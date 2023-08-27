Depremde annesini ve kız kardeşini kaybeden Merve Özgür Demir, enkazdan çıkarıldıktan 7 ay sonra kalp krizinden hayatını kaybetti - Son Dakika

Depremde annesini ve kız kardeşini kaybeden Merve Özgür Demir, enkazdan çıkarıldıktan 7 ay sonra kalp krizinden hayatını kaybetti

Son Güncelleme: 27.08.2023 17:17

Diyarbakır'da annesi Ziynet ile kız kardeşi Büşra'yı deprem felaketinde kaybeden, kendisi de enkazdan 32 saat sonra yaralı olarak kurtarılan 29 yaşındaki Merve Özgür Demir, yaklaşık 7 ay sonra kalp krizinden hayatını kaybetti.

Diyarbakır'da depremde annesi ve kız kardeşini kaybeden Merve Özgür Demir, yaklaşık 7 ay sonra kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi.

DEPREMDE ANNESİ VE KIZ KARDEŞİNİ KAYBETTİ

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Diyarbakır'da yıkılan 1'i boş 7 binada, 414 kişi hayatını kaybetti; 912 kişi de yaralandı. Yenişehir ilçesinde yıkılan ve 48 kişinin yaşamını yitirdiği Sözel Apartmanı'nda annesi Ziynet (60) ile kız kardeşi Büşra'yı (27) kaybeden Merve Özgür Demir (29), 32 saat sonra enkazdan yaralı olarak kurtarıldı. Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Demir, 6 ay boyunca tedavi gördü.

Depremde annesini ve kız kardeşini kaybeden Merve Özgür Demir, kalp krizinden hayatını kaybetti
Merve Özgür Demir

KALBİNE YENİK DÜŞTÜ

Taburcu olup, evde sağlık hizmeti almaya başlayan Demir, 25 Ağustos'ta Elazığ'ın Sivrice ilçesi Hazar Gölü yakınında gittiği evde rahatsızlandı. Ailesi tarafından Ergani Devlet Hastanesi'ne götürülen Demir'in kalp krizi geçirdiği belirlendi. Buradan özel bir hastaneye sevk edilen Demir, aynı günün gecesi hayatını kaybetti. Demir'in cenazesi, Yeniköy Mezarlığı'nda annesi ile kız kardeşinin yanına defnedildi.

"YOĞUN BAKIMDA 2-3 SAAT SONRA VEFAT ETTİ"

Sıcak hava nedeniyle Merve'yi Elazığ'a götürdüklerini söyleyen amcası Mehmet Demir, "Babası ve kardeşleri ile göle gittiler. 25 Ağustos'ta ağabeyim aradı; Merve'nin sağlık durumunun sıkıntılı olduğunu söyledi. Ben de Diyarbakır'a getirmelerini söyledim, 'Kontrol ettirelim' dedim. Maden ilçesinden sonra kötüleşmeye başlıyor. Birdenbire morarmaya başlıyor ve nefes darlığı oluyor. Durumunun ciddi olduğunu anlayınca hemen Ergani Devlet Hastanesi'ne kaldırıyorlar. Kalp krizi geçirdiği teşhisiyle canlandırma odasında müdahale ediyorlar. Kalp krizi geçirmesinden dolayı bilinç kaybı oluyor. Diyarbakır'a sevk ettiler. Yoğun bakıma alındı ve 2-3 saat sonra maalesef vefat etti. Allah rahmet eylesin" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Sağlık Depremde annesini ve kız kardeşini kaybeden Merve Özgür Demir, enkazdan çıkarıldıktan 7 ay sonra kalp krizinden hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Depremde annesini ve kız kardeşini kaybeden Merve Özgür Demir, enkazdan çıkarıldıktan 7 ay sonra kalp krizinden hayatını kaybetti - Son Dakika
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