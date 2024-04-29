Batman OSB'deki Fabrikadan 41 Ülkeye Solunum Cihazı İhracatı - Son Dakika
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Sağlık

Batman OSB'deki Fabrikadan 41 Ülkeye Solunum Cihazı İhracatı

Batman OSB\'deki Fabrikadan 41 Ülkeye Solunum Cihazı İhracatı

Batman Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir fabrikada üretilen solunum cihazları, 41 ülkeye ihraç ediliyor. Biosys firması tarafından üretilen tıbbi cihazlar, Kovid-19 salgını döneminde Sağlık Bakanlığı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı işbirliğiyle geliştirilmiştir. Fabrikada mekanik ventilatör, nemlendirici, yüksek akışlı oksijen terapi cihazı ve nöromonitör üretilmektedir. Yüzde 100 yerli imkanlarla üretilen bu cihazlar, dünya genelinde talep görmektedir. Fabrika, gelecekte Kuzey Amerika, Çin ve Avustralya gibi ülkelere ihracat yapmayı hedeflemektedir.

29.04.2024 11:27  Güncelleme: 12:28
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Batman Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) bir fabrikada üretilen solunum cihazları 41 ülkeye ihraç ediliyor.

Kovid-19 salgını döneminde Sağlık Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının öncülüğünde, Arçelik, ASELSAN, Baykar ile yerli solunum cihazı üreten Biosys firması, bu yıl 6 Mart'ta Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın katılımıyla Batman OSB'de fabrika açılışını gerçekleştirdi.

Batman OSB'de 8 bin metrekaresi kapalı 10 bin metrekare alanda kurulu fabrikada, mekanik ventilatör (solunum cihazı), nemlendirici, yüksek akışlı oksijen terapi cihazı ve nöromonitör cihazları üretiliyor.

80 kişilik ekiple çalışmaların yürütüldüğü fabrikada, yüzde 100 yerli imkanlarla ve yüksek teknoloji ile üretilen tıbbi cihazlar, 41 ülkeye satılıyor.

"Hem ülkemize hem de dünyaya nefes olmayı başardık"

Fabrika sorumlusu Doç. Dr. Musa Yılmaz, AA muhabirine, Biosys firmasının 2012 yılında Ankara'da sağlık hizmetleri alanında iki mühendis ve iki doktor ile çalışmalarına başladığını anlattı.

AR-GE çalışmasına Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının verdiği desteklerle TÜBİTAK ve AR-GE Ürün Geliştirme Programları kapsamında başladıklarını belirten Yılmaz, ilk ürün olarak halk arasında solunum cihazı olarak bilinen mekanik ventilatör cihazı ürettiklerini dile getirdi.

Solunum cihazının salgın döneminde Türkiye ile birçok ülkede hastalara nefes olduğunu bildiren Yılmaz, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı bünyesinde ortak çalışma ile ürünü son haline getirdiklerini ve salgın döneminde birçok ülkeye ihraç ettiklerini anımsattı.

"Bir nevi hem ülkemize hem de dünyaya nefes olmayı başardık. Bu bizim için gurur verici bir durum." diyen Yılmaz, firma olarak çalışmalarının tamamını bağımsız bir şekilde yapabilmek amacıyla Batman OSB'de fabrika kurduklarını aktardı.

Fabrikada mekanik ventilatör, nemlendirici, yüksek akışlı oksijen terapi cihazı, nöromonitör üretildiğini dile getiren Yılmaz, ayrıca endoskopik kapsül çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

" Kuzey Amerika'ya ihracat için ABD Gıda ve İlaç Dairesine başvurduk"

Yılmaz, 40 ülkeye ihracat yaptıklarını ve 41. ülke olarak Batman'dan ilk ihracatı Güney Afrika'ya yaptıklarını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Biosys olarak Güney Amerika'ya pandemi döneminde ihracatımız olmuştu. Kuzey Amerika'ya ihracat yapabilmek için ABD Gıda ve İlaç Dairesine başvurduk. Onay sürecinde beklemekte. Bu yılın sonunda onaylandıktan sonra Kuzey Amerika piyasasına açılıp oradan da Çin ve Avustralya'ya ihracat yapmayı düşünüyoruz."

Batman üretim tesisinde 80 kişilik ekiple çalıştıklarını belirten Yılmaz, şu anda 60 mühendis, 20 teknik elemanla hizmet verdiklerini, fabrikanın devam eden eğitimleri tamamlandığı takdirde 200 kişilik kapasiteye ulaşacağını tahmin ettiklerini dile getirdi.

Bunların yüzde 70'inin mühendis ve teknik elemanlardan, diğerlerinin idari ve diğer birimlerden oluşacağını anlatan Yılmaz, şöyle devam etti:

"Sağlık alanında üretilen birçok tıbbi cihaz ithal ediliyor. Özellikle sağlık alanında üretilen ürünlerin tamamı ülkemizde yapılmamakta. Sağlık alanında yazılım ve diğer sarf malzemeleri yerli yapılabilmekte. Biosys olarak donanım, yazılım, elektronik aksamlar, tüm parçalarının hepsini yerli yapıyoruz. Temel sarf malzemelerin dışında hiçbir ürünü ithal etmiyoruz. Biosys olarak yüzde 100'ü yazılım, donanım ve elektronik aksam burada yapılıyor."

Dünyada solunum cihazı üreten 5 firmadan biri olduklarını belirten Yılmaz, "Dünyada solunum cihazıyla ilgili pandemide 4 büyük firmanın dışında Biosys olarak biz 5. firma olarak ortaya çıktık. Türkiye'nin ihtiyacı olan solunum cihazını karşılamakla kalmayıp birçok ülkeye de ihracat yapıyoruz. Solunum cihazı oldukça yüksek bir teknoloji olduğu için her ülkenin üretebileceği bir tıbbi cihaz değildir. Biz bunu yapıyoruz ve şu anda rakiplerimizle rekabet edebilecek duruma geldik." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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