20 yaşında ama 40 gibi gösteriyor! Milyonda bir görülen hastalık, Enes'in hayatını zorlaştırıyor - Son Dakika
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20 yaşında ama 40 gibi gösteriyor! Milyonda bir görülen hastalık, Enes'in hayatını zorlaştırıyor

10.07.2023 11:44

Kahramanmaraş'ta yaşayan 20 yaşındaki Enes Cenneter, nadir görülen Pachydermoperiostosis ve 'erken yaşlanma' hastalığına karşı mücadele veriyor. Hastalığın akraba evliliğinden kaynaklandığını belirten Cenneter, tedavi olmak istediğini söyledi. Hastalık nedeniyle yaşlı bir görüntüye sahip olan Cenneter, günlük yaşamında zorluklar yaşadığını ifade etti.

Kahramanmaraş'ta yaşayan 40 yaşında gibi görünen 20 yaşındaki Enes Cenneter dünyada nadir görülen, Türkiye'de sayılı kişilerde olduğu tahmin edilen Pachydermoperiostosis ve 'erken yaşlanma' hastalığına karşı mücadele veriyor. Genç adam, hayatını zorlaştıran hastalık için tedavi arayışında.

15 YAŞINDAN İTİBAREN ORTAYA ÇIKTI

Pazarcık ilçesi Dehliz köyü Bölükçam Mahallesi'nde yaşayan 20 yaşındaki Enes Cenneter,15 yaşından itibaren ortaya çıkan ve yaşamını zorlaştıran hastalığından kurtulmak istiyor. Herkesin 40 yaşında yada Afganlı gibi durduğunu belirttiği Cenneter, bu hastalıktan kurtulmak isteyerek tedavisi varsa olmak istediğini söyledi.

AKRABA EVLİLİĞİNDEN KAYNAKLI

Enes Cenneter, "Hastalığımın akraba evliliğinden kaynaklı bir hastalık olduğunu söylüyorlar. Pachydermoperiostosis adında bir hastalık. Ellerde, ayaklarda ve bacaklarda büyüme oluyor. Alnımda kırışma ve yaşlı bir görüntü oluşturuyor. Doktorlar akraba evliliğinden dolayı olduğunu, genlerde kalıcı imitasyona uğrayan zararlı genler almışım, hem anneden hem babadan. Günlük yaşantım da bacaklarımın, ellerim şiş olduğu için zorluyorum. Yüzümün görüntüsü beni olumsuz etkiliyor" dedi.

"YÜRÜYEMİYORUM"

15 yaşından itibaren ortaya çıkan bir hastalık olduğuna değinen Cenneter, "Bilinmeyen bir hastalık ve tek istediğim eğer tedavisi varsa tedavi olmak. Araştırmalarım da 10 yıl süren bir hastalık olduğunu öğrendim.25 yaşıma kadar sürecek tahminen. Kendimi hep aynı gördüğüm için değişimi tam anlayamıyorum. Ben fazla yürüyemiyorum. Dondurma dükkanında çalışıyorum. Ayakta kaldığım için çok fazla ağrı, sızı oluyor" ifadelerini kullandı.

"BANA GARİP BAKIYORLAR"

Afganlılara benzetildiğini aktaran Cenneter, "Müşteriler geldiği zaman yüzüme ne olduğunu soruyorlar. Beni Afganlılara benzetiyorlar. O yönden sıkıntılarım oluyor. Bana garip bakıyorlar. Durumumu herkese izah edemiyorum. 20 yaşındayım ama herkes bana 40 yaşındaymışım gibi muamele gösteriyor" dedi.

Kaynak: İHA
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Kahramanmaraş, Türkiye, Sağlık, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Sağlık 20 yaşında ama 40 gibi gösteriyor! Milyonda bir görülen hastalık, Enes'in hayatını zorlaştırıyor - Son Dakika


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