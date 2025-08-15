Banyoda Düşen Kadına Lazerle Göz Estetiği - Son Dakika
Sağlık

Banyoda Düşen Kadına Lazerle Göz Estetiği

Banyoda Düşen Kadına Lazerle Göz Estetiği
15.08.2025 09:29
Hamide Türk, banyoda düşerek gözünde travma yaşadı; lazerle kornea dövmesi sayesinde iyileşti.

BANYODA düşerek gözünü çekmecenin kulpuna çarpan Hamide Türk'ün (53) gözünde ciddi bir travma meydana geldi. Göz içindeki iris dokusunu kaybeden hastaya, Medipol Sağlık Grubu'ndan Prof. Dr. Yusuf Yıldırım tarafından lazer teknolojisiyle kornea dövmesi uygulandı. Hem ışık hassasiyetini azaltan hem de estetik bir görünüm sağlayan bu özel müdahale sayesinde, hastanın yaşam kalitesinde belirgin bir iyileşme sağlandı.

Hamide Türk (53), gece yarısı mide bulantısı ve baş dönmesi nedeniyle lavaboya gitti. Ancak banyoda dengesini kaybederek yere düştü ve o sırada gözünü çekmecenin kulpuna çarptı. Yaşadığı travma sonucunda gözünün renkli bölgesi olan iris dokusu büyük oranda hasar gördü. Başvurduğu ilk merkezde acil ameliyatla göz bütünlüğü sağlansa da görme kaybı ve yoğun ışık hassasiyeti devam etti. Medipol Mega Üniversite Hastanesi'ne yönlendirilen hasta, burada Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Yusuf Yıldırım tarafından değerlendirildi. Yapay iris yerine lazer destekli göz dövmesi uygulanan Türk, hem görsel hem de fonksiyonel açıdan konforuna yeniden kavuştu.

BANYODAKİ KAZA GÖZÜNE ZARAR VERDİ

Banyoda fenalaştığını belirten Hamide Türk, yaşadığı anları şöyle anlattı:

"53 yaşındayım. O gece mide bulantısıyla lavaboya girdim. Elimi yüzümü yıkarken bir anda gözüm karardı, yere düştüm. Dolabımın kulpu gözümün içine girdi. Gözümün renkli kısmı ve bebeği zarar gördü. Kendime geldiğimde gözümde kan vardı. Hemen eşimle birlikte hastaneye gittik. İlk müdahalem ve retina ameliyatım orada yapıldı ardından Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nden Prof. Dr. Yusuf Yıldırım'a başvurduk."

Yaşadığı zorlu süreci anlatan Türk, "Görmem yüzde 20 seviyesinde ama bu tedaviyle artık daha rahatım. Işık gözümü çok rahatsız ediyordu, şimdi daha az etkileneceğim. Yusuf hocamın yaklaşımı bana çok güven verdi. Kendimi onların ellerine bıraktım. Hem estetik olarak hem de günlük yaşamımda daha iyi hissediyorum" dedi.

İLK MÜDAHALE SONRASI TEDAVİ PLANI DEĞİŞTİ

Hastanın daha önce başka bir merkezde ameliyat edildiğini belirten Prof. Dr. Yusuf Yıldırım, "Hastamız, şiddetli bir göz travması sonrası göz içindeki iris dokusunun tamamen kaybı ve göz arkası problemleriyle bize yönlendirildi. Daha önce başka bir merkezde gözün bütünlüğünü sağlayacak acil müdahaleler yapılmış. Ancak ışık hassasiyeti ve net görememe şikayetleri devam ettiği için bize başvurdu" ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Yıldırım, gözdeki hasarın boyutu nedeniyle klasik tedavi yöntemlerinin uygun olmadığını vurgulayarak şu bilgileri verdi:

"İlk aşamada yapay iris implantasyonu düşündük. Ancak gözün yapısal durumu nedeniyle bu yöntemin uygun olmayacağına karar verdik. Bunun yerine, ışık hassasiyetini azaltmak ve kozmetik görünüm sağlamak için 'kornea dövmesi' yapmayı planladık. Bu yöntemde, özel boyalar kullanarak gözün ön yüzeyindeki kornea tabakasına lazerle renk veriyoruz. Diğer gözün rengine yakın bir ton seçilerek, hem işlevsel hem estetik bir çözüm sunuyoruz."

Tedavi sürecine dair detayları aktaran Prof. Dr. Yıldırım, "Femtosaniye lazer teknolojisi kullanarak kornea içinde küçük bir boşluk oluşturduk. Bu boşluğa, önceden hesapladığımız renk tonunda özel bir boya yerleştirdik. Yaklaşık 15 dakikalık bir işlemle hem ışık hassasiyetini engelledik hem de göz estetiğini sağladık. Önümüzdeki süreçte hastamızın yaşam kalitesinin artmasını ve daha konforlu bir hayat sürmesini bekliyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık Banyoda Düşen Kadına Lazerle Göz Estetiği - Son Dakika

