATILMA HAKKI KAZANAN PARTİLER

Adalet Partisi, Adalet ve Kalkınma Partisi, Anadolu Birliği Partisi, Anavatan Partisi, Aydınlık Demokrasi Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Büyük Birlik Partisi, Büyük Türkiye Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrasi ve Atılım Partisi, Demokratik Sol Parti, Demokrat Parti, Emek Partisi, Gelecek Partisi, Genç Parti, Güç Birliği Partisi, Hak ve Özgürlükler Partisi, Halkın Kurtuluşu Partisi, Hakların Eşitlik ve Demokrasi Partisi, Hür Dava Partisi, İyi Parti, Memleket Partisi, Millet Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi, Milli Yol Partisi, Saadet Partisi, Sol Parti, Türkiye İşçi Partisi, Türkiye Komünist Hareketi, Türkiye Komünist Partisi, Vatan Partisi, Yeniden Refah Partisi, Yeni Türkiye Partisi ve Zafer Partisi.

Partilerin oy pusulasındaki sıralaması şöyle;

  • Adalet ve Kalkınma Partisi 1. sıra
  • İYİ Parti 2. sıra
  • Sol Parti 3. sıra
  • Büyük Birlik Partisi 4. sıra
  • Memleket Partisi 5. sıra
  • Anavatan Partisi 6. sıra
  • Demokratik Sol Parti 7. sıra
  • Yeniden Refah Partisi 8. sıra
  • Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi 9. sıra
  • Türkiye Komünist Partisi 10. sıra
  • Anadolu Birliği Partisi 11. sıra
  • Zafer Partisi 12. sıra
  • Halkın Kurtuluşu Partisi 13. sıra
  • Türkiye Komünist Hareketi 14. sıra
  • Bağımsız Türkiye Partisi 15. sıra
  • Gelecek Partisi 16. sıra
  • Yeni Türkiye Partisi 17. sıra
  • Cumhuriyet Halk Partisi 18. sıra
  • Emek Partisi 19. sıra
  • HÜDA Par 20. sıra
  • Halk ve Özgürlükler Partisi 21. sıra
  • Ocak Partisi 22. sıra
  • Adalet Birlik Partisi 23. sıra
  • Demokrat Parti 24. sıra
  • Güç Birliği Partisi 25. sıra
  • Millet Partisi 26. sıra
  • Milli Yol Partisi 27. sıra
  • Adalet Partisi 28. sıra
  • Genç Parti 29. sıra
  • Aydınlık Demokrasi Partisi 30. sıra
  • Milliyetçi Hareket Partisi 31. sıra
  • Türkiye İşçi Partisi 32. sıra
  • Demokrasi ve Atılım Partisi 33. sıra
  • Saadet Partisi 34. sıra
  • Vatan Partisi 35. sıra
Partilerin oy pusuladaki yerleri belli oldu
YORUMLAR (5)
  • Ender Kervancıoğlu: Bunca partinin arasında nasıl olur da her seçimde AKP birinci sırada durur? Geçen seferki kurada yine ilk sıradaydı. Şimdi ne kadar kör topal yada okuma yazma bilmeyen varsa mühürü ilk sırada olana vurup geçecek. Yanıtla 15 44
  • Serkan Basar: önemli olan oy pusulası değil önemli olan pusuladan kaç adet çıkacağı Yanıtla 7 33
  • Ender Kervancıoğlu: En sonki yerel seçimlerde görüldüki YSK da diğer kurum ve kuruluşlar gibi emir kulu. AKPnin küçük farkla kaybettiği yerlere yaptığı itirazları emir olarak kabul etti. Diğer partilere karşı bu hakkaniyet yok. Şimşek hzııyla ret. Yanıtla 5 28
  • osman şahin: Her zamanki gibi kuradan 1. Sırada AKP çıkıyor bu nasıl bir kura Yanıtla 6 17
  • suna genç: SAÇMALAMA BE EN CAHİL BİLE LOGOYA BAKARAK OY VERİYOR HATTA KÜRTLER YAŞLI VE EĞİTİMSİZLERE EZBERLETİYORLAR 0 3

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