'Cep telefonundan yayılan elektromanyetik radyasyona uzun süre maruz kalma kısırlığa yol açabilir' - Son Dakika
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Sağlık

'Cep telefonundan yayılan elektromanyetik radyasyona uzun süre maruz kalma kısırlığa yol açabilir'

\'Cep telefonundan yayılan elektromanyetik radyasyona uzun süre maruz kalma kısırlığa yol açabilir\'

HABERLEŞME, bilgiye erişim ve sosyal bağlantı gibi alanlarda büyük avantajlar sağlayan akıllı cihazların uzun süreli kullanmanın çeşitli sağlık problemlerine yol açtığının yıllardır tartışıldığını belirten Kadın Hastalıkları ve Tüp Bebek Uzmanı Doç. Dr.

21.01.2025 10:49  Güncelleme: 10:50
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HABERLEŞME, bilgiye erişim ve sosyal bağlantı gibi alanlarda büyük avantajlar sağlayan akıllı cihazların uzun süreli kullanmanın çeşitli sağlık problemlerine yol açtığının yıllardır tartışıldığını belirten Kadın Hastalıkları ve Tüp Bebek Uzmanı Doç. Dr. Nur Dokuzeylül Güngör, "Son yıllarda yapılan araştırmalar cep telefonlarından yayılan elektromanyetik radyasyonun (EMR) kadın üreme sağlığı üzerinde de olumsuz etkileri olduğunu ortaya koyuyor. Yürütülen çok sayıda laboratuvar ve klinik çalışmalarının sonuçları telefondan yayılan elektromanyetik radyasyona uzun süreli maruz kalmanın kadınlarda adet döngüsünü bozabileceğini, embriyo gelişimini engelleyebileceğini, yumurtlama problemleri oluşturabileceğini ve kısırlığa yol açabileceğini gösteriyor" dedi.

Bahçeci Tüp Bebek doktorlarından Kadın Hastalıkları ve Tüp Bebek Uzmanı Doç. Dr. Nur Dokuzeylül Güngör, "Kadınların üreme sağlığı üzerinde bir risk faktörü olan telefonların uzun süreli kullanımıyla ilgili bazı farkındalıkların oluşturulması görülebilecek zararın etkisini azaltıyor. Telefon konuşmalarının kulaklık ile yapılması, uyurken telefonun yataktan uzak bir yerde bulundurulması, radyasyon koruyucu kılıfların kullanılması alınabilecek önlemlerden bazıları olarak sıralanmaktadır" diye konuştu.

'YAPILAN ARAŞTIRMALAR UZUN SÜRELİ VE YOĞUN EMR MARUZİYETİNİN DNA HASARI VE HORMON DENGESİZLİKLERİNE YOL AÇABİLECEĞİNİ GÖSTERMİŞ'

"Son dönemde elde edilen verilerin bireylerin günlük olarak ortalama 5.5 - 6 saatini telefon başında geçirdiklerini söyleyen Doç. Dr. Güngör, "Teknolojinin sunduğu imkanlardan faydalanmak ve dijital dünyaya ayak uydurmak hem iş hayatında, hem iletişim anlamında hem de günlük yaşamda artılar kazandırıyor fakat telefonda geçirilen süre kontrol altında tutulmadığında faydadan çok zarar olarak karşımıza çıkıp insan sağlığında birtakım problemler oluşmasına neden oluyor. Cep telefonları elektromanyetik dalgalar yoluyla veri iletimi sağlar. Bu dalgalar, radyo frekansı (RF) olarak bilinen bir tür EMR yayar. EMR'nin biyolojik sistemler üzerindeki etkisi frekans, maruz kalma süresi ve yoğunluğa bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Yapılan araştırmalar uzun süreli ve yoğun EMR maruziyetinin DNA hasarı, oksidatif stres ve hormon dengesizliklerine yol açabileceğini göstermiştir. Bu durum özellikle üreme organları üzerinde de olumsuz etkiler görülmesine sebep olmaktadır" ifadelerini kullandı.

'CEP TELEFONLARINDAN YAYILAN ELEKTROMANYETİK RADYASYON KISIRLIĞA YOL AÇABİLECEK ÇEVRESEL FAKTÖRLER ARASINDA'

"Doğal yolla gebelik elde edemeyen çiftler değerlendirildiğinde kadın kaynaklı kısırlığın en yaygın nedenleri arasında yumurtlama bozuklukları, polikistik over sendromu (PKOS), endometriozis ve yumurta rezervindeki azalma problemi yer alıyor" diyen Doç. Dr. Güngör, "Bu faktörlerin, genetik yatkınlık ve çevresel faktörlerin bir kombinasyonu sonucunda ortaya çıktığı biliniyor. Cep telefonlarından yayılan elektromanyetik radyasyonunun olumsuz etkileri ise kısırlığa yol açabilecek çevresel faktörler arasında yer alıyor. Cep telefonlarının kadın üreme sistemi üzerindeki etkilerini anlamak için birçok laboratuvar ve klinik çalışma yürütülmüştür. Araştırmalardan elde edilen bulgular şu şekilde bazı negatif sonuçlar ortaya koymaktadır. Elektromanyetik radyasyon maruziyeti, reaktif oksijen türlerinin (ROS) üretimini artırabilir. Yüksek ROS seviyeleri de yumurta kalitesini olumsuz etkileyebilir ve embriyo gelişimini engelleyebilir. Elektromanyetik radyasyon, üreme hormonlarını etkileyerek adet döngüsünde de bozulmalara neden olabilir. Bu yumurtlama problemlerine ve dolayısıyla kısırlığa yol açabilir. Ayrıca elektromanyetik radyasyonun DNA zincirlerinde kırılmaları teşvik edebileceği ve genetik anomalilere neden olabileceği bildirilmektedir. Bu durum, hem düşük yapma riskini artırabilir hem de gebelik şansını azaltabilir. Bazı çalışmalar, elektromanyetik radyasyona maruz kalmanın yumurta rezervinde azalmaya da neden olabileceğini öne sürmüştür. Bu durum, özellikle ileri yaştaki kadınlar için üreme kapasitesini sınırlandırabilmektedir" dedi.

'KONUŞMALAR KULAKLIKLA YAPILMALI, UYURKEN TELEFON YATAKTAN UZAK BİR YERDE TUTULMALI'

Doç. Dr. Güngör son olarak sözlerini şöyle tamamladı:

"Cep telefonlarının yaydığı elektromanyetik radyasyonun kadın üreme sağlığı üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceği konusunda artan kanıtlar mevcuttur. Ancak bu alandaki çalışmalar hala gelişim aşamasındadır ve kesin sonuçlara ulaşmak için daha fazla araştırma gerekiyor. Burada önemli olan konu kadınların cep telefonları kullanımıyla ilgili bilinçli adımlar atmaları ve çevresel faktörlerin üreme sağlığına etkileri konusunda farkındalıklarını artırmalarıdır. Cep telefonlarını vücuda yakın taşımaktan kaçınmak, telefon görüşmelerini kulaklık veya hoparlör modunda yapmak, uyurken telefonu vücuttan uzak bir yerde bulundurmak, elektromanyetik radyasyon koruyucu kılıflar kullanmak, gerekmedikçe telefonu kullanmamaya özen göstermek cep telefonlarının potansiyel zararlarını en aza indirmek için alınacak önlemler olarak gösterilebilir."

Kaynak: DHA

Cep Telefonu, Teknoloji, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık 'Cep telefonundan yayılan elektromanyetik radyasyona uzun süre maruz kalma kısırlığa yol açabilir' - Son Dakika

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