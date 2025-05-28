Yerli Elektrikli Araç 'Volta' TBMM'de Tanıtıldı - Son Dakika
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Politika

Yerli Elektrikli Araç 'Volta' TBMM'de Tanıtıldı

28.05.2025 16:38
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Mustafa Varank, yerli üretim Volta elektrikli aracı TBMM'de milletvekillerine tanıttı.

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Varank, yerli üretim "Volta" elektrikli aracı Meclis'te milletvekillerine tanıttı.

Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen 4 kişilik elektrikli araçla Meclis'e gelen Varank'a, Volta Motor'un kurucuları Mustafa İnci ve Fatih Bayraktar da eşlik etti.

TBMM'de görücüye çıkan araç, milletvekillerinden büyük ilgi gördü. Volta'yı gören AK Parti'li bazı milletvekilleri, otomobilin şoför koltuğuna oturarak aracı test etti.

AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, Volta'nın direksiyonuna geçerken yanına AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar oturdu.

Aracı kullanan AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, "Çok keyifliydi. Gençlerin eline sağlık. Üçümüz sığdık." derken, AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay da "Çok rahat ve keyifli bir araç." değerlendirmesini yaptı.

Varank'ın araçla ilgili düşüncelerini sorması üzerine Dönmez, "Şehir içerisinde kısa mesafelerde özellikle sıfır emisyonlu bir araç olması açısından önemsiyorum. Öğrencilerimiz kullanabilir. İşe, okula çarşıya, pazara gitmek isteyenler kullanabilir." dedi.

Düzce Milletvekili Ayşe Keşir de aracın "Düzceli" olduğunu vurgulayarak, "Hem yerli hem milli hem de ekonomik." sözlerini sarf etti.

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Varank, Volta markasıyla tanışmasını ise şu sözlerle anlattı:

"İstanbul-Ankara arasında otobanda gider gelirken Düzce OSB'de Volta markasını görüyordum ama arkadaşlarımızı gerçekten tanımıyordum. Amerika'ya fuara gittiğimde bu arkadaşlarımız kendi ürettikleri skuter ve bisikletlerle oradaydılar. Biraz markadan bahsettiler. İki genç arkadaşımız bu markayı sıfırdan kurmuşlar ve sıfırdan şu anda 900 kişinin çalıştığını 4 fabrikanın olduğu bir markayı oluşturmuşlar."

"Şase numarası 0001 olan aracı ben satın alacağım"

Volta'nın aslında motosiklet ve elektrikli skuter ürettiğini anlatan Varank, "Ama bundan 3 sene önce L-7 sınıfı denilen otomobil ile motosiklet arasındaki böyle bir aracı da üretmek istediklerinden bahsettiler. 2 genç arkadaşın neler başarabildiğini gördüm. Benim markaya ısınmam böyle oldu. Burada genç girişimciliğin başarı hikayesi var. O zaman arkadaşlara dedim ki 'Eğer siz L-7 sınıfı bir araç üretirseniz şase numarası 0001 olan aracı ben satın alacağım'." ifadelerini kullandı.

AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez'in aracın yüksek olduğunu ifade etmesi üzerine Varank, "Abdulhamit Bakan sığıyor içerisine. Mehmet Ersoy Bakanımız bile sığabilir." diye espri yaptı.

Araç, TBMM önünde gerçekleştirilen test sürüşleri ve şehir turu sırasında vatandaşların da ilgisini çekti.

Komisyon Başkanı Varank ile AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu'nun şehir turu sırasında bir vatandaş, aracın ne zaman piyasaya çıkacağını sordu.

Bunun üzerine Varank, aracın ekimde çıkacağı kaydetti.

Kaynak: AA

Mustafa Varank, Yerel Haberler, Teknoloji, Otomobil, Politika, Ekonomi, Enerji, Son Dakika

Son Dakika Politika Yerli Elektrikli Araç 'Volta' TBMM'de Tanıtıldı - Son Dakika

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