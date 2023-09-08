Bin 40 metreden tahliye edilecek ABD'li bilim adamı böyle görüntülendi - Son Dakika

Bin 40 metreden tahliye edilecek ABD'li bilim adamı böyle görüntülendi

Son Güncelleme: 08.09.2023 20:47

Mersin'in Anamur ilçesindeki Morca Mağarası'nda bin 40 metre derinlikte mide kanaması geçiren ABD'li bilim adamı Mark Dicky için tahliye çalışmalarına başlarken son durumu da görüntülere yansıdı.

Mersin'in Anamur ilçesindeki Morca Mağarası'nda bin 40 metre derinlikte mide kanaması geçiren ABD'li bilim adamı Mark Dicky ekipleri harekete geçirdi. Tahliye için mağaraya inen ekipler, Dicky'ye 4 ünite kan verdi. Mağaradaki son hali kameralara yansıyan Dicky'nin durumunun iyi olduğu görüldü.

MAĞARADA MİDE KANAMASI GEÇİRDİ

Anadolu Speoloji Grubu Derneği'nin organizasyonunda Anamur ilçesi Sugözü Mahallesi'ndeki Morca Mağarası'nda araştırma yapan 4 ABD, 4 Türk, 4 Romanya ve 1 Macaristan vatandaşından oluşan ekipte yer alan bilim adamı ABD'li Mark Dicky, 3 Eylül'de bin 40 metre derinlikte mide kanaması geçirdi. Dicky'in ekip arkadaşları, durumu yetkililere bildirip, yardım istedi.

Bin 40 metreden tahliye edilecek ABD'li bilim adamı böyle görüntülendi

EKİPLER MAĞARAYA İNDİ

Bölgeye AFAD, AKUT ve UMKE ekipleri sevk edildi. Ekiplerin iletişime geçtiği Dicky, ilaçlarını kullandığını, durumunun iyi olduğunu belirtip yardım talebini geri çekti. Ancak ekipler, tedbiren Dicky'e ulaşmak için çalışmalarını sürdürdü. Bölgeye, doktorların da aralarında olduğu profesyonel mağaracılar geldi. Doktorlar, Dicky'in bulunduğu alana indi.

TEDAVİSİ BİN 40 METRE DERİNLİKTE YAPILDI

Bin 40 metre derinlikte tedavisine başlanan Dicky'e, 4 ünite kan verildi. Uygulanan tedaviye olumlu yanıt veren Dicky, ayağa kalktı. Mark Dicky'in, yaşadığı halsizlik durumunun ortadan kalkmasıyla ekiplerle birlikte mağaradan çıkış çalışması başladı.

SON DURUMU GÖRÜNTÜLENDİ

Öte yandan Dicky'nin son durumu da içeri giren kurtarma ekipleri tarafından görüntülendi. Görüntülerde sağlık durumu iyi görünen Dicky için çalışmaların bölgede sürdüğü kaydedildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Sağlık Bin 40 metreden tahliye edilecek ABD'li bilim adamı böyle görüntülendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bin 40 metreden tahliye edilecek ABD'li bilim adamı böyle görüntülendi - Son Dakika
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