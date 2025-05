Yıldırım'da öncelik kentsel dönüşüm

BURSA - Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, 6 yılda kentleşmeden yeşil alanlara, kütüphanelerden yeni ulaşım akslarına kadar Yıldırım'ın değişen ve gelişen anlattı. Başkan Yılmaz, özellikle kentsel dönüşüm noktasında Bursa'nın en tecrübeli kurumu olduklarını vurguladı. Yıldırım Belediye Başkanı Yılmaz, 6. Hizmet yılını Barış Manço Kültür Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında değerlendirdi. 'Ne varsa Yıldırım'da var' mottosuyla düzenlen toplantıya; AK Parti Bursa milletvekilleri Refik Özen, Ahmet Kılıç, Osman Mesten, Mustafa Yavuz, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Yıldırım Kaymakamı Metin Esen, AK Parti Yıldırım İlçe Başkanı İrfan Akkaya, İznik Belediye Başkanı Mehmet Kağan Usta, Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol, MHP Yıldırım İlçe Başkanı Kadir Taşçı, Meclis Üyeleri ve çok sayıda basın mensubu katıldı.

SİZİN İÇİN VARIZ

Yıldırım ve Yıldırımlılar için 'sensiz olmaz Yıldırım' şiarı ile başladıkları hizmet sürecini 'Sizin için Buradayız" anlayışıyla, ilk günkü azim ve kararlılıkla sürdürdüklerini söyleyerek sözlerine başlayan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "İlk günden itibaren hemşehrilerimize kesintisiz hizmet ulaştırarak, her zaman onların yanında olarak, Yıldırım'da bereket ve huzur iklimi oluşturduk. İşte bundan dolayı bugün gönül rahatlığı ile 'ne varsa Yıldırım'da var' diyebiliyoruz" ifadelerini kullandı.

ÖNCELİK KENTSEL DÖNÜŞÜM

Görev süreçleri boyunca temel ve öncelikli referanslarının Yıldırımlılar olduğuna vurgu yapan Başkan Yılmaz, "Ne yapacağımızı, nasıl yapacağımızı önce hemşehrilerimize sorduk. Bölgesel toplantılar yaptık. Anketler düzenledik. Biz kendi hayallerimizi değil hemşehrilerimizin hayallerini geçekleştirmek düsturu ile hareket ediyoruz. Hemşehrilerimizin bizden öncelikli beklentisi kentsel dönüşüm, dolayısıyla bizim de en temel ve öncelikli gündemimiz şehirleşme ve dönüşüm. Bu konuda farklı saiklerle şehrimizin artarak devam eden sorunları var. Bu konuda kaybedecek bir dakikamız dahi yok. Doğru planlama, makul öneriler ve uzlaşmacı bir yaklaşım ile nasıl bir Yıldırım istediğimizi, onlara nasıl bir yaşam vaat ettiğimizi anlattık. Halkımız da bize inandı" dedi.

'20 BİN TAPU DAĞITTIK'

Şehirleşme ile ilgili gelişmelerin önündeki en temel sorunun imar problemleri olduğunu hatırlatan Başkan Yılmaz, "2019 yılı öncesinde mülkiyet problemi olan 660 hektarlık alandaki sorunları çözdük. Ankara Yolu'nun altında ve üstünde önemli bölgelerde sorun tamamen çözüldü. Hemşehrilerimizi anlayarak ve onları çözümün bir parçası haline getirerek süreci yönetiyoruz. Bugüne kadar 20 bin tapu dağıtarak 30 bin insanımızın mülkiyet sorununu çözdük. 15 bin mülkiyet problemini daha kısa zamanda çözecek şekilde çalışmalarımızı yürütüyoruz ve bu yaklaşımımız Yıldırımlılardan çok büyük karşılık buluyor. Bunu yaparken de sadece binaları yenilemiyoruz. Yolları, donatı alanları, otoparkları, spor tesisleri ile yeni bir yaşam alanı oluşturuyoruz" diye konuştu.

'BOŞ ALANA YAPMAK KOLAY'

Ankara Cadde'sinin üzerindeki 13 mahallede planlama çalışmaları yürütüldüğünü aktaran Yıldırım Belediye Başkanı Yılmaz, "Burada kentsel dönüşümü referans alıyoruz. Mevcut bitişik nizam yapılaşma yerine ayrık nizam esaslı bir yapılaşma hedefliyoruz. Planlamalarımızı yaparken imarlı alanların dahi yüzde 35'inde sorunlarla karşılaştık. Buralara dokunmamız gerekti ve dokunduk. Diğer bir ifadeyle yaşamın devam ettiği bölgelerde çalışma yapıyoruz. Boş alanda plan yapmak çok kolay. İstediğiniz yere okul, cami, sağlık ocağını koyarsınız. Ancak biz canlı bölgelerde bütüncül bir operasyon yapıyoruz. Özet olarak biz yaşayan Yıldırım'ın hücrelerini yenileyerek bu süreci yürütüyoruz" şeklinde konuştu.

'DÖNÜŞÜM BİZDEN SORULUR'

Yıldırım'da 20'dan fazla noktada kentsel dönüşüm gerçekleştirdiklerini hatırlatan Başkan Oktay Yılmaz, "Her bölgenin ihtiyacına beklentisine göre farklı modeller geliştirdik. Bizden önce başlayanları tamamladık. Hak sahiplerine teslim ettik. Mevlana'da bir bölgeyi dönüştürerek bu işe başladık. Kendi projelerimiz oldu, Büyükşehir belediyemiz ile ortak projelerimiz oldu, özel sektörün desteklediğimiz projeleri oldu. Bu çalışmalar çevresini de tetikleyen proje oldu. Büyükşehir belediyesine alanlar kazandırdık. Ulus Mahallesi'nde, iki parselimiz var. Biz inşatlarımızı tamamlamak üzereyiz, Büyükşehir ise daha birkaç gün önce temel attı. Biz kentsel dönüşüm konusunda hızlı reaksiyon alan, uzlaşma görüşmelerinde maksimum seviyeye ulaşan, güvenirliği üst düzeyde olan bir konuma ulaştık. Bu alanda Bursa'nın en tecrübeli kurumu haline geldik" dedi.

'30 BİN KONUT ÜRETECEĞİZ'

Yeni dönemde Yıldırım'ın konut ihtiyacını büyük oranda çözeceklerini belirten Başkan Oktay Yılmaz; "Bu dönem hedefimiz 30 bin konut üretmek. Otoparkı, sosyal donatıları olan güvenli yaşam alanları oluşturacak ve konut ihtiyacını çözeceğiz. Bu dönem içinde Yıldırım'ın kentsel dönüşüm strateji belgesini tamamlayacağız. Böylece bir afet anında yapılacakların da yol haritasını çıkarmış olacağız. Bu çalışma ile ayrıca Yıldırım'ın dijital izini çıkarmış olacağız. Yaptığımız imar uygulamaları ile ulaşımı ve yeni yolları da planlıyoruz. Şu an Ankara Yolu'na alternatif olacak üçüncü bir yolu planlıyoruz. Dikey yolarla, yatay yolları da birleştirerek inşallah ulaşımı büyük oranda rahatlatacağız. Bu yolları yapma işi aslında Büyükşehir'e ait. Ancak Büyükşehir'e güzel bir teklifle gittim. Daha önce Büyükşehir'e kazandırdığımız rezerv alan karşılığında bu yolların yapımını üstlenelim dedim. İnşallah bu teklif kabul edilirse bu yoları biz yapacağız ve kentin doğu yakasının trafik sorununu büyük oranda ortadan kaldıracağız" diye konuştu. Yeşil alan çalışmaları hakkında da bilgi veren Başkan Yılmaz; "Yıldırım'ın yüzölçümü Bursa'nın yüzölçümünün yüzde biri. Bu kadar küçük bir bölgede yeşil alan üretmek oldukça zor. Göreve gelirken kişi başı 1 metrekare yeşil alan hedefi koymuştuk. Hamdolsun bu hedefi aştık ve toplamda 1 milyon metrekareden fazla yeşil alan ürettik. Balaban, Cumalıkızık gibi büyük kent parklarının yanı sıra 41 adet yeni mahalle parkı yaptık. Şu anda çok özel bir proje olan Hünkar Korusu'nu Yıldırım'a kazandırmak için çalışıyoruz. Küreklidere'de bir çocuk köyü inşa edeceğiz. Büyük ve küçük parklar, yeşil alanlar yapmaya devam ediyoruz. İnşallah bu dönem de kişi bası en az 1 metrekare olmak üzere toplamda 650 bin metrekare yeşil alan üreteceğiz" dedi.

'BAŞKANLIK KONUTUNU YIKIYORUZ'

Yıldırım'ın genç nüfusuna dikkat çeken Başkan Oktay Yılmaz; "Yıldırım'da genç nüfus çok fazla. Bu nedenle spor alanlarına ihtiyacımız vardı. Bursa'nın en büyük spor tesisi olan Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi'ni Yıldırım'a kazandırdık. Amatör kulüplere destek oluyoruz. Semt sahaları kuruyoruz. Yıldırımda 49 kulüp var. Hepsine gerek antrenman gerekse de maçlar için saha tahsis ediyoruz. Şu an 4 noktada kadın spor merkezimiz var. Yeniler de yolda. Gelen talep üzerine erkeklere de bir spor merkezi kazandırdık. Piremir Gençlik ve Spor Merkezi'ni de hayata geçireceğiz. Bursaspor Spor Lisesini kuracağız. Başkanlık konutunu yıkarak buraya da bir yüzme havuzu ve spor merkezi kuracağız. Yunus Emre Spor kompleksimizi yeniliyoruz. Buraya antrenman salonları kazandıracağız. Can dostları için önemli projelere de değinen Başkan Yılmaz, "Şehrin sahibi sadece biz değiliz. Kentteki her bir canlı ve bitki bizim için değerli. Yıldırım Belediyesi olarak Bursa'daki en iyi doğal yaşam alanına sahibiz. Şu an en fazla sayı da sokak köpeğine biz bakıyoruz. Mobil aracımızla mahalle mahalle gezerek can dostlarımızın aşılamalarını yapıyoruz. Yine devreye aldığımız hayvan ambulansı haybulans ile can dostlarımızın yanında oluyoruz" dedi.

'YEŞİL ENERJİ HAMLESİ'

Yıldırım'da tükettikleri enerjinin tamamını yeşil enerji olarak üretmeyi planladıklarını aktaran Yılmaz, ilçeye bir güneş enerjisi santrali kazandıracaklarını söyledi. Yıldırım'ın kütüphanelerinin sadece Bursa'ya değil Türkiye'ye, örnek teşkil ettiğini belirten Başkan Yılmaz, yeni merkezlerin müjdesini vererek, kütüphaneleri, spor tesisleri, sosyal tesisleri ulaşım aksları geleceğin Yıldırım'ını inşa ettiklerini söyledi. 40 bin Yıldırımlının iş sahibi olmasına vesile olduklarını da bildiren Yılmaz, meslek edindirme kursları, kadın kooperatifleriyle, istihdama önemli katkı sağladıklarını kaydetti.

'DÜĞÜN SALONLARI BİZDEN'

Cumhurbaşkanlığının önderliğinde 2025 Aile Yılı çerçevesinde 500 gencin düğün salonu ihtiyacını karşılayacaklarını kaydeden Başkan Yılmaz, "BTÜ ile aile çalıştayı düzenledik. Aile akademisi eğitimleri veriyoruz. Yeni evli çiftlerimize eğitimler vereceğiz. 500 ailemizin düğün salonu ihtiyacını biz karşılayacağız. Sosyal destekler konusunda evde yemek yapamayan büyüklerimize mutlaka evine sıcak yemek götürüyoruz. Bayramda sevgi mağazası ile çocuklarımızı ve ihtiyaç sahiplerimizi giydirdik. Sağlık hizmetlerinde herkese hizmet ediyoruz. 15 aile sağlığı merkezi kazandırdık. 16 adet 112 acil sağlık istasyonu kazandırdık. Bakanlığın aile hekimi hedefine 2028 gelmeden ulaştık. Paratık projesini hayata geçirdik. 150 bin kilogram cam atık, 6500 kilogram bitkisel atık yağ, 4500 kilogram elektronik eşya 10 bin kilogram karşılık ambalaj, bin kilogram metal atık topladık. Yemek atıklarını da mamaya dönüştürüyoruz. Spor tesislerinin ve kütüphanelerin sayısını arttırıyoruz. Yıldırım kafelerin ve sosyal yaşam alanlarının sayısı ile çok fonksiyonlu pazar alanlarının sayılarını arttırıyoruz. Yeni bir taziye evi inşaatına başlıyoruz" diye konuştu.