Diş Hekimleri 14 Şubat\'ta İş Bıraktı

Sağlık

HEKİM Birliği Sendikası, diş hekimlerinin mesleki hakları ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi için diğer STK'lar ile birlikte 14 Şubat'ta iş bırakma eylemi gerçekleştirdi. Türkiye 'de ilk defa kamu diş hekimlerinin diğer branşlardan ayrı olarak ülke genelinde ve tüm basamaklarda bir günlük işi bıraktığı bildirildi. Hekim Birliği Sendikası Genel Başkan Yardımcısı diş hekimi Özgür Öz , " Kamu diş hekimleri olarak işimizi aşkla yapmak için 14 Şubat'ta iş bırakıyoruz. Her geçen gün artan sorunlarla baş etmeye çalışırken mesleğimizi sürdüremez hale geldik" dedi.

Ankara İl Sağlık Müdürlüğü önünde bir araya gelen STK'lar basın açıklaması yaptı.Hekim Birliği Sendikası Genel Başkan Yardımcısı diş hekimi Özgür Öz yaptığı açıklamada "Yıllardır görmezden gelinen sorunlarımız artık tahammül edilemez boyuta ulaştı. Biz diş hekimleri olarak emeğimizin karşılığını almak, insanca çalışmak ve hastalarımıza nitelikli sağlık hizmetini sunabilmek için iş bırakıyoruz. Diş hekimleri olarak halklarımızı istiyoruz. Bu ülkenin diş hekimleri olarak ilk kez bu kadar geniş katılımla, diğer meslek gruplarından ayrı olarak iş bırakma eylemi düzenliyoruz. Kamu diş hekimleri olarak işimizi aşkla yapmak için 14 Şubat'ta iş bıraktık. Çünkü her geçen gün artan sorunlarla baş etmeye çalışırken mesleğimizi sürdüremez hale geldik. Halkımıza nitelikli sağlık hizmeti sunmak için çabalıyoruz. Ancak mevcut çalışma koşulları bizi tükenme noktasına getirdi. Sorunlarımız ve taleplerimiz her geçen gün artıyor. MHRS sisteminde aşırı hasta yükü altında eziliyoruz, 10-15 dakikalık randevu süreleriyle dolgu kanal tedavisi işlemlerini hakkıyla yapmamız mümkün değil. MHRS sisteminin sürdürebilir hale getirilmesini istiyoruz. Hekim Birliği olarak önerimiz 12+4'tür. Haftanın bir günü kapalı cetvel uygulamasına geçilmesidir" ifadelerini kullandı.

Özgür Öz, "Teşvik miktarlarımız her ay azaltılarak yüzde 36'dan yüzde 24'e düşürüldü. Emeklerimizin karşılığını almak istiyoruz! Teşvik oranları en az yüzde 36 olmalıdır ya da ek ödeme katsayısı en az 2 olmalı ve memur maaş artış oranına endekslenerek düzenli olarak artırılmalıdır. 4 el kuralı olmazsa olmazımız. Her diş hekimine bir yardımcı personel tahsis edilmesi gerekirken bu da yerine getirilmiyor. Yardımcı personel eksikliğinin nedeniyle hizmet kalitesi düşüyor, sağlık hizmeti aksıyor. Her bir diş hekimine bir ağız ve diş sağlığı teknikleri verilmelidir. Diş hekimleri sağlıkta şiddet konusunda da önemli sorunlar yaşıyor. Şiddeti önleyecek etkili ve caydırıcı yasal düzenlemelerin bir an önce yapılması gerekiyor" diye konuştu.

Öz, "Maddi haklarımızı istiyoruz. Girişimsel işlemlerin puanları çok düşük, devlet hastanesine çalışan diş hekimlerinin HAKUK katsayıları diğer uzman hekimlerinin neredeyse yarısı kadar. Teşvik dağıtım oranındaki adaletsizlik nedeniyle tavan performans puanı keyfi olarak yükseltildi. Taban ödemelerinde uygulanan diş hekimi katsayısının yukarı yönlü revize edilmesini talep ediyor ve teşvik oranlarındaki adaletsizliğin son bulmasını istiyoruz. Cezaevi tevkif infaz kurumlarında, mediko-sosyallerde ve darülacizelerde çalışan hekimler taban ödeme alamıyor; bu kurumlarda teşvik ise zaten bulunmuyor. Bir hekimin gelirini, çalıştığı dört duvar ya da bağlı olduğu kurum değil, aldığı eğitim ve emeği belirlemelidir. Bu nedenle, gelirimizin yüzde 80'ini oluşturacak tek kalem maaş talebimiz en temel hakkımızdır. Diş hekimliğinde acil kavramı olmadığı halde 00.00 sonrası nöbet sistemi bir an önce sona ermesini talep ettik, vardiya sisteminin de sona ermesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.