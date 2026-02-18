Çorum\'da Sağlıklı Hayat Merkezleri Hizmete Açıldı

Çorum'da 5 noktada hizmet veren Sağlıklı Hayat Merkezleri (SHM), kanser taramasından psikolojik desteğe, sağlıklı yemek pişirmeden çocuk gelişimi desteğine kadar sunduğu olanaklarla vatandaşlara, hastalıklara yakalanmadan sağlıklı bir hayat yaşamaları için kapı açıyor.

Sağlık Bakanlığınca sağlıklı beslenme ve hareketli yaşam tarzını teşvik etmek amacıyla hayata geçirilen uygulama kapsamında Çorum'da kurulan 5 Sağlıklı Hayat Merkezi, vatandaşlara ücretsiz koruyucu sağlık hizmeti sunuyor.

Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden randevu alan vatandaşlar, SHM'de kanser taraması, diyetisyen danışmanlığı, fizyoterapi, psikolojik danışmanlık ve ruh sağlığı hizmetleri, çocuk gelişimi danışmanlığı ve bağımlılıklarından kurtulma gibi konularda hizmet alabiliyor.

Tedavi gerektiren süreçler ise kişinin en kısa sürede sağlığına kavuşabilmesi için merkezde organize ediliyor.

Çorum İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Sinan Zehir, AA muhabirine, Sağlıklı Hayat Merkezlerinin vatandaşların hasta olmadan sağlığını korumayı amaçladığını söyledi.

İnsanların hasta olduktan sonra tedavi için çok fazla seçeneğinin olduğunu, ancak sağlığı korumanın daha önemli olduğunu vurgulayan Zehir, bu konuda hem vatandaşa, hem de kamuya sorumluluk düştüğünü belirtti.

Prof. Dr. Sinan Zehir, "Bizlere düşen sorumluluklardan bir tanesi, vatandaşımızın sağlıklı kalabilmesi için yapması gerekenleri kendilerine anlatacağımız, eğiteceğimiz ve yönlendireceğimiz mekanların olması hususuydu. Bu kapsamda Sağlıklı Hayat Merkezlerimiz bu boşluğu çok da güzel bir şekilde dolduruyor." dedi.

SHM'lerde alanında uzman görevlilerin hizmet verdiğini vurgulayan Zehir, şöyle devam etti:

"Vatandaşlarımıza yaşamları, hayat şekilleri, hayat tarzları, mevcut durumları değerlendirildikten sonra sağlıklı bir yaşam sürebilmeleri için eğitim ve yönlendirmeler yapılmakta. Burada sağlıklı yiyecek pişirmekten, psikososyal durumun değerlendirilmesi ve yönlendirilmesine, kanser taramalarının özellikle meme kanseri, rahim ağzı kanseri ve kolon kanseri taramalarının yapılmasından, sosyal çalışmacılarımız vasıtasıyla sosyal durumun değerlendirilmesi ve desteklenmesine, çocuklarımızdaki diş sağlığının değerlendirilmesi, takibi ve bu bozukluklarının kontrol altına alınması, gerekirse tedavisinin organize edilmesi gibi tüm başlıklarda her tür koruyucu hizmet sağlanmakta."

-Erken teşhis tedaviyi kolaylaştırıyor

Hastalığın yalnızca kişiyi değil ailesini, çevresini ve toplumu da etkilediğine dikkati çeken Zehir, Sağlıklı Hayat Merkezlerinde tarama ile kanserin erken evrede belirlenebildiğini, sigarayı bırakma konusunda verilen destek ve obezite kontrolü ile de kalp damar hastalıklarının önüne geçilebildiğini kaydetti.

Çocuklardaki ağız ve diş yapısındaki bozuklukların, çocuğun konuşmasını ve beslenmesini olumsuz etkilediğini, dolayısıyla bunların da erken teşhis edilmesi gerektiğini anlatan Zehir, şunları dile getirdi:

"Sağlıklı Hayat Merkezlerimizde bulunan diş hekimleri bu ağız ve diş sağlığı bozukluklarını önceden tespit ederek tedavilerinin yapılmasına olanak sağladıkları için çocuğun beslenmesine, büyümesine ve yapısal gelişimine katkı sağlamakta. Aynı zamanda çocuk gelişimcilerimiz çocuklarımızın psikolojik ve sosyal gelişimlerinde varsa herhangi bir sorun bunların da düzeltilmesi yönünde çabalar ortaya koyarak sağlıklı bir şekilde çocuklarımızın gelişmesine katkı sunmaktadırlar."

Prof. Dr. Zehir, vatandaşları hastalanmadan Sağlıklı Hayat Merkezlerine davet ederek, "Sağlıklı bir hayat için Sağlıklı Hayat Merkezlerimizin hayatımızın merkezinde olması gerekiyor ki sağlıklı bir geleceğe hepimiz yürüyebilelim. Sağlıklı Hayat Merkezlerimiz sağlıklı bir yaşamın kapılarını aralıyor." ifadelerini kullandı.

Hastalığa değil sağlığa yatırım yapılmalı

Mimar Sinan Mahallesi'ndeki 4 Numaralı Sağlıklı Hayat Merkezi'nin sorumlu hekimi Furkan Köroğlu da insanların hastalığa değil sağlığa yatırım yapması gerektiğini, bu nedenle hastalanmadan kontrollerini yaptırmalarının önem taşıdığını vurguladı.

Yaklaşık 6 aydır hizmet verdiklerini, merkeze ilginin gün geçtikçe arttığını belirten Köroğlu, "Neredeyse her birime gelen danışanlarımız buradan duyduğu memnuniyetleri bizlere iletiyor. Diyetisyene gelen vatandaşlarımız kilo vererek, fizyoterapistimize gelenler fiziksel aktivite salonlarında egzersiz yaparak veya sigara bırakma polikliniğinde bizim desteklerimizle sigarayı bırakan vatandaşlarımız da yine sigarayı bırakıp daha sağlıklı bir hayata geçtikleri için memnuniyetlerini sık sık belirtiyorlar." dedi.

Bir arkadaşı sayesinde SHM'den haberdar olan fibromiyalji (vücudun her yerindeki kaslarda ve yumuşak dokularda ağrıya neden olan kronik rahatsızlık) hastası Cevriye Çakır ise burada katıldığı fiziksel aktivitelerde yaşam konforunu artırdığını kaydetti.

Çakır, "Biraz daha ağrılar normale döndü. Benim psikolojik rahatsızlığım da vardı. Fayda gördüm. Herkese tavsiye ediyorum. Devletimden Allah razı olsun, buradan memnunum." ifadelerini kullandı.