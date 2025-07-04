Bodrum'da Memorial Hastanesi Açıldı - Son Dakika
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Sağlık

Bodrum'da Memorial Hastanesi Açıldı

Bodrum\'da Memorial Hastanesi Açıldı
04.07.2025 17:34
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Memorial Sağlık Grubu, Bodrum'da 12'nci hastanesini açarak sağlık turizmine katkı sağlamayı hedefliyor.

MEMORİAL Sağlık Grubu'nun 12'nci hastanesi Muğla'nın Bodrum ilçesinde açılıyor. Bölgedeki sağlık turizmi potansiyeline dikkati çeken Memorial Sağlık Grubu CEO'su Bora Uludüz, "Bodrum yaz döneminde çok yoğun turist çeken bir bölge dolayısıyla o insanlara da en iyi sağlık hizmetini sunacak alt yapıya sahibiz. Bodrum'da hiçbir yere gitmeden sağlık alanında en iyi hizmeti alma imkanı olacak" dedi.

Memorial Sağlık Grubu, 25 yıllık sağlık deneyimini Bodrum'a taşıyor. Grubun 12'nci hastanesi olan Memorial Bodrum, Ortakent'te hizmet vermeye başlıyor. Bölge halkına 17 bin metrekarelik alan üzerinde; 50 poliklinik, 7 ameliyathane ve 148 yatak kapasitesiyle hizmet vermeye hazırlanan Memorial Bodrum Hastanesi için bugün protokol açılışı düzenlendi.

Törene Bodrum Kaymakamı Ali Sırmalı, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Memorial Sağlık Grubu Üst Yöneticisi (CEO) Bora Uludüz, Bodrum Memorial Hastanesi Direktörü Dursun Ali Şener, Bodrum İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Darendeli, iş insanı Ahmet Nazif Zorlu ile çok sayıda davetli katıldı. Protokol konuşmalarının ardından açılış kurdelesi kesildi ve ardından heyet hastanede incelemelerde bulundu. Öte yandan, hasta kabulünün ise önümüzdeki günlerde başlayacağı belirtildi.

'HER YATIRIMIMIZ, SAĞLIKTA KALİTEYİ DAHA FAZLA İNSANA ULAŞTIRMAK İÇİN'

Hastane açılışında konuşan Memorial Sağlık Grubu CEO'su Bora Uludüz, "Çok heyecan verici bir gün, 12'nci hastanemiz Bodrum'da hizmet verecek. Memorial'ın sağlıktaki 25 yıllık tecrübesini artık Bodrum'a taşıyoruz. Buradaki hem yerli hem de yabancı hastalara en kaliteli sağlık hizmetini sunmaya çalışacağız. Burası 17 bin metrekarelik kapalı alana sahip, 148 yataklı, 50 poliklinik odalı, 7 ameliyathaneye sahip bir hastane. Ortopediden, beyin cerrahisine, pediatriden kadın sağlığına hemen hemen tüm branşlarda hastalarımıza kaliteli bir sağlık hizmeti sunmaya çalışacağız.

"Bodrum uzun zamandır yatırım öncelikli projelerimiz arasındaydı. Bu proje ile birlikte Bodrum'a adım atmış olduk. Bu hastanenin herkese şifa sunmasını umuyoruz. Sağlık turizmi bizim için çok önemli bir alan. Kurum olarak çok güçlü olduğumuz, büyüdüğümüz ve bundan sonra büyümeyi sürdüreceğimiz alanlardan bir tanesi. Bu alanda çok güçlü bir pazarlama ekibimiz var. Bodrum hastanesi aynı şekilde herkese bu hizmeti sunmuş olacak. Bodrum yaz döneminde çok yoğun turist çeken bir bölge dolayısıyla o insanlara da en iyi sağlık hizmetini sunacak alt yapıya sahibiz. Cihaz alt yapısı çok kuvvetli, tomografi cihazımız, emar cihazımız, bilgisayarlı tomografi cihazımız bölgede tek olma özelliklerine sahip. Bodrum'da hiçbir yere gitmeden sağlık alanında en iyi hizmeti alma imkanı olacak" dedi.

'SIRADA İSTANBUL GÖZTEPE VAR'

Memorial Sağlık Grubu'nun, 2025 vizyonu doğrultusunda çok yakında İstanbul Göztepe'de açılacak yeni hastanesiyle hizmet ağını genişletmeye devam edeceğini belirten Uludüz, "Göztepe'de grubun en büyük hastanesi olarak konumlanacak yeni merkez, Anadolu yakasında sağlık hizmetlerinin niteliğini artırarak, Memorial'ın erişilebilir sağlık hizmeti anlayışını İstanbul'un farklı bir bölgesine taşıyacak. Sağlıkta mükemmeliyet vizyonuyla büyümeye devam eden Memorial Sağlık Grubu yatırımları, oluşturduğu istihdam ve sağlık turizmine katkısıyla Türkiye'nin gücüne güç katıyor. Memorial Bodrum Hastanesi ve çok yakında açılacak olan Göztepe Hastanesi, bu vizyonun birer yansıması olarak hem bulundukları bölgelere hem de ülke ekonomisine değer katmayı hedefliyor" ifadelerini kullandı.

Açılışta konuşan Bodrum Kaymakamı Ali Sırmalı ise "İlçemiz ve bölgemiz için önemli yatırımın açılışını yapmaktan dolayı büyük mutluluk duyduğumuzu belirtmek istiyorum. Hastaneyi ilçemize kazandıran Memorial ailesine çok teşekkür ediyorum"

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci de "Bodrum, turizmde ülkemizin göz bebeği ve önemli bir markasıdır. Bu yeni yatırımla birlikte, sağlık sektöründe de lokomotif olma yolunda ilerliyor. Sağlık altyapımızın güçlenmesi, bölgeye gelen turistler için de bir güvence anlamına geliyor. Bu tür yatırımların bölgemize kazandırılması memnuniyet verici" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Memorial, Hastane, Ekonomi, Bodrum, Turizm, Sağlık, Muğla, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Bodrum'da Memorial Hastanesi Açıldı - Son Dakika

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