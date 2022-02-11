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Adana'da 4 bin 300 doz TURKOVAC aşısı uygulandı - Son Dakika

Adana'da 4 bin 300 doz TURKOVAC aşısı uygulandı

11.02.2022 15:58
Adana'da 4 bin 300 doz TURKOVAC aşısı uygulandı

Kovid-19'a karşı acil kullanım onayı verilen yerli aşı TURKOVAC, Adana'da 31 Aralık'tan bu yana 4 bin 300 doz uygulandı.

Kovid-19'a karşı acil kullanım onayı verilen yerli aşı TURKOVAC, Adana'da 31 Aralık'tan bu yana 4 bin 300 doz uygulandı.

İl Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Ali Tanju Altunsu, AA muhabirine, sabit devam eden kentteki vaka sayısında son dönemde önemli düşüş yaşanmadığını söyledi.

Hastalığa karşı en önemli önlemlerinin aşı olduğunu her fırsatta vurguladıklarını ifade eden Altunsu, "Sinovac ile başlayan aşılama sürecimiz BioNTech'in devreye girmesinin ardından yerli aşı TURKOVAC'ın da uygulanmaya başlanmasıyla şu anda 3 aşıyla devam etmekte." dedi.

Altunsu, ülke genelinde 2 doz aşı olmuş kişi sayısının yüzde 85'i geçtiğini, Adana'da da yüzde 81,1'e ulaşıldığını belirterek, tüm gruplarda yüzde 100'e ulaşmayı hedeflediklerini aktardı.

Sağlık Bakanlığının acil kullanım onayıyla uygulamaya başlanan TÜRKOVAC aşısını vatandaşların hizmetine sunduklarını anımsatan Altunsu, şunları kaydetti:

"TÜRKOVAC aşısı şimdilik Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde uygulanmakta. Bugüne kadar hiç aşı olmamışlar veya hatırlatma dozlarını TÜRKOVAC aşısıyla yaptırmak isteyenler bu aşıyı kullanabilir. Vatandaşlar, e-devlet, e-nabız, MHRS'den aşı randevularını alarak seçeneklerden TÜRKOVAC'ı tercih edebilir. Bugüne kadar kentte 4 bin 300 kişi TÜRKOVAC aşısı oldu. Bunların içinde ilk dozlarını olanlar var ama vatandaşlarımızın büyük çoğunluğu hatırlatma dozu olarak TÜRKOVAC'ı kullandı ve hala devam ediyor."

Adana'da 4 bin 300 doz TURKOVAC aşısı uygulandı
Adana'da 4 bin 300 doz TURKOVAC aşısı uygulandı
Adana'da 4 bin 300 doz TURKOVAC aşısı uygulandı

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TURKOVAC, Aralık, Adana, 112, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Adana'da 4 bin 300 doz TURKOVAC aşısı uygulandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adana'da 4 bin 300 doz TURKOVAC aşısı uygulandı - Son Dakika
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