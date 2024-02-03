Zafer Sırakaya: Batı\'da İslam düşmanlığı zirve yapıyor

Politika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Dış İlişkiler Başkanı ve İstanbul Milletvekili Zafer Sırakaya, "Batı'ya baktığınız zaman İslam düşmanlığının zirve yapmış olduğu bir süreci yaşıyoruz ve habis bir yapının ortaya çıktığını görüyoruz" dedi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Çok Amaçlı Salon'da "AK Parti İl Dış İlişkiler Karadeniz Bölge Toplantısı" düzenlendi. Toplantıya katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya açıklamalarda bulundu. Avrupa'da yükselen ırkçı anlayışla mücadele eden ülkenin Türkiye olduğunu söyleyen Zafer Sırakaya, "Balkanlardan Filistin'e, Myanmar'dan Arakan'a, Somali'den Suriye'ye, Ahıska Türklerinden Uygur Türklerine kadar soydaşına ve dindaşına sahip çıkan tek ülke Türkiye'dir. İslam düşmanlığıyla, yabancı düşmanlığıyla, ırkçılıkla, zenofobi ile bugün özellikle Avrupa'da yükselen ırkçı anlayışla mücadele eden ülke yine Türkiye'dir. Ayrım yapmaksızın FETÖ'den PKK'ya, YPG'den DEAŞ'e varana kadar her türlü terör örgütü ile mücadele eden, onlarla gerekirse Suriye'de olduğu gibi göğüs göğüse çarpışacak noktada hareket eden tek ülke yine Türkiye'dir. Bugün Batı'ya baktığınız zaman İslam düşmanlığının zirve yapmış olduğu bir süreci yaşıyoruz. İsveç'te, Danimarka'da, Hollanda'da Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıları büyük bir endişe ile takip ediyoruz. Her hafta 2 caminin kundaklandığı bir süreci yaşıyoruz. Dolayısıyla bu tip hastalık insanların Kur'an yakma eylemi ile başlayan daha sonra ibadethanelerimize saldırmaya tevessül ettikleri süreci izlediğimiz, insanları bile yakmaktan çekinmeyen habis bir yapının ortaya çıktığını görüyoruz" diye konuştu.

"Nefret siyaseti değil, muhabbet siyaseti yapıyoruz"

Zafer Sırakaya şunları söyledi:

"Bugüne kadar tuğla üstüne tuğla koymamış, hizmet üretmek yerine sadece laf üretmiş, şehrini düşünmek yerine, şöhretinin peşinde koşmuş, kendisini kentine tercih etmiş, hesap yapmayı hesap vermek olarak zannetmiş olan bir güruhun aksine bizler asırlık hedeflerimize yürümekte son derece kararlıyız. Bunun ismine bizler Türkiye Yüzyılı diyoruz. Bu bağlamda kimlik siyasetini değil, birlik siyasetini önemsiyoruz. Kutuplaştırmak yerine bütünleştiriyor, öteki siyaseti yerine kucaklıyor, en önemlisi nefret siyaseti değil, muhabbet siyaseti yapıyor, milletimize büyük bir sevgi, aşkla yaklaşıyoruz. 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nda yurt dışından askerlerimizin kullanacağı silahlarla ilgili, mermi ithalatını nasıl yapacağımızı konuşurken, 2023 yılında sadece 5 buçuk milyar dolarlık bir ihracatı gerçekleştirmiş olmak önemlidir. Dünyanın 32 ülkesine silahlı insansız hava aracı (SİHA) yapan bugüne kadar 500'den daha fazla SİHA ihraç etmiş olmak elbette Türkiye olarak hepimizin ortak gururudur."

"Ülkemizde bu anlamda hizmet etmek için gönüllü olarak hazırız"

Samsun Büyükşehir Belediye (SBB) Başkan Adayı Halit Doğan ise "Samsun göç veren bir şehir. 1960-1970'li yıllardan sonra Avrupa'ya ciddi manada ilçelerinden insanların göç ettiği, orada ekmek kavgası yaşadıkları bir şehirdir. O anlamda Samsunlunun Avrupa'nın her ülkesinde bir akrabası vardır. İnşallah yeni dönemde Dış İşleri Başkanlığımızın bizler de emrinde olarak ülkemize bu anlamda hizmet etmek için gönüllü olarak hazırız. 31 Mart seçimlerinin illeriniz için hayırlı olmasını diliyorum. AK Partimizde olan şehirlerimizin oyunun daha da yükseldiği, AK Partimizde olmayan şehirlerimizin partimize kavuştuğu inşallah gerçek belediyecilikle buluştuğu bir süreci hep beraber yaşarız" şeklinde konuştu.

Toplantı basına kapalı devam etti. Toplantıya ayrıca AK Parti Ankara Milletvekili Zehranur Aydemir, AK Parti Samsun Milletvekili Ersan Aksu, AK Parti İl Başkanı Mehmet Köse, Karadeniz Bölgesi'ndeki AK Parti teşkilatlarının dış işleri başkanları katıldı. - SAMSUN