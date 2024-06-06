Ankara'da düzenlenen Canlı Cerrahi Sempozyumu başladı

Sağlık

ANKARA'da düzenlenen 8'inci Canlı Cerrahi Sempozyumu kapsamında yurt içi ve yurt dışından yaklaşık 1500 göz hekimi, eğitim programına alındı. 4 gün boyunca sürecek sempozyumda 70 göz ameliyatı yüksek çözünürlüklü kameralarla canlı yayınlanacak.

Bilkent Şehir Hastanesi ile Türk Oftalmoloji Derneği tarafından ortaklaşa gerçekleştirilen 8'inci Canlı Cerrahi Sempozyumu, Bilkent Otel ve Kongre Merkezi'nde başladı. Sempozyumda, Bilkent Şehir Hastanesi'nden göz doktorları, 6-9 Haziran'da farklı göz hastalıklarından 70 ameliyat gerçekleştirecek; yaklaşık 1500 hekim operasyonları canlı yayında izleyebilecek. 70 ameliyat, 4 gün boyunca canlı yayınla ve yüksek çözünürlüklü olarak yayınlayacak. Ameliyatlar, Bilkent Otel ve Kongre Merkezi'nde katılımcılar ile çevrim içi olarak yurt dışından katılan göz hekimleri tarafından izlenebilecek. Sempozyumun açılış gününde ilk göz ameliyatını, Türk Oftalmoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Huban Atilla gerçekleştirdi.

'TÜRK HEKİMLERİNİN BAŞARILARINI DÜNYAYA TANITMA FIRSATI BULUYORUZ'

Prof. Dr. Huban Atilla, derneğin eğitim faaliyetlerine önem verdiğini belirterek, "Hem asistan eğitimi hem uzman eğitimi olarak, mesleki gelişim açısından yıl içinde belirli faaliyetler düzenlemekteyiz. Sempozyumlar, kurslar ve böyle canlı cerrahi operasyonları düzenlemekteyiz. Bu bizim yıl içinde düzenlediğimiz en önemli 2'inci büyük faaliyet. Bu faaliyete yaklaşık bine yakın hekimimiz katılıyor, 500'den fazla hekim de online olarak izleyebiliyor. Katarakt ve şaşılık başta olmak üzerine gözün 6 farklı branşında 70'e yakın ameliyat gerçekleştiriliyor. 120 hekimimiz de bunları tartışıyor ve bilgi paylaşımı oluyor" dedi.

Bilkent Şehir Hastanesi ekibine teşekkür eden Atilla, 1 yıldır sempozyuma hazırlandıklarını kaydederek, "4 gün sürecek ameliyatlarda her gün farklı bir dalda ameliyat gerçekleşecek. Tüm dünyaya baktığımızda canlı cerrahi konseptiyle yapılan çok fazla toplantı yok. Bu canlı cerrahi sempozyumu sayesinde, ülkemizdeki oftalmoloji alanındaki teknolojik gelişmeleri takip ettiğimizi, tüm dünyaya duyurma şansına sahip oluyoruz. Türk hekimlerinin başarılarını dünyaya tanıtma fırsatı buluyoruz" diye konuştu.

'VİTREORETİNAL CERRAHİDE EN ÖNEMLİ ŞEY TEKNOLOJİ'

Bilkent Şehir Hastanesi Vitreoretinal Cerrahi Birimi'nden Dr. Mehmet Önen de sempozyumu bir şölene benzeterek, "Birçok alanda cerrahi yapacağız. Bir tanesi de vitreoretinal cerrahi. Türk hekimleri, vitreoretinal cerrahi de dünyada ön plandalar. Bu canlı cerrrahiyi gerçekleştirecek hekimler kendilerine ait birtakım teknikleri sunacaklar. Meslektaşlarımız da bunları görmek ve deneyimlemek fırsatını bulacak. Aynı zamanda simultane tercüme ile dünyaya yayın yapacağız. Bizim için bu cerrahi işlemleri hekimlerle paylaşmak, büyük bir gurur. Vitreoretinal cerrahide, en önemli şey teknoloji. Teknoloji anlamında da kullandığımız enstrümanların yenilenmesi ve gelişmesi söz konusu. Bu cerrahilerde yeni makineler kullanma şansına sahip olacağız. Özellikle bizim ülkemizde nadir kullanılan bazı teknikler, canlı cerrahide görsel olarak bizim izleyebileceğimiz teknikler haline gelecek" dedi.