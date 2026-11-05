Diyarbakır'da ameliyat korkusunu yenen hasta, 6 ay sonra böbrek nakli oldu - Son Dakika
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Diyarbakır'da ameliyat korkusunu yenen hasta, 6 ay sonra böbrek nakli oldu

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Diyarbakır\'da ameliyat korkusunu yenen hasta, 6 ay sonra böbrek nakli oldu
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Diyarbakır'da yaşayan 44 yaşındaki hasta, ameliyat korkusu nedeniyle 5 yıl böbrek nakli başvurusu yapmadı. Arkadaşının ısrarıyla kadavra listesine kaydolan hasta, 6 ay sonra uygun böbrek bulunmasıyla Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde nakil oldu.

DİYARBAKIR'da ameliyat korkusu nedeniyle 5 yıl boyunca böbrek nakli için başvuru yapmayan diyaliz hastası Zeliha Fidan (44), arkadaşının ısrarıyla girdiği bekleme listesinde 6 ay sonra kadavradan uygun böbrek bulunmasıyla nakil oldu.

Diyarbakır'da yaşayan Zeliha Fidan, böbrek yetmezliği nedeniyle 5 yıl boyunca diyaliz tedavisi gördü. Çocuklarının nakil başvurusu yapması yönündeki önerilerine rağmen ameliyat korkusu nedeniyle başvurmayan Fidan, diyaliz hastası arkadaşının ısrarıyla kadavra böbrek bekleme listesine kaydoldu. Başvurusundan 6 ay sonra uygun böbrek bulunmasıyla Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde nakil yapılan Zeliha Fidan, ameliyatın ardından sağlığına kavuştu.

'BAĞIŞÇI İÇİN MEVLİT OKUTUP, KURBAN KESECEĞİM'

Naklin üzerinden 17 gün geçtiğini ve kendisini iyi hissettiğini belirten Fidan, "Böbrek hastası oldum. 5 yıl diyalize girdim. 5 yıl boyunca çocuklarım 'Nakil için başvuru yap' dedi ama ben yapmadım. Diyaliz hastası bir arkadaşım başvuru için beni zorladı. Ben de başvurdum. 6 ay sonra bana böbrek çıktı. Allah bağışçıya rahmet eylesin, yerini cennet etsin. Onun için mevlit okutup, kurban keseceğim. Ona sürekli Yasin-i Şerif okuyacağım. O cehennem ateşi görmesin. 'Çok diyaliz hastası var, bana çıkar mı' diye düşündüm ve bana da çıktı. Allah razı olsun. Doktorlarımız çok başarılı. Böbreğimi takalı 17 gün oldu. Çok şükür iyiyim. İnşallah iyi olmaya devam edeceğim. Ben çok mutluyum. Arkadaşlarıma çıkmasını da istiyorum" dedi.

'HERKES BAĞIŞ YAPSIN'

Organ bağışı çağrısında bulunan Zeliha Fidan, "Beyin ölümü gerçekleşenler için Allah rızası için bağış yapsınlar. Çünkü diyalizde insan her gün ölüyor. Diyalizden çıkıp eve geldiğinde iş yapamıyorsun, yemek yapamıyorsun, su içemiyorsun. Korkudan bir şey yiyemiyorsun. Diyaliz çok zor bir işlem. Ameliyattan korktuğum için 5 yıl boyunca böbrek bağışına başvurmadım. 'Nasıl ameliyat olacağım' diye düşünüyordum. Kan değerlerimin iyi olduğunu ve başvurmam gerektiğini söylüyorlardı. Çocuklarım vermek istediler ancak onların sağlığını düşünerek istemedim. Allah yüzüme baktı, çıktı. Herkes bağış yapsın. Çünkü çok zor diyaliz. Kimse görmesin. Görenlere de Allah yardım etsin" diye konuştu.

'500 HASTAMIZ NAKİL BEKLİYOR'

Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 500 kişinin böbrek nakli beklediğini belirten Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Nurettin Ay, "Geçen haftalar 3 hastamıza kadavradan böbrek nakli yaptık. Bunlardan birisi çocuktu. Hastalarımızın durumu gayet iyi. Bu hastamız da sadece 6 ay bekledi ve bu 6 ay sürecinde yeni bir böbrek çıktı. Naklimizi yaptık. Hastanın durumu gayet iyi. Tüm fonksiyonlar yerinde. Tabii burada vermemiz gereken en önemli mesaj, kadavradan organ naklidir. Çünkü sadece bizim hastanemizde yaklaşık 500 hasta böbrek beklemekte. Bu nedenle bunun tek bir çaresi var, böbrek nakli. Bu hastalar organ beklemekte ve ne yazık ki beyin ölümü gerçekleşen kişilerin yakınları tarafından çoğu zaman organlar bağışlanmamaktadır. Beyin ölümü tıbben bir ölümdür ve yaklaşık 48-72 saatlik bir süremiz mevcut. Organ bu süreçte eğer organları almazsak diğer organlar da beyin gibi çalışamaz duruma gelecektir. Bu süreyi değerlendirmek için yoğun bakım şartlarında beyin ölümü tanısı konulmuş kişilerin yakınlarına organlarının bağışlamasını rica etmekteyiz. Çünkü birçok hastamız organ beklemekte. Bu toplumsal bir farkındalık" dedi.

'HASTANEMİZDE 14 YILDA 500'ÜN ÜZERİNDE BÖBREK NAKLİ GERÇEKLEŞTİ'

Organ naklinin hayat kurtardığını ifade eden Ay, "Şu an sağlıklı olup da gelecekte olan hastalarımız için de bu kültürü yerleştirmemiz gerekiyor. Organ bağışı gerçekten hayat kurtarıyor. Aslında hastamızı taburcu ettik fakat yara yerinde hafif bir akıntı olması nedeniyle tekrar yatırdık. Şu an o akıntı da geçti ve gayet iyi. Genellikle bu ameliyatlar 2-3 saat süren ameliyatlar. Orta büyüklükte ameliyatlar ama tabii ki teknik olarak incelik isteyen ameliyatlar. Fakat özellikle Türkiye'de, hatta hastanemiz de bu konu hakkında ciddi deneyime sahip. Yani artık teknik sorunları ülkemiz ciddi oranda aşmış. Hastanemizde 14 yılda yaklaşık 500'ün üzerinde böbrek nakli gerçekleşti. Tüm Türkiye'de de yılda yaklaşık 2 bin 500 ile 300 böbrek nakli gerçekleşmekte. O yüzden Türkiye teknik olarak birçok ülkenin önündedir" diye konuştu.

Nefroloji Uzmanı Dr. İdris Oruç ise diyaliz hastalarının nakil için başvuru yapmasını isteyerek şöyle konuştu:

"Hastamız yaklaşık 5 yıl boyunca diyalize giriyordu. 6 ay önce kadavra organ listesine yazılmıştı. Hastamıza beyin ölümü gerçekleşen hastada kadavra organ nakli yaptık. Şu anda gayet iyi ve bir sıkıntımız yok. Diyalize giren hemen hemen her hasta organ nakil listesine rahatlıkla başvurabilir."

Kaynak: DHA
Eğitim ve Araştırma HastanesiGazi YaşargilDiyarbakırAmeliyatBöbrekSağlıkYaşamSon Dakika

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