Acil Tıp Uzmanları Afetlere Hazırlık Eğitimi Alacak - Son Dakika
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Sağlık

Acil Tıp Uzmanları Afetlere Hazırlık Eğitimi Alacak

Türkiye Acil Tıp Derneği, 10 şehirde acil tıp uzmanlarına afet yönetimi için eğitim verecek.

18.11.2024 23:46
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Acil Tıp Uzmanları, muhtemel afetlere karşı eğitim alacak

Türkiye Acil Tıp Derneği, afetlere hazırlık için eğitim programı başlatıyor

Afetlere hazırlık başlıyor: Acil Tıp Uzmanlarına eğitim verilecek

Türkiye Acil Tıp Derneği'nden "Afet Okulu" Projesi: 10 şehirde eğitim

ANTALYA - Acil tıp uzmanları afetlere hazırlanıyor. Türkiye Acil Tıp Derneği, muhtemel afetlere hazırlıklı olmak için 10 şehirde acil tıp uzmanlarına eğitim verecek. Türkiye Acil Tıp Derneği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Funda Karbek Akarca, "6 Şubat 2023'te çok büyük bir şey yaşadık. Bölgeye; hem acil sağlık hizmetlerinin devamı için o bölgedeki acil tıp uzmanlarımız hem de diğer illerdeki acil tıp uzmanlarımız akın etti. Hekimlik anlamında elimizden geleni yapıyoruz ama afet yönetimi başka bir şey ve bu afet yönetimi konusunda; acil tıp uzmanlarımızın yetkinliklerini, becerilerini geliştirmeye ihtiyacı olduğunu gördük. Bu nedenle de "Afet Okulu" projesini başlattık" ifadelerini kullandı.

10. Avrasya Acil Tıp Kongresi ve 20. Türkiye Acil Tıp Kongresi, Antalya'da gerçekleştirildi. "Acil Servisler Değişiyor" temasıyla düzenlenen kongrede konuşan Türkiye Acil Tıp Derneği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Funda Karbek Akarca, Türkiye Acil Tıp Derneği tarafından başlatılan "Afet Okulu" projesi hakkında bilgi verdi.

"Afet yönetimi başka bir şey"

6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan Kahramanmaraş merkezli 7,7 büyüklüğündeki depremden sonra saat 13.24'te hissedilen 7,6 büyüklüğündeki ikinci depremin ardından, acil tıp uzmanlarının muhtemel afetlere hazırlıklı olmak için eğitim almaları gerektiğini gördüklerini belirten Doç. Dr. Funda Karbek Akarca, şu ifadelere yer verdi: "6 Şubat 2023'te çok büyük bir şey yaşadık. Bölgeye; hem acil sağlık hizmetlerinin devamı için o bölgedeki acil tıp uzmanlarımız hem de diğer illerdeki acil tıp uzmanlarımız akın etti. Türkiye Acil Tıp Derneği olarak, birinci haftanın sonunda bir rapor yayınladık ve o raporda gördüğümüz şöyle bir şey vardı: Evet biz hekimlik anlamında elimizden geleni yapıyoruz ama afet yönetimi başka bir şey. ve bu afet yönetimi konusunda acil tıp uzmanlarımızın yetkinliklerini, becerilerini geliştirmeye ihtiyacı olduğunu gördük, bu nedenle de "Afet Okulu" projesini başlattık."

Afet Okulu projesinde, acil tıp uzmanlarının afet yönetimi konusundaki becerilerini geliştirmeyi hedeflemelerinin yanı sıra farklı çalışmalar yapacaklarını da aktaran Doç. Dr. Funda Karbek Akarca, şöyle devam etti: "İlk etapta; acil tıp uzmanlarının afet yönetimi konusundaki becerilerini geliştirmeyi hedeflerken, sonrasında diğer uzmanlık dernekleriyle bu alanda çalışan ortopedi ve nefroloji gibi, o günlerde sırt sırta çalıştığımız meslektaşlarımızla bir araya gelerek, Türkiye için ortak kılavuzlar hazırlamayı ve diğer sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği yapmayı amaçlıyoruz. O yüzden de adına okul diyoruz."

10 ilde eğitim verilecek

Proje kapsamında 10 şehirde eğitim vereceklerinin bilgisini veren Doç. Dr. Funda Karbek Akarca, İstanbul, İzmir ve Diyarbakır'da eğitimleri tamamladıklarını kaydetti. Akaraca, "İstanbul, İzmir ve Diyarbakır olmak üzere üç ili tamamladık. Yedi ilimiz daha var, toplam 10 ili gezeceğiz. Bölge bölge gidiyoruz. Çünkü o bölgenin dinamiklerini de görerek, bölgenin uzmanlarıyla bir araya gelmeye çalışıyoruz. Ayrıca bölgedeki yetkililerle de görüşerek hazırlıkları yerinde inceleyerek görüş alıverişinde bulunuyoruz. Önümüzdeki ay Kocaeli'ndeyiz, sonra Mersin ve Samsun var. Türkiye'nin tüm bölgelerine gideceğiz. Özellikle deprem anında ya da bir afet anında müdahale ekiplerinin yoğun olduğu bölgeleri hedef seçtik, bu şekilde 10 ilimizi tamamlayacağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Türkiye, Deprem, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Acil Tıp Uzmanları Afetlere Hazırlık Eğitimi Alacak - Son Dakika

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