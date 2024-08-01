CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz: \'Ülkemizde bir hekim için mevcut hemşire sayısı yetersiz\'

Sağlık

CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, 'Hemşirelik ve Ebelik Meslek Çalıştayı'nda konuşarak, "Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 'Bir hekim için 3 ile 5 arasında hemşire olması gerekir' derken, ülkemizde maalesef bir hekim için mevcut hemşire sayısı 1,2'nin altındadır" dedi.

CHP'de sağlık alanından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz koordinasyonunda, CHP Genel Merkezi'nde 'Hemşirelik ve Ebelik Meslek Çalıştayı' düzenlendi. Çalıştaya, CHP Ankara Milletvekili Aylin Yaman, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Eş Genel Başkanı Nazan Karacabey, sağlık alanında faaliyet gösteren çeşitli sendika temsilcileri katıldı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Şahbaz, randevu sistemindeki problemler nedeniyle sağlık hizmetlerinin kilitlenmiş olduğunu söyleyerek, "Koruyucu sağlık hizmetlerinin gözardı edilmesi, ticari bir meta haline dönüştürülen sağlık hizmetlerinde, yataklı ve 2'nci, 3'üncü basamak sağlık hizmetlerinin göz önüne alınması sonucunda artan sağlık talebiyle birlikte sağlık sistemimiz maalesef içinden çıkılmaz bir hale gelmiştir. Bugün yoğun iş yükü ve kısa muayene süreleri, hizmete ulaşmada engeller ile sağlık sistemimiz maalesef sağlıkta şiddet ile yüz yüze gelmektedir" dedi.

'ÇÖZÜM ÖNERİLERİMİZİ GELİŞTİRECEĞİZ'

Şahbaz, istihdamda yetersizliği ve olumsuz çalışma koşullarını eleştirerek, "Bugün burada hemşirelik mesleğinin icrasına yönelik sorunlar, iş yükü ve yönetim, bilimsel çalışma önündeki engelleri konuşacağız. Artan iş yüküyle hemşirelerimizin ve ebelerimizin sağlık hizmetine ulaşmada en önemli unsurlardan olan hemşirelerimizin ve ebelerimizin artık tükenme noktasına geldiğini biliyoruz. Dünya Sağlık Örgütü, 'Bir hekim için 3 ile 5 arasında hemşire olması gerekir' derken, ülkemizde maalesef bir hekim için mevcut hemşire sayısı 1,2'nin altındadır. Bunun sağlık hizmetlerimizin tıkanmasında en önemli unsurlardan biri olduğunu biliyoruz. Onun için bugün burada sorunlarımızı konuşacağız. Çözüm önerilerimizi geliştireceğiz" diye konuştu.