Atatürk Üniversitesi Hastanesi\'ne 1,5 Milyon Hasta

Sağlık

Erzurum'daki Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi, geçen yıl yurt içinden ve dışından gelen 1,5 milyon hastaya hizmet sağladı.

Üniversite yerleşkesinde yaklaşık 62 yıl önce kurulan hastane, İstanbul ve Ankara ile Doğu Anadolu Bölgesi'nin yanı sıra Azerbaycan, İran, Irak ile Avrupa ülkelerinden gelen hastalara da hizmet veriyor.

Tam donanımlı acil kompleksi, organ nakli, kalp, tüp bebek, hiperbarik, ağrı tedavi ve göz bankası gibi birçok merkezi olan ve radyolojik üst düzey cihazlarla donatılan hastane, hızlı tanı, doktorlara kolay erişim imkanlarıyla yurt içi ve dışından hastalarca tercih ediliyor.

Geçen yıl 1,5 milyon kişinin başvurduğu, 250'si akademik olmak üzere 3 binden fazla personelin çalıştığı 1400 yataklı hastanede, toplamda 141 organ, doku ve kornea nakli ile 300 tüp bebek uygulaması da yapıldı.

"Geçen yıl 45 bin civarında hasta ameliyatımız var"

Hastane Başhekimi Prof. Dr. Bilgehan Erkut, AA muhabirine, geçen yıl hastanede yurt içinden ve dışından yaklaşık 1,5 milyon kişiye hizmet verildiğini söyledi.

Doğu Anadolu'da yaklaşık 13 milyon civarındaki nüfusa hizmet verdiklerini anlatan Erkut, "Ameliyat sayılarımız Türkiye'deki diğer illere göre fazla, geçen yıl 45 bin civarında hasta ameliyatımız var, işlem sayımız ise 70-80 bin." dedi.

Erkut, böbrek, karaciğer ve kemik iliği nakillerinin yanı sıra hastanede geçen yıl 69 kornea nakli yapıldığını belirterek, kalp merkezinde "A grubu" üst düzey ameliyatlar yapıldığını vurguladı.

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu'nun destekleriyle hastaneye alınan yeni tomografi ve ultrason cihazları sayesinde hastalar için uzun süre sıra beklemeyi minimize ettiklerinden bahseden Erkut, şunları kaydetti:

"Ultrason ve MR'ı 1 hafta içinde, tomografiyi ise anlık çekebiliyoruz. Geçen yıl 36 böbrek, 22 karaciğer nakli yapıldı. Tadilatta olan kemik iliği ünitemiz tamamlandıktan sonra 14 kemik iliği nakli, 300 de tüp bebek uygulaması yapıldı. Geçen yıl İstanbul nüfusuna kayıtlı 20 bin kişi hastanemizden hizmet aldı. Hastanemizde, hekime kolay ulaşım, hızlı radyolojik görüntüleme ve hızlı tanı özelliklerinin yanı sıra bazı branş dışında hastalar çok fazla ameliyat sırası beklemiyor. 30 ameliyathanemiz var. Mümkün olduğu kadar hastaların gün vermeden tedavilerini yapıyoruz."

"Doktor problemi minimalize edimiş durumda"

Rektör Prof. Dr. Hacımüftüoğlu da hastanenin kurulduğundan beri Doğu Anadolu'daki illere ve Türkiye'ye hizmet verdiğini hatırlattı.

Bölgedeki en güçlü hastanelerden biri olduklarını ve hasta il dışı sevklerini minimalde tutmaya çalıştıklarını belirten Hacımüftüoğlu, "Hastaların şifasına vesile olup bölgesinde çözüm uygulayan önemli bir hastaneyiz. Devletin de önemli desteğiyle hastanede doktor problemi minimalize edimiş durumda. Cihaz noktasında da yenilenmeler yapıyoruz. Geçen yıl 78-80 bin hasta yatışı gerçekleşmiş ve nitelikli ameliyatlar yapılmış. Teknolojik imkanları daha fazla kullanarak yakın zamanda özelikle felçli hastalara yönelik yeni cihazlarla hastanenin gücüne güç katacağız." diye konuştu.

Hacımüftüoğlu, Diş Hekimliği Fakültesinin de yurt içinden ve dışından hastalara önemli hizmet sağladığını aktardı.

Nahçıvan'dan gelen Turgut Cengizoğlu ise hastane hizmetlerinden memnun kaldıklarını belirterek, "Doktorlarla kolayca iletişim kurabiliyoruz, burada bize iyi bakıyorlar, onun için tercih ediyoruz." ifadesini kullandı.

Bursa'dan gelen Ali Alioğlu da eşinin sağlık sorunları nedeniyle hastaneye tavsiye üzerine geldiğini anlatarak, "Doktorlar çok iyi, hizmetlerden memnunuz. Kadın doğumdan Gamzenur hocamız takiplerimizi yapıyor, çok iyi insan. Allah, doktor ve sağlıkçılarımızdan razı olsun." değerlendirmesinde bulundu.