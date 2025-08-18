Akdeniz Üniversitesi'nde Akciğer Nakli Dönemi - Son Dakika
Akdeniz Üniversitesi'nde Akciğer Nakli Dönemi

18.08.2025 09:59
Akdeniz Üniversitesi, organ nakli alanında akciğer nakline başlama sürecini tamamlıyor.

DÜNYADA en fazla çeşitlilikte organ nakli yapılan Akdeniz Üniversitesi (AÜ), akciğer nakline de başlıyor.

AÜ Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, organ nakli denince Türkiye'de ilk akla gelen kurumun Akdeniz Üniversitesi olduğunu söyledi. 50 yıllık organ nakli deneyiminin söz konusu olduğunu aktaran Prof. Dr. Özkan, "Organ nakli çok ciddi bir iştir. Bir merkezde dün başlanan bir operasyonla bu işin yapılabiliyor olması güven vermez. Biz 50 yıl boyunca o kadar farklı hastayla karşılaştık ki, ortaya çıkan çok ağır komplikasyonlarla nasıl başa çıkacağımızı biliyoruz. Bu iş, sadece ameliyatla bitmez, takip, bakım, komplikasyon yönetimi ve hasta ile uzun vadeli yol arkadaşlığını gerektirir" diye konuştu.

'ALTYAPIMIZI TAMAMLADIK. RUHSAT SÜRECİMİZ BİTMEK ÜZERE'

Üniversitelerinde şimdiye kadar yapılmayan tek organ naklinin akciğer nakli olduğunu hatırlatan Rektör Özkan, "Bunu uzun süredir planlıyorduk. Ancak gerekli teknik altyapı, yoğun bakım olanakları, uzman ekip ve multidisipliner destek tam anlamıyla sağlanmadan bu nakle başlamayı doğru bulmadık. Nihayet altyapımızı tamamladık. Ruhsat sürecimiz bitmek üzere. Türkiye'de bu nakli yapan iki merkez var, biz üçüncü olacağız. Bu, sadece Akdeniz Üniversitesi için değil, Antalya ve tüm bölge için çok önemli. Çünkü daha önce hastalarımızı diğer merkezlere göndermek zorunda kalıyorduk. Bu durum hem maddi hem manevi açıdan yıpratıcıydı. Akciğer nakli sonrası uzun süreli rehabilitasyon, enfeksiyon takibi ve düzenli kontrol gerekiyor. Hastaların aylarca evlerinden, sevdiklerinden uzakta kalması gerekiyordu. Artık bu süreçleri burada, kendi şehirlerinde yaşayabilecekler" dedi.

'KALİTE EN ÖNEMLİ KRİTER'

Akciğer naklinin zorluklarına değinen Rektör Özkan, "Kalp, böbrek ve karaciğer kapalı organlardır, dışarıyla doğrudan temas etmezler. Ama akciğer, her nefes alışverişinde dış ortamla temas halindedir. Bu da enfeksiyon riskini çok artırır. Akciğer nakli sonrası enfeksiyon yönetimi, yoğun bakım süreci ve rehabilitasyon hayati öneme sahiptir. Bu yüzden bu naklin her yerde yapılmaması gerekir. Bizim için en önemli kriter, çok nakil yapmak değil, en kaliteli şekilde yapmaktır. Bir hastayı nakilden sonra uzun yıllar sağlıklı yaşatabiliyorsanız bu gerçek başarıdır" ifadelerini kullandı.

'ORGAN NAKLİ, BİLİM YAPMAK İÇİN MUHTEŞEM BİR ALAN'

Bilim üretme hedefi doğrultusunda hareket ettiklerini kaydeden Rektör Özkan, "Organ nakli, bilim yapmak için muhteşem bir alan. Hala bilinmeyen çok konu var. İmmünoloji ve uzun vadeli yaşam kalitesi gibi konularda araştırma alanı çok geniş. Benim immünoloji alanında doktoram var, bu yüzden bu çalışmaları yakından takip ediyorum ve bizzat işin içinde yer alıyorum. Amacımız sadece hizmet vermek değil, bilim üretmek, dünyaya yeni bilgiler kazandırmak. Yakın zamanda yeni nakillerin bilimsel yönlerini de konuşacağımız çalışmalara imza atacağız" dedi.

İLK NAKİLLER

Kornea, böbrek, kalp, pankreas ve karaciğer nakillerinin yanı sıra canlı vericili nakillerde de öne çıkan Akdeniz Üniversitesi, yüksek başarı oranlarıyla dikkat çekiyor. 50 yıllık organ nakli deneyimi ile 'ilklerin merkezi' unvanını sürdüren üniversite, en çok tercih edilen merkezlerden biri haline geldi. Akdeniz Üniversitesi, dünyada ve Türkiye'de ilk kez yapılan nakillerle de dikkati çekti. Milas'ta trafik kazası sonucu beyin ölümü gerçekleşen Fatih Demirel'in (23) iki kolu, 25 Eylül 2010'da Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde 7 saat süren ameliyatla Cihan Topal'a nakledildi ve tıp tarihine Türkiye'nin ilk çift kol nakli olarak geçti.

8 Ağustos 2011'de dünyanın başarılı ilk kadavradan rahim naklinin yapıldığı Derya Sert, bebek sahibi olması için birkaç kez denenen embriyo transferi sonucu gebe kaldı. 4 Haziran 2020 tarihinde erkek çocuk dünyaya getirerek anne olan Derya Sert, tıp tarihine geçti.

Antalya'nın Manavgat ilçesi Gebece köyünde dünyaya gelen, henüz 1 aylıkken evde çıkan yangında yüzünün yüzde 90'ında kalıcı hasar oluşan Uğur Acar'ın hayatı, 21 Ocak 2012'de gerçekleştirilen Türkiye'nin ilk yüz nakli ameliyatıyla değişti. Üniversitede bunun ardından 4 yüz nakli daha yapıldı.

Kaynak: DHA

Akdeniz Üniversitesi, Özlenen Özkan, Akciğer Nakli, Organ Nakli, Organ Nakli, Türkiye, Eğitim, Sağlık, Rektör, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
