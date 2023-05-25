Özdağ'ın "Kılıçdaroğlu" kararının ardından Zafer Partisi'nde bir toplu istifa daha: Sinan Oğan'ın tarafında yer almayı şeref sayarız - Son Dakika
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Özdağ'ın "Kılıçdaroğlu" kararının ardından Zafer Partisi'nde bir toplu istifa daha: Sinan Oğan'ın tarafında yer almayı şeref sayarız

25.05.2023 21:25

Ümit Özdağ'ın Kılıçdaroğlu'na desteğini açıklamasının ardından Zafer Partisi'nde toplu istifalar devam ediyor. Dün Malatya Yeşilyurt İlçe Başkanı Önder Çekmegeli ve teşkilatının istifasının ardından bugün de Alaşehir İlçe Başkanı Süleyman Şah ile birlikte 30 partili "Cumhurbaşkanı adayımız olan Sinan Oğan'ın tarafında yer almayı şeref sayarız. Cumhur İttifakı Adayı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleme kararımızı kamuoyuna bildiririz." diyerek istifa etti.

Manisa'da Zafer Partisi Alaşehir İlçe Başkanı Süleyman Şah ve yönetimi kurulu üyeleri, Ümit Özdağ'ın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na desteğine tepki göstererek görevlerinden istifa etti. İstifa kararını yayınladıkları yazılı açıklama ile duyuran Süleyman Şah, ikinci tura kalan seçimler sonucunda ATA İttifakı'nın dağıldığını savundu.

Şah açıklamasında şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanı adayımız Sinan Oğan Cumhur İttifakı'nı, Zafer Partisi ise Millet İttifakı'nı destekleme kararı almıştır. Kuruluşumuzdan başlayıp imza sürecimiz ve seçim süreci boyunca çok emekler verilip sıkıntılar çekilerek, tamamen kendi imkanlarımızla çalışmalar yapıp ilçemizde ses getirmeye çalıştık. Şu ana kadar bize destek olanlara teşekkür ediyorum.

"SİNAN OĞAN'IN TARAFINDA YER ALMAYI ŞEREF SAYARIZ"

Ülkemizde yapılacak 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimleri için Alaşehir yönetimimiz ve üyelerimiz imza verenlerimiz, parti tabanımız ile yaptığımız istişareler sonucunda aldığımız karar şudur ki; PKK'nın ülkemizde bir iç savaş zemini hazırladığı, terör savunucularının da destekleyerek planlar yapıldığı düşüncemizi ön görerek, biz Alaşehir'deki Atatürk çizgisindeki milliyetçiler olarak her türlü terör destekli bir ittifak içerisinde olmaktansa Cumhurbaşkanı adayımız olan Sinan Oğan'ın tarafında yer almayı şeref sayarız.

"ERDOĞAN'I DESTEKLEYECEĞİZ"

Millet İttifakı tarafında olmayıp yönetim olarak istifamızı sunar, seçimlerimizin demokratik ve güvenli bir ortamda yapılmasını temenni ederiz. Cumhur İttifakı Adayı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleme kararımızı kamuoyuna bildiririz."

YEŞİLYURT İLÇE TEŞKİLATI DA İSTİFA ETMİŞTİ

Özdağ'ın Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı sonrası dün de Zafer Partisi Yeşilyurt İlçe Başkanı Önder Çekmegeli ve teşkilatı partilerinden istifa etmişti. Özdağ'ın kararının kendilerinin milliyetçilik anlayışına ters düştüğünü belirten Çekmegeli, "Bizler terör örgütünün HDP partisinin gizli ortak olduğu bir oluşumun içinde bulunamayız." demişti.

Kaynak: İHA
YORUMLAR (1)
  • turgut yildız: TBRK EDİYORM İSTA EDENLERİ HELAL OLSN VATAN COCUKALRIMIZ ŞEHİTLER SİZLE GURUR DUYORDR Cevap Yaz 7 3 Yayından Kaldır
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Son Dakika Politika Özdağ'ın 'Kılıçdaroğlu' kararının ardından Zafer Partisi'nde bir toplu istifa daha: Sinan Oğan'ın tarafında yer almayı şeref sayarız - Son Dakika


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