7. Ulusal Minimal İnvaziv Ürolojik Cerrahi Kongresi Antalya'da devam ediyor - Son Dakika
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7. Ulusal Minimal İnvaziv Ürolojik Cerrahi Kongresi Antalya'da devam ediyor

13.03.2022 12:36
7. Ulusal Minimal İnvaziv Ürolojik Cerrahi Kongresi Antalya'da devam ediyor

Minimal İnvaziv Üroloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Ender Özden, iyi huylu prostat büyümesinde kullanılan su buharı yönteminin kolay uygulanabilir bir tedavi olduğunu belirterek, "Önümüzdeki yıllarda daha sık kullanılan bir tedavi yöntemi olacak.

Minimal İnvaziv Üroloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Ender Özden, iyi huylu prostat büyümesinde kullanılan su buharı yönteminin kolay uygulanabilir bir tedavi olduğunu belirterek, "Önümüzdeki yıllarda daha sık kullanılan bir tedavi yöntemi olacak. Prostatın içinde su buharının etkisiyle olan değişiklikler, gerçekten sonuçlara baktığımızda iyi sonuçlar veriyor." dedi.

Özden, Antalya'daki bir otelde 10-13 Mart'ta gerçekleştirilen 7. Ulusal Minimal İnvaziv Ürolojik Cerrahi Kongresi dolayısıyla basın toplantısı düzenledi.

Hastanelerde yapılan 8 ameliyatın, kongredeki dört oturumda canlı yayınla katılımcılar tarafından izlendiğini aktaran Özden, aynı anda sorular sorulup cevaplandığını, bu durumun meslektaşları için güzel bir tecrübe olduğunu kaydetti.

Teknolojik anlamdaki son gelişmeleri, meslektaşlarıyla paylaştıklarını ifade eden Özden, "Kongremizde biyoloji alanında dünyaca tanınan söz sahibi 10 meslektaşımızla bir araya geldik. Sanal ortamda bizlerle beraber oldular. Soru cevap şeklinde tartışmalarımıza katıldılar. Tecrübelerini bizlere aktardılar." diye konuştu.

Özden, prostat hastalığının iyi huylu büyümesiyle ilgili son gelişmelerin de anlatıldığı kongrede, lazer yönetimiyle ilgili paylaşımlarda bulunduklarını bildirdi.

Prostat tedavisinde lazer yönteminin önemli bir silah olduğunu vurgulayan Özden, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Prostat tedavisinde bir diğer yöntem de su buharı uygulaması. İyi huylu prostat büyümesinde kullandığımız su buharı yöntemi, kolay uygulanabilir bir tedavi. Önümüzdeki yıllarda daha sık kullanılan bir tedavi yöntemi olacak. Prostatın içinde su buharının etkisiyle olan değişiklikler gerçekten sonuçlara baktığımızda iyi sonuçlar veriyor. Kongrede meslektaşlarımızla bu konuda güzel paylaşım yaptık."

Dernek üyesi Prof. Dr. Volkan İzol ise prostat kanseri tedavisinde gelişen teknoloji sayede yapılan kapalı yöntemlerle risklerin düşürüldüğünü dile getirdi.

7. Ulusal Minimal İnvaziv Ürolojik Cerrahi Kongresi, bugün sona erecek.

7. Ulusal Minimal İnvaziv Ürolojik Cerrahi Kongresi Antalya'da devam ediyor
7. Ulusal Minimal İnvaziv Ürolojik Cerrahi Kongresi Antalya'da devam ediyor

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Prostat, Antalya, Mart, su, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık 7. Ulusal Minimal İnvaziv Ürolojik Cerrahi Kongresi Antalya'da devam ediyor - Son Dakika


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