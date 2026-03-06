Bebeklerde Reflü ve Belirtileri - Son Dakika
Bebeklerde Reflü ve Belirtileri

06.03.2026 09:19
Uzmanlar, bebeklerde reflünün genellikle fizyolojik olduğunu ve çoğu zaman kendiliğinden düzeldiğini belirtiyor.

BEBEKLERDE mide içeriğinin yemek borusuna geri kaçmasının reflü olarak tanımlandığına dikkat çeken Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Gülşen Gökçe, "Bu durum özellikle yenidoğanlar ve küçük bebeklerde oldukça yaygındır. Her kusma reflü anlamına gelmez. Bebekler yenidoğan döneminde hava yutma ya da fazla süt nedeniyle de kusabilir. Emmeden sonra 30 dakika içinde su, süt ya da süt kesiği şeklinde ağız kenarlarından gelmesi normal kabul edilir" dedi.

Medical Park İstanbul Onkoloji Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü'nden Uzman Dr. Gülşen Gökçe, bebeklerde sık görülen reflünün çoğu zaman fizyolojik olduğunu belirterek, ailelerin hangi belirtileri önemsemesi gerektiğini anlattı.

Bebeklerde mide içeriğinin yemek borusuna geri kaçmasının reflü olarak tanımlandığını söyleyen Uzm. Dr. Gökçe, "Bu durum özellikle yenidoğanlar ve küçük bebeklerde oldukça yaygındır. Genellikle fizyolojik bir durumdur ve bebek büyüdükçe kendiliğinden düzelir. Fizyolojik reflü bebeklerin yüzde 50-70'inde görülmektedir" diye konuştu.

Her kusmanın reflü anlamına gelmediğini belirten Uzm. Dr. Gökçe, "Bebekler yenidoğan döneminde hava yutma ya da fazla süt nedeniyle de kusabilir. Emmeden sonra 30 dakika içinde su, süt ya da süt kesiği şeklinde ağız kenarlarından gelmesi normal kabul edilir" ifadelerini kullandı.

'REFLÜNÜN EN SIK NEDENLERİ'

Bebeklerde reflünün en sık nedenlerini sıralayan Dr. Gökçe, mide ile yemek borusu arasındaki mekanizmanın tam olgunlaşmaması, yemek borusunun kısa ve dar olması, mide kaslarının yeterince güçlü olmaması, bebeğin yatay pozisyonda beslenmesi ve sıvı gıdalarla beslenmenin reflüyü kolaylaştırdığını söyledi.

'ANNE SÜTÜ KORUYUCU ETKİ GÖSTERİYOR'

Anne sütüyle beslenen bebeklerde reflünün daha az ve daha hafif seyrettiğini aktaran Uzm. Dr. Gökçe, "Anne sütü mide içinde daha akışkan kalır, mide basıncını azaltır. Sindirimi daha kolaydır ve mideyi daha çabuk terk eder. Bu bebeklerde gaz ve kabızlık da daha az görülür" dedi.

'MAMA İLE BESLENENLERDE RİSK DAHA FAZLA'

Mama ile beslenen bebeklerde reflü şikayetinin daha sık görüldüğünü ifade eden Dr. Gökçe, mamanın mideyi daha geç boşalttığını, sindiriminin daha uzun sürdüğünü ve gaz oluşumunun fazla olduğunu dile getirdi.

'AŞIRI BESLENME REFLÜYÜ TETİKLEYEBİLİR'

Aşırı beslenmenin mide içi basıncı artırdığını söyleyen Uzm. Dr. Gökçe, "Mide doldukça kapak daha kolay gevşer ve süt yukarı kaçar. Bu durum kusma ve huzursuzluğu artırır" dedi.

'GAZ SANCISI İLE KARIŞTIRILABİLİR'

Gaz sancısı ile reflünün sık karıştırıldığını ifade eden Dr. Gökçe, şu bilgileri paylaştı:

Huzursuzluk, ağlama, emme sırasında bırakma, kıvranma, kusma ve ağızdan süt gelmesi her iki durumda da görülebilir. Gaz sancısı genellikle akşam saatlerinde artar."

YEŞİL VE KANLI KUSMAYA DİKKAT!

Normal kabul edilen durumların; beslenmeden sonra az miktarda süt gelmesi, kilo alımının iyi olması, kısa süreli huzursuzluk, hıçkırık ve bebeğin dik tutulunca rahatlaması olduğunu belirten Uzm. Dr. Gökçe, bazı belirtilerin ise mutlaka dikkate alınması gerektiğini vurguladı.

Uzm. Dr. Gökçe, şu durumlarda vakit kaybedilmeden doktora başvurulması gerektiğini ifade etti:

"Fışkırır tarzda kusma, yeşil ya da kanlı kusma, kilo alamama veya kilo kaybı, sürekli ve şiddetli ağlama, beslenmeyi reddetme, sık öksürük, morarma, yutma güçlüğü ve nefes durur gibi olan ataklar önemlidir. Bir yaşından sonra şiddetli reflünün devam etmesi ise normal kabul edilmez."

'TANI ÇOĞU ZAMAN MUAYENEYLE KONULUR'

Bebeklerde reflü tanısının çoğu zaman öykü ve fizik muayene ile konulduğunu ifade eden Dr. Gökçe, "Gerekli durumlarda 24 saatlik pH monitörizasyonu, endoskopi ve baryumlu tetkiklerin yapılabilir" diye konuştu.

'TEDAVİ ŞİKAYETİN ŞİDDETİNE GÖRE PLANLANIR'

Tedavinin şikayetin derecesine göre düzenlendiğine değinen Uzm. Dr. Gökçe, "Az ama sık beslenmeli, zorla mama bitirilmemeli, yavaş akışlı biberon tercih edilmeli. Beslenme sonrası 20-30 dakika dik tutulmalı, her öğünde mutlaka gaz çıkarılmalı. Gerekirse doktor önerisiyle reflü mamaları ve kıvam artırıcılar kullanılabilir. Bazı bebeklerde inek sütü protein alerjisine bağlı reflü yoğun olabilir ve özel mama gerekebilir" ifadelerini kullandı.

'ÇOĞU BEBEKTE KENDİLİĞİNDEN DÜZELİR'

Reflünün fizyolojik olduğu durumlarda 3-4 ayda zirve yaptığını, 6. aydan sonra azaldığını ve 12-18 ayda kendiliğinden düzeldiğini kaydeden Uzm. Dr. Gökçe, "İki yaşından sonra devam eden durum gastroözofageal reflü hastalığı olarak değerlendirilir" dedi.

'AİLELERİN EN SIK YAPTIĞI YANLIŞLAR'

Ailelerin her kusmayı normal saymasının yanlış olduğunu anlatan Uzm. Dr. Gökçe, "Her kusmada beslenmeyi kesmek, az emdi diye fazla beslemek, emzirir emzirmez yatırmak, gaz çıkarmamak, annenin beslenmesine dikkat etmemesi ve doktor kontrolü olmadan ilaç kullanmak sık yapılan hatalardır" diye konuştu.

'TEDAVİ EDİLMEZSE CİDDİ SONUÇLAR DOĞURABİLİR'

Tedavi edilmeyen reflünün ciddi sorunlara yol açabileceğini ifade eden Dr. Gökçe, "Sürekli ağlama, beslenme reddi, kilo alamama, kanlı kusma, tekrarlayan bronşit ve zatürre görülebilir. Yemek borusunda hasar gelişebilir, demir eksikliği ortaya çıkabilir" uyarısında bulundu.

Kaynak: DHA

24 saat son dakika haber yayını
