Partilerin oy pusuladaki yerleri belli oldu

Ender Kervancıoğlu:

En sonki yerel seçimlerde görüldüki YSK da diğer kurum ve kuruluşlar gibi emir kulu. AKPnin küçük farkla kaybettiği yerlere yaptığı itirazları emir olarak kabul etti. Diğer partilere karşı bu hakkaniyet yok. Şimşek hzııyla ret.