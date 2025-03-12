4 yaşındaki çocuğun bağırsaklarından çıkanlar şoke etti, "Bu oyuncakları evinize sokmayın"

Şırnak'ta yoğun karın ağrısı şikayeti yaşayan 4 yaşındaki Rumeysa Altundağ, ailesi tarafından önce Cizre Devlet Hastanesine ardından da Şırnak Devlet Hastanesine götürüldü. Küçük kız buradaki doktor muayenelerinin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Batman'da muayene edilen küçük kıza daha sonra endoskopi yapıldı.

AMELİYATLA 24 ADET MIKNATIS ÇIKARILDI

Endoskopide 4 yaşındaki çocuğun mide ve bağırsaklarında bileklik şeklinde yabancı cisimlerin olduğu belirlendi. Ameliyata alınan Rumeysa Altundağ'ın bağırsakları ve midesinden 24 adet renkli oyuncak mıknatıs çıkartıldı.

BİRBİRİNE YAPIŞARAK BAĞIRSAĞI DELMİŞ

İlk defa böyle bir vaka ile denk geldiklerini belirten Doktor Selim Özkaya, yapılan ameliyatın ardından başarılı bir şekilde tamamlandığını söyledi. Mıknatısların bağırsaklarda kısmen delinmelere neden olduğunu belirten Dr. Özkaya, "Hastamız 4 yaşında kız hasta. Yoğun karın ağrısı nedeniyle Şırnak'ta devlet hastanemize başvurmuş, yapılan tetkiklerinde yabancı cisim yuttuğu tespit edilmiş. Bunun üzerine endoskopi yapılmak üzere hastanemize Gastroentoloji bölümüne sevk edildi. Endoskopi sırasında tespit edilen yabancı cisimlerin renkli mıknatıslar olduğu, yarısının da midede gözükmediği görüldü. Hastamız 24 tane renkli küçük mıknatıs yutmuştu. Endoskopi işleminden sonra hastamıza operasyon planladık. Yaptığımız ameliyatta da farklı zamanda yutulan mıknatısların yarısının midede yarısının bağırsaklarda olduğu ve bunların birbirine yapışarak bağırsak kısımlarında delinmelere neden olduğu görüldü. Bu kısımları onardık. Hastamız ameliyattan sonra beslenmesine de başladı, herhangi bir sıkıntısı yok, taburcu etmeyi planlıyoruz" dedi.

"BU TÜR OYUNCAKLARI EVLERİNE SOKMAMALARINI ÖNERİYORUZ"

Aileleri de uyaran Dr Özkaya, özellikle küçük çocukları olan ailelerin bu gibi oyuncakları evlerinden uzak tutmaları tavsiyesinde bulundu. Gerekirse bu gibi oyuncakları evlerine sokmamaları gerektiğinin altını çizen Dr. Özkaya, şöyle devam etti:

"Bu vesileyle de ailelerimizi uyarmak ve bilinçlendirmek istiyoruz. Ailelerin özellikle bu tarz renkli küçük mıknatısların çocuklardan uzak tutulmasını öneriyoruz. Renkli küçük mıknatıslar çocuklara daha cazip geliyor ve yutabiliyorlar o yüzden bu tarz oyuncakları çocuklarda uzak tutmaları ve hatta gerekirse evlerine sokmamalarını öneriyoruz."

YAKLAŞIK 1 YIL ÖNCE YUTMUŞ

Çıkartılan mıknatısları yaklaşık 1 yıl önce yutulduğuna dikkati çeken Dr Özkaya, "Bu mıknatısların bir yıl gibi bir süredir yuttuğunu düşünüyoruz. Çünkü bu mıknatısların artık renkleri de değişmiş durumda ve paslanmış durumda. O yüzden de bir yıldır ara ara karın ağrısı çekiyormuş. Bunlar renkli renkli ve kuvvetli mıknatıslar" ifadelerini kullandı.

"BİZİM BAŞIMIZA GELEN BAŞKASININ BAŞINA GELMESİN"

Baba Servet Altundağ ise, "Karın ağrısından dolayı acile gittik. Şırnak'ta doktorlar Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk ettiler. Yabancı cisim yuttuğundan dolayı orada bir şey yapamadıklarını söylediler buraya sevk ettiler. Çok şükür burada şifamızı bulduk, Selim hoca ve ekibine teşekkür ediyorum. Ailelerden böyle cisimleri çocuklarından uzak tutmalarını öneriyorum, bizim başımıza geldi başkalarının başına da gelmesin" dedi.