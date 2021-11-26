32 mutasyonlu Covid varyantı 'Nu' hakkında bilmek istediğiniz her şey! Farkı ne, ne kadar yayıldı, nasıl korunacağız? - Son Dakika

Güney Afrika'da Covid-19'a sebep olan ve B.1.1.529 olarak adlandırılan yeni bir koronavirüs varyantına rastlandı ve ülkedeki yetkililer bu varyantın endişe verici olduğunu kaydediyorlar.

Şimdiye dek yeni varyant hakkında bilinmesi gerekenleri BloombergHT, şöyle derledi:

ESKİ VARYANTLARDAN FARKI NE?

Bilim insanları, B.1.1.529 varyantının, virüsün vücuttaki hücrelere girişinde kilit rol oynayan spike proteininde çok sayıda farklı mutasyon barındırdığını kaydediyorlar. Bu protein ayrıca aşılar tarafından da hedefleniyor. Araştırmacılar halen bu varyantın öncekilere göre daha bulaşıcı ya da daha ölümcül olup olmadığını belirlemeye çalışıyor.

KAYNAĞI NE, NEREDEN GELDİ?

Bu konuda şimdiye dek sadece spekülasyonlar var. Londra'da UCL Genetics Institute'tan bir bilim insanı, bu varyantın, muhtemelen bağışıklığı zayıf bir kişinin, büyük olasılıkla tedavi görmemiş bir HIV/AIDS hastasının kronik enfeksiyonu sırasında evrim geçirdiğini söyledi. Güney Afrika'da 8,2 milyon kişi HIV virüsü taşıyor ve bu dünyadaki en yüksek rakamı işaret ediyor. Geçen yıl Güney Afrika'da tespit edilen beta varyantı da HIV virüsü taşıyan birinden gelmiş olabilir.

NE KADAR YAYILDI?

Perşembe günü itibarıyla, yeni varyantın yeni enfeksiyonlar arasında baskın konuma gelmekte olduğu Güney Afrika'da yaklaşık 100 vaka tespit edildi. Güney Afrika'daki iki üniversitede gen dizilimi enstitülerini yöneten biyoinformatik profesörü Tulio de Oliveira'ya göre, ilk PCR test sonuçları, Çarşamba günü Güney Afrika'nın Johannesburg'u da kapsayan bölgesinde rapor edilen bin 100 yeni vakanın yüzde 90'ının yeni varyanttan kaynaklandığını gösteriyor. Komşu ülke Botsvana'da, yetkililer Pazartesi günü, aşıları tam olan kişilerde dört vaka tespit etti. Hong Kong'da, Güney Afrika'dan gelen bir kişide bu varyanta rastlandı ve diğer bir vaka bir otel odasında karantinaya alınan bir kişide tespit edildi.

NASIL TEPKİ VERİLDİ?

Yeni varyant haberi Cuma günü piyasaları sarstı. Seyahat ile ilgili hisse senetleri Asya piyasalarında, bu varyantın seyahatleri olumsuz etkileyeceği beklentilerine bağlı olarak, en fazla düşen hisseler arasında yer aldı. Genelde güvenli liman olarak görülen Japon yeni dolar karşısında yüzde 0,6 değer kazanırken, Güney Afrika randı son bir yılın en düşük seviyesine indi. İngiltere altı Afrika ülkesinden uçuşları geçici olarak durdurdu ve diğer ülkeler de İngiltere'yi izledi. Singapur son 14 günde Güney Afrika ve komşu ülkelerden gelenlere kısıtlama getirdi. Avustralya, durum daha kötüye giderse, Afrika'nın güneyindeki ülkelerden gelenler için sınır kurallarını sıkılaştırabileceğini kaydederken, Hindistan, Güney Afrika, Botsvana ve Hong Kong'dan gelenleri daha yakından inceleyeceğini duyurdu.

NE KADAR TEHLİKELİ?

Bu konuda bir şey söylemek için erken. Dünya Sağlık Teşkilatı (WHO), yeni varyantın elde hazır bulunan 100'den az tam gen dizilimi olduğunu ve bundan dolayı bu varyant üzerinde çalışmanın ve aynı zamanda eldeki aşıların bu varyanta karşı ne kadar etkili olduğunu belirlemenin zaman alacağını kaydetti. Virüsler sürekli mutasyona uğrar ve bu değişiklikler bazen virüsü daha zayıf hale getirir ya da bazen bunları antikorları aşma ve insanlara bulaşma konusunda daha güçlü kılar.

NEYE BAKILMALI?

Dünya Sağlık Teşkilatı Cuma günü B.1.1.529'u görüşmek ve bunun resmi olarak endişe verici bir varyant olup olmadığına karar vermek üzere bir toplantı çağrısında bulundu. Eğer bu varyant bu şekilde tanımlanırsa, Dünya Sağlık Teşkilatı'nın isimlendirme şemasına göre bir Yunan harfi alacak ve bu harf muhtemelen "nu" olacak. Hükümetler de bu varyanta karşılık muhtemelen sınırlarda tedbirleri artıracak ve seyahat kontrollerine gidecek.

KISITLAMALAR NEREYE YAYILDI?

Yeni varyant nedeniyle Avrupa'da bazı ülkeler seyahat kısıtlamaları getirdi. İngiltere, 6 Afrika ülkesini, Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında oluşturduğu seyahat listesinde "kırmızı listeye" alırken Almanya da Güney Afrika'dan sadece Alman vatandaşlarının taşınmasına izin vereceklerini duyurdu.

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, salgında 4'üncü dalganın başladığını belirterek, aşılama sürecinin daha da hızlandırılması gerektiğini söyledi.