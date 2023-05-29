Yeşil Sol Parti ve HDP'den ortak açıklama - Son Dakika
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Yeşil Sol Parti ve HDP'den ortak açıklama

Yeşil Sol Parti ve HDP'den ortak açıklama

29.05.2023 00:27

Yeşil Sol Parti Eş Sözcüsü İbrahim Akın, seçim sonuçlarının temel sebeplerini sahici bir biçimde görmek ve eksikleri en doğru yöntemlerle aşmak zorunda olduklarını söyledi. Yeşil Sol Parti Eş Sözcüleri İbrahim Akın ve Çiğdem Kılıçgün Uçar ile HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, HDP Genel Merkezi'nde Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turuna ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Yeşil Sol Parti Eş Sözcüsü İbrahim Akın, "Seçim sonuçlarının temel sebeplerini sahici bir biçimde görmek ve eksikleri en doğru yöntemlerle aşmak zorundayız." dedi.

Yeşil Sol Parti Eş Sözcüleri İbrahim Akın ve Çiğdem Kılıçgün Uçar ile HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, HDP Genel Merkezi'nde Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turuna ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda konuşan Akın, sandığa giden, demokratik iradesini ve değişim talebini ortaya koyan vatandaşları selamladı.

Akın, yüksek katılım oranıyla seçim ve sandık hukukuna sahip çıkmanın, gelecek açısından son derece önemli bir mesaj olduğunu ifade etti.

"Bu ülkedeki her iki kişiden birinin değişim talebi vardır"

Kürtlerin yoğun olarak yaşadığı 16 ilde, Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik oy tercihinin 14 Mayıs'a göre aynen sürdüğünü aktaran Akın, "Seçim sonuçlarının temel sebeplerini sahici bir biçimde görmek ve eksikleri en doğru yöntemlerle aşmak zorundayız. Bu bizim halkımıza ve mücadele geleneğimize karşı sorumluluğumuzun bir gereğidir." ifadelerini kullandı.

Her bir milletvekilleriyle parlamento çatısı altında demokrasi, barış, adalet, eşitlik, özgürlük ilkelerini savunmayı, demokratik cumhuriyet mücadelesini bir üst aşamaya taşımayı sürdüreceklerini belirten Akın, şunları kaydetti:

"Sonuçlar açıkça göstermiştir ki bu ülkedeki her iki kişiden birinin değişim talebi vardır. O nedenle Türkiye siyasetinin öncelikli görevi de tıkandığı açık olan, toplumun kutuplaşmasına yol açan ve demokrasi zeminini ortadan kaldıran mevcut sistemi değiştirmektir. Cumhuriyetin ikinci yüzyılına girerken, sivil ve demokratik bir anayasayı hep birlikte bu anlayışla yapmamız elzemdir. Bizler buradayız. Hem Meclis'te hem de hayatın bütün alanlarında değişim için demokratik mücadelenin öncülüğünü sürdüreceğiz, demokratik siyaseti büyüteceğiz. Bu yoldan dönmeyeceğiz, toplumu esas alarak birlikte mücadele edeceğiz. Birlikte kazanacağız."

Kaynak: AA
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Son Dakika Politika Yeşil Sol Parti ve HDP'den ortak açıklama - Son Dakika


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