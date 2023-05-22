Defne Devlet Hastanesi hasta kabulüne başladı, büyük yoğunluk oldu - Son Dakika
Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

Defne Devlet Hastanesi hasta kabulüne başladı, büyük yoğunluk oldu

22.05.2023 20:31

Hatay'da 2 ayda tamamlanan Defne Devlet Hastanesi, hastalarını almaya başladı. Hastaneye olan ilgi yoğun oldu ve çocuk bölümü ağırlıklı olarak tercih edilenlerin arasında geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın aktif görev aldığı hastanede 17 poliklinik hizmet veriyor.

Hatay Defne Devlet Hastanesi, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyaretinin ardından bugün hasta kabulüne başladı. 2 ayda yapımı tamamlanan hastaneye Hataylıların ilgisi yoğun oldu.

HASTANEYE İLGİ YOĞUN OLDU

24 Mart'ta temeli atılan ve 2 ay gibi kısa sürede tamamlanan Defne Devlet Hastanesi'ni dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ziyaret etti. Hastane bugün ise hasta kabulüne başladı. Hataylıların ilgi gösterdiği hastanede, zaman zaman yoğunluk yaşandığı görüldü. Vatandaşlar, ağırlıklı olarak çocuk bölümünü tercih ettiği hastanenin girişinde, "İnsanlık merhamet üzerine kuruludur" yazısı ile karşılaşırken, buradaki danışma masasından ilgili branşlara yönlendirilmesi sağlanıyor.

Görevliler ise başta kayıt olmak üzere hastaların tedavilerini kısa sürede tamamlayarak, hastaneden memnun şekilde ayrılmalarını sağladı. Hatay İl Sağlık Müdürü Tunga Barçın, hastanede incelemelerine devam edip, hastalarla yakından ilgilendiği görüldü. Hastanenin yapım sürecinde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca aktif görev almış, yoğun şekilde yerinde incelemeler yapmıştı.

"HALKIMIZ BİZİ YALNIZ BIRAKMADI"

Hatay İl Sağlık Müdürü Tunga Barçın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün gerçekleştirdiği ziyaretin ardından 300 yataklı Defne Devlet Hastanesi'nin hizmet vermeye başladığını bildirdi. Bugün ilk poliklinikleri yaptıklarını dile getiren Barçın, "36 polikliniğimizin 17'sinde sağlık hizmeti sunuyoruz. Ciddi anlamda bir yoğunluk var, halkımız memnun. Sağlık hizmetinin yanında hastaneyi görmek için gelen vatandaşlarımız da var. İlgi çok yoğun, bu kadar da yoğun bir ilgi beklemiyorduk. Halkımız bizi yalnız bırakmadılar. Sağlık çalışanlarına moral de veriyorlar, hem de hastanemizi görüyorlar" diye konuştu.

"TÜM İMKANLAR SAĞLANMIŞ"

Bebeğini muayeneye getiren vatandaş Gülcan Arslan, "Hastanede tüm imkanlar sağlanmış. Devletimizden Allah razı olsun. Bütün her şeyden faydalanıyoruz. Çok büyük bir afetten geçtik inşallah hep birlikte atlatacağız. Çocuk bölümüne kontrole geldim, bebeğim daha yeni doğdu. Güzel bir hastane olmuş" ifadelerini kullandı.

"ADANA'YA GİTMEK ZORUNDA KALMAYACAĞIM"

Kolundan tedavisine başlanan Özgür Bulanık," Tedaviye geldim. Allah razı olsun Cumhurbaşkanımızdan. Çok şahane bir hastane olmuş. Bu süreçte bitirilmesi her babayiğidin harcı değildi. Tedavime başladım. Buradan Adana'ya gitmektense tedavimi Defne'de olacağım. Allah razı olsun Cumhurbaşkanımızdan. Her zaman arkasında olacağız, minnettarız" dedi.

"ÇOK MEMNUN KALDIK"

Tedavisini olan Sevgi Ramazanoğlu, " Çok memnun kaldık. Gelir gelmez bizi alıp tedavimizi yaptılar. İlacımızı yazdılar. Kısa zamanda iyi ki yapıldı. İnşallah her şey daha güzel olur. Yapanlara çok teşekkür ediyoruz. İlk gün çok kalabalıktı" değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500

Recep Tayyip Erdoğan, Devlet Hastanesi, Fahrettin Koca, Çocuk, Hatay, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Defne Devlet Hastanesi hasta kabulüne başladı, büyük yoğunluk oldu - Son Dakika


Son Dakika
00:52 Juventus'un kabus gibi gecesi! Puanları silinen Juventus rakibi karşısında dağıldı
00:42 Premier Lig'de yeni bir dev! Newcastle, Şampiyonlar Ligi'ne gidiyor
00:23 Takım resmen dağıldı! Puanları silinen Juventus, aynı gün çifte kabus yaşadı
00:23 Adıyamanlı depremzededen örnek davranış
00:22 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın PKK iddiasına bir tepki de İmamoğlu'ndan: Montaj olduğunu canlı yayında itiraf etti
00:22 Yeni bir dev doğuyor! Suudi prensin satın aldığı Newcastle, resmen Şampiyonlar Ligi'nde
00:21 WhatsApp'tan sevindiren haber! Mesajlara düzenleme seçeneği geliyor
00:21 Kılıçdaroğlu'ndan Sinan Oğan'a gönderme: Cehennemin kapılarını kimin kapayacağı artık netleşti
00:16 WhatsApp'ta mesajlara düzenleme seçeneği getirilecek
00:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın PKK iddiasına bir tepki de İmamoğlu'ndan: Montaj olduğunu canlı yayında itiraf etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2023 06:11:20. #1.11#
SON DAKİKA: Defne Devlet Hastanesi hasta kabulüne başladı, büyük yoğunluk oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement