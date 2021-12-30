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Başakşehir Çam ve Sakura'da yerli aşı Turkovac ile aşılama başladı - Son Dakika

Başakşehir Çam ve Sakura'da yerli aşı Turkovac ile aşılama başladı

30.12.2021 14:08

Başakşehir Çam ve Sakura'da yerli aşı Turkovac ile aşılama başladı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yiyit: "Bugün bizim için bir dönüm noktası" "Turkovac'ın Omicron'a karşı ne kadar etkili olduğunu söylemek için zaman gerek" "100 binli rakamları görmek ve görmemek bizim elimizde" "Tedbirleri...

Başakşehir Çam ve Sakura'da yerli aşı Turkovac ile aşılama başladı

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yiyit: "Bugün bizim için bir dönüm noktası"

"Turkovac'ın Omicron'a karşı ne kadar etkili olduğunu söylemek için zaman gerek"

"100 binli rakamları görmek ve görmemek bizim elimizde"

"Tedbirleri bırakırsak kabul edilemeyen rakamlar demek"

İSTANBUL - Yerli inaktif Covid-19 aşısı Turkovac, şehir hastanelerinde uygulanmaya başlandı. Yerli aşı ve salgına ilişkin konuşan Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Nurettin Yiyit: "Bugün bizim için bir dönüm noktası, kendi aşısı olan ülkeler listesinde yer bulduk. Turkovac'ın Omicron'a karşı ne kadar etkili olduğunu söylemek için biraz zaman gerek, çünkü daha yeni bir araya geldiler. Çok hızlı yayılmaya başladı 2 sıfırlı rakamları, 100 binli rakamları görmek ve görmemek bizim elimizde eğer tedbirleri bırakırsak bu bizim için çok kabul edilemeyen rakamlar demek" dedi.

Erciyes Üniversitesi ve Sağlık Bakanlığı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı iş birliğinde geliştirilen yerli inaktif korona virüs aşısı Turkovac, şehir hastanelerinde vatandaşlara uygulanmaya başladı. Bu kapsamda randevularını alarak sabahın erken saatlerinde Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne gelen randevu saatlerini beklemeye başladı. Kimi yerli aşıyı bekleyen ve ilk kez aşı olacak olan kimi ise hatırlatma dozlarını olmak için hastaneye gelen vatandaşlar sırayla aşılarını oldu. Vatandaşların yerli aşıya yoğun ilgi gösterdiği göülürken Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Nurettin Yiyit de yerli aşı ve salgına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Turkovac'ın Omicron'a karşı ne kadar etkili olduğunu söylemek için zaman gerek"

Yerli aşının vatandaşlara uygulanmaya başlanmasıyla ilgili konuşan Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Nurettin Yiyit: "Aslında bugün bizim için bir dönüm noktası, kendi aşısı olan ülkeler listesinde yer bulduk. Aşımız bugün itibariyle kullanılmaya başlandı. Bu çok kıymetli, depolaması taşıması uygulaması kolay. İnşallah aşısını olmamış vatandaşlarımız için de bir teşvik olur. Yerli ve milli bir aşıyla pandemide yürümek kazanımların en büyüğü. Turkovac'ın Omicron'a karşı ne kadar etkili olduğunu söylemek için biraz zaman, çünkü Turkovac ve Omicron daha yeni bir araya geldiler. Bu çalışmalar sonucunda söyleyebileceğimiz bir cümle. Şu an geldiğimiz noktada mutlaka hatırlatma dozu diyoruz. Özellikle şu anda en hızlı yükseliş trendi İstanbul'da başladı, muhtemelen yakında diğer illerde de olacak. Çok hızlı yayılmaya başladı eğer biz tedbirlere riayet etmezsek, maske ve mesafe anlamında üstümüze düşen görevi yerine getirmezsek çok büyük rakamlar görürüz. Hatta 2 sıfırlı rakamları bile yani 100 binli rakamları görmek ve görmemek bizim elimizde eğer tedbirleri bir kenara bırakırsak bu bizim içi çok kabul edilemeyen rakamlar demek, yoğun bakıma yansıması olabilir demek. Şu an için gündemimizde bir kısıtlama yok çünkü artan rakamların henüz sağlık sistemine bir yansıması olmadı. Önümüzdeki günleri göreceğiz, şu an bunları konuşmak için biraz erken" dedi.

"Korona olmuştum daha önce yine de yerli aşıyı bekledim"

Pandeminin başından bu yana yerli aşıyı beklediğini ifade eden ve ilk aşını olan vatandaşlardan Cihangir Erdemli: "Turkovac ilk aşımız olacak onun için geldik, heyecanlıyız. Yerli aşıya güvendiğimiz için uzun zamandır onu bekliyorduk. Şimdi fırsat bulunca hemen geldik. Bu kadar yoğunluk beklemiyordum. Korona olmuştum daha önce yine de yerli aşıyı bekledim" şeklinde konuştu.

"Yerli ve milli ilk planda"

Aşı tercihini yerli aşıdan yana kullanan vatandaşlardan Halil Kurt: "Bugün 3. dozu Turkovac oldum, yerli dedik, mutlaka olmamız lazım dedik. İnşallah sağlıklara vesile olur. Yerli çıktıysa yerli ve milli ilk planda. Aşı olmayanların olmasını rica ediyorum" ifadelerini kullandı.

Başakşehir Çam ve Sakura'da yerli aşı Turkovac ile aşılama başladı
Başakşehir Çam ve Sakura'da yerli aşı Turkovac ile aşılama başladı
Başakşehir Çam ve Sakura'da yerli aşı Turkovac ile aşılama başladı

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Başakşehir, TURKOVAC, Sakura, Aşı, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Başakşehir Çam ve Sakura'da yerli aşı Turkovac ile aşılama başladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Başakşehir Çam ve Sakura'da yerli aşı Turkovac ile aşılama başladı - Son Dakika
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