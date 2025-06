Başkan Zeyrek'in durumu ciddiyetini koruyor

Yoğun bakımda 34 saati geride bırakan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek için Türkiye'nin alanında uzman hekimleri seferber oldu

Ferdi Zeyrek'in ailesine destek vermek için Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da Manisa'ya gelerek aileyle görüştü

MANİSA - Bayramın birinci günü akşamı evindeki havuzun makine kısmında elektrik çarpması sonucu ağır yaralanan ve 70 dakikalık kalp masajıyla hayata döndürülen Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in yoğun bakımdaki tedavisi 34 saati geride bıraktı. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İsmet Topçu, "Bakanlığın da destekleriyle çok değerli bilim insanlarına ulaşıldı. Onlarla da bir grup kurularak tedavinin devamı konusunda istişarelerde bulunuldu. Ferdi Başkanımıza en doğru tedavi yöntemini belirleyerek şu an tedavi devam ediyor." dedi.

Manisa'nın Yunusemre ilçesi Keçiliköy Mahallesindeki evinde havuzun motor kısmının bulunduğu makine bölümünde elektrik çarpması sonucu ağır yaralanan ve 70 dakikalık kalp masajıyla hayata döndürülen Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in tedavisi Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi yoğun bakım ünitesinde devam ediyor. Hastanenin başhekimi Prof. Dr. İsmet Topçu ve CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper günlük basın açıklamasını yaparak Zeyrek'in son durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

"Hasar büyük bir hasar"

Yoğun bakımdaki tedavinin 34 saati geçtiğini kaydeden Manisa Celal Bayar Üniversitesi Başhekimi Prof. Dr. İsmet Topçu, "Yaşanan olay sonrası 112 tarafından başkanımızın evinde yaklaşık 20 dakika süren bir canlandırma akabinde acil servise getirilme acil serviste de yaklaşık 50 dakika devam eden CPR sonrasında yanıt alınması üzerine hastamızı yoğun bakım almıştık. O saat itibariyle 34. saatte yoğun bakımda tamamladık. Bu süre içerisinde dün de bilgilendirme yapmıştık yine kalp, akciğere vücut dışında oksijen sağlamak, onu yeniden canlandırabilmek için tedavi desteği devam ediyordu. Yine böbrekler de aynı şekilde destekler devam ediyor. Şu an itibariyle tabii bu süreç dün de söylemiştim çok dinamik bir süreç. Her an değişebilir. Hani buradan iyi ya da kötü diye bir şey söylemek çok doğru olmayabilir. Şu an itibariyle elimizden gelen tüm gayreti gösteriyoruz. Tabii bunun tek başına bir kişinin bir tedavi devam ettirebileceği bir süreç değil. Şu an kalp damar cerrahisi sonra nöroloji, anestezi, yoğun bakım olmak üzere tüm hekimler sürekli olarak hastanın başında 24 saat öğretim görevlilerimiz çalışıyor. Bunun dışında yine tabii bakanlığın da destekleriyle ülkemizde bu konularda çok değerli olan bilim adamlarına, bilim insanlarına ulaşıldı. Onlarla da bir grup kurularak yine yapılan tedavilerin etkinliği ya da tedavinin yönlendirilmesi devamı konusunda istişarelerde bulunuldu. Ferdi Başkanımıza en doğru tedavi yöntemini belirleyerek şu an tedavi devam ediyor. Tabii süreç zorlu bir süreç. Hasar büyük bir hasar. Tabii uzun bir süre hipoksi kalmış olması ciddi organ hasarına ve ciddi bir elektrik yanığı, elektrik kazası şeklinde karşımızda." dedi.

"Ülkedeki tüm uzmanlarla istişare halindeyiz"

Ülkedeki tüm uzmanlarla istişare halinde olduklarını kaydeden Başhekim Topçu, "Ama şu konuda tüm kamuoyu rahat olabilir. Hastamız için tüm ekip şu an 24 saat boyunca sürekli çalışıyor. ve tüm Türkiye'den de uzmanlarla istişare halindeyiz. Onlarla da yönlendirme yapıyoruz. Bunun dışında bizim ulaşamadığımız zaman bize ulaşan yine bilim insanları, yoğun bakım uzmanları ya da kalp damar cerrahi uzmanları bize süreçle ilgili yardımcı oluyorlar. Onlarla ilgili yönlendirme oluyor. Tedavisi için en doğru adımları atmaya çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

"Ciddi elektrik yanığı"

Elektrik yanığı hakkında da bilgi veren Başhekim Topçu, "Hastanın ne kadar süre elektrik akımına kapıldığını bilmiyoruz. Ses gelince şalterin indirildiği ve en kısa sürede buradaki hasarın önlenmesinin çalışıldığını biliyoruz. Bu durum beni hasarın boyutu üzerinde etkileyebilir. Bu da yanığın büyüklüğünü gösterebilir ama bunda benim şu an onu saptayabilmem ya da bu böyle bir şu kadar süre kaldıysa şu kadar hasar olmuştur gibi bir şey söylemek doğru değil. Öyle bir yaklaşım da yok zaten. Hasar oluştu. Oluşan hasarın klinik boyutu karşılığı ne? Bizim bu karşılığında neler yapabiliriz? Onun üzerine duruyoruz. Yoksa voltajın şu kadar kaldı. Onlarla ilgili voltajla ilgili bir şeyimiz yok. Bu durum bildiğiniz bir normal yanık gibi değil ama sonuçta iç organları etkileyen kalbi durdurabilen ya da akciğerde ya da böbrekte hasara yol açabilen bir travma söz konusu. Yani bir hasar, bir elektrik yanığı söz konusu. O anlamda söyledim. Durumu ile ilgili bekleyeceğiz. Net bir şey söylemem doğru olmaz. Bu yanlış olur. Yanlış bilgi vermiş oluruz size. Düne göre şu an durumu stabil diyebilirim. Buradan farklı manalar çıkmasın diye söylüyorum. Çünkü değişebilir, an ve an değişebilir. Şöyle bizler için hakikaten zor bir hasta. Çok da değerli de bir insan ama çok da zor bir hasta. Hekimlerimiz bu tedavi sürecine hakikaten çok özen gösteriyor ve şu an ekip sürekli 24 saat sürekli başında. Halen de başındalar. Devam ediyor." ifadelerini kullandı.

"Dualarınızla Ferdi Başkan'ımızı hep birlikte sağlığına kavuşturacağız inşallah"

Ferdi Zeyrek'in hastaneye kaldırılmasından hemen sonra hastaneye gelen ve ayrılmayan CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper ise, "Önce süreci duymadan neredeyse hiç yemek yemeden saatlerdir bizi yalnız bırakmadan çalışan tüm Celal Bayar çalışanlarına, hocalarımıza, bu ekibimize, tüm hemşire arkadaşlarımıza, güvenlik görevlilerimize kadar tüm Celal Bayar çalışanların hepsine öncelikle çok teşekkür ediyoruz. Süreci tüm Türkiye'de takip ediyor. Tüm Türkiye'nin de gözü burada, biliyoruz. ve dualarımız çok kıymetli, çok önemli. Tüm Türkiye'den Hocalarımız Sayın Başhekimimizle de iletişim halindeler. Yani tüm dünyadan hekimlerimiz bir şekilde burada haber almak için ya da elimizden bir şey gelir mi diye uğraşıyorlar ama gerçekten inanılmaz başarılı bir ekip var. Ben yıllarca da burada yoğun bakımda çalışmış olan bir insan olarak, Celal Bayar Üniversitesinin yoğun bakımının ne kadar iyi olduğunu da biliyorum. Hepsinin emeklerine tekrar tekrar teşekkür ediyorum. İyi olacak. Dualara ihtiyacı var tabii ki. İyi olacak. Bugün Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız, Mansur Başkanımız burada. Kendisi dışarıda. Cemil Başkanımız burada. Cemil Başkanımız hep buradaydı zaten olayın başından ve kendisinin hekim olmasından ötürü. Yine Dilek Hanım gelecekler. Dilek İmamoğlu bugün aramızda olacak, burada olacak. İstanbul'dan, Bursa'dan, Manisa'dan, Manisa'nın tüm ilçelerinden, İzmir'den, Bursa'dan insanlar inanılmaz takdir akın geliyorlar ve destek için geliyorlar. Yani sadece manevi destek olalım, burada dua edelim diye bizlerle birlikteler. Siz de görüyorsunuz zaten bahçede sürekli ziyaretçilerimiz var. Önemli olan dediğimiz gibi dualarınızı eksik etmemeniz. Ferdi başkan güçlüdür. Tekrar söylüyoruz ve bir şey daha rica edeceğiz. Lütfen başhekimimizin yaptığı açıklamanın dışında hiçbir açıklamaya da itibar etmeyin. Çünkü inanılmaz farklı haberler görüyoruz. Biz sürekli olayın içerisinde olmamıza rağmen biz farklı haberler okuyoruz ve biz bile diyoruz ki yani böyle bir şey olmamış olmasına rağmen bu konuda daha dikkatli davranılmalı. Bu konuda çok hassas olmamız gereken bir dönemdeyiz. Lütfen baş hekimimiz zaten gerekli açıklamayı yapıyor. Sağlıklı açıklamalarda sadece başhekimimiz tarafından verilen açıklamalardır. Onun dışındaki hiçbir açıklamayı da lütfen hiç kimse itibar etmesin. Dualarınızla Ferdi Başkan'ımızı hep birlikte sağlığına kavuşturacağız inşallah. Çok teşekkür ediyorum" dedi.

"Önceliğimiz Ferdi Başkanımızın aramıza dönmesi"

Bir gazetecinin soruşturma süreciyle ilgili sorusuna Özalper şu cevabı verdi: "Savcılık takip ediyor şu anda. Savcının takip ettiği durumda bizim bu konuyla ilgili çok fazla yorum yapmamız doğru bulmuyorum. Yani bizim için önemli olan şu anda Ferdi Başkanımızın sağlıklı bir şekilde yeniden aramıza geriye dönmesi. Savcılıkta yani bu konuda savcılığa da Sağlık Bakanlığımıza da ayrıca teşekkür ediyoruz. Yani Sağlık Bakanımız sürekli olarak Genel Başkanımız Özgür Özel ile iletişim halinde. Tüm siyasi liderlere teşekkür ediyoruz. Yani herkes Genel Başkanımız da şu anda bahçede şimdi hemen onun da yanına gideceğiz. Mansur Başkanımız da yanında. Yani bu süreçte Savcılık takip ediyor arkadaşlar. Yani savcılığa da ayrıca teşekkür ediyoruz. Hassas bir dönem bizim için öncelikli olan Ferdi Başkan'ın sağlıklı aramıza geri dönmesi. Çok teşekkür ediyorum."

Öte yandan Ferdi Zeyrek'in ailesine destek olmak için hastane bahçesine Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve eşi de gelerek Nurcan Zeyrek ve kızı Nehir Zeyrek ile görüştü.