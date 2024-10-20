Diş Sağlığı İçin Beslenmenin Önemi - Son Dakika
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Sağlık
BBC

Diş Sağlığı İçin Beslenmenin Önemi

Diş Sağlığı İçin Beslenmenin Önemi

Diş sağlığı, C ve D vitaminleri ile kalsiyum ve fosfor alımına bağlıdır. Şekerli gıdalardan kaçınmak yeterli değil.

20.10.2024 14:41
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Araştırmalar diş eti sağlığının kalp hastalığından diyabet ve hatta Alzheimer'a kadar pek çok rahatsızlıkla bağlantılı olduğunu gösteriyor.

Peki diş ve diş eti sağlığımızı korumak için şekerli gıdalardan uzak durmak yeterli mi?

BBC Food'un haberine göre dişlere zarar veren gıdalar kadar ağız sağlığını koruyan besinler de önemli.

Özel bir dişçi kliniğinde diyetisyen olarak çalışan Anna Groom, diş sağlığı için C ve D vitaminleri ile kalsiyum ve fosforun önemine dikkat çekiyor.

C vitamininin kolajen sentezinde, dolayısıyla sağlıklı dokuların korunmasında rol oynadığını hatırlatan Groom, eksikliğinde diş eti kanamaları görüldüğünü söylüyor.

D vitamini ise vücudun yeteri kadar kalsiyum tutmasına yardımcı olarak dişleri koruyor.

Fosfor da kalsiyum ile birlikte çalışıyor.

C vitamini eksikliği nadir rastlanan bir durum ama domates, biber, brokoli, hatta patateste bol miktarda bulunuyor.

D vitamini ise yağlı balıklar, yumurta ve et ürünlerinde mevcut ancak gıda yoluyla yeteri miktarda almak zor.

İngiltere'deki Ulusal Sağlık Hizmetleri (NHS) uzmanları özellikle sonbahar ve kış aylarında D vitaminin takviye olarak alınmasını öneriyor.

Süt ürünleri, brokoli, portakal ve tofu iyi kalsiyum kaynakları arasında gösteriliyor.

Fosfor ise et, yumurta, fındık, süt ürünleri ve tam tahıllı gıdalarda bol miktarda bulunuyor.

Nisan ayında yapılan küçük bir araştırmada diyetin diş sağlığına etkisi araştırıldı.

Daha az et ve işlenmiş karbonhidrat tüketerek iltihabı düşüren, Omega-3, yağlı asitler, antioksidanlar, bitki nitratları, lifler ile C v D vitamini açısından zengin bir diyeti takip edenlerde diş eti iltihabı ve kanamalarının azaldığı görüldü.

Ancak bu 30 kişilik küçük bir deneydi ve kesin sonuçlar için daha fazla araştırmaya ihtiyaç var.

Hangi gıdalar zararlı?

Gazlı içecekler ve şekerli gıdalar dişlerin en büyük düşmanı.

Ama ağız sağlığına zarar veren başka gıdalar da var:

Bu listedeki yiyecek içecekleri yemek saati dışında tüketiyorsanız ağzınızı çalkalayarak zararı azaltabilirsiniz.

Şekersiz sakız çiğnemek ya da bir lokma peynir yemek de faydalı olabiliyor.

Atıştırmalıklara dikkat

Her şekerli ya da nişastası yüksek gıda tükettiğinizde ağzınızın PH seviyesi düşüyor.

Çünkü şekerden beslenen bakteriler asit salgılıyor.

Yarım saatte bir bir şeyler atıştırıyorsanız bu ağzınızın asitli ortamdan hiç mola alamaması anlamına geliyor ve çürük riski artıyor.

İngiliz Dişhekimleri Derneği'nden Profesör Damien Walmsley "Sürekli atıştırıyorsanız dişlerinizde hızla çürükler oluşacaktır" uyarısında bulunuyor.

Maalesef meyveler de aynı etkiyi gösteriyor.

Uzmanlar gün boyu doğal şekerleri yüksek meyveler yemenin de çürük riskini artırdığını söylüyor.

Ara öğün sayısının günde iki üç ile sınırlı tutulması ve şekerli ya da asitli içeceklerin yemek saatlerinde tüketilmesini tavsiye ediyor.

Walmsley yemek sırasında yiyecekleri çiğnemenin tükürük üretimini artırdığını hatırlatıyor.

"Yemek zamanlarında tükürük üretiminin uyarılması, zararlı asitleri ve yiyecek parçacıklarını dişlerden uzaklaştırır ve asidi etkisiz hale getirmeye yardımcı olarak dişleri çürümeye karşı korur" diyor.

Uzmanlar iyi beslenmeyle birlikte düzenli diş fırçalamanın, diş ipi kullanmanın ve diş temizliği yaptırmanın şart olduğunu hatırlatıyor.

Kaynak: BBC

Diş Sağlığı, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

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